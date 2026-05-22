Con gái lớp 4 đột nhiên hỏi một câu, mẹ Hà Nội nghe xong vội cắt bớt lịch học, không dám ép học bứt tốc nữa!

Mỗi mùa chuyển cấp đến gần cũng là lúc các diễn đàn làm cha mẹ trở nên nóng hơn bao giờ hết với vô vàn áp lực, từ việc chọn trường, luyện đề cho đến lịch học thêm dày đặc của con trẻ. Mới đây, bài chia sẻ đầy tâm tư của một người mẹ có con chuẩn bị lên lớp 5 về cuộc chiến chọn trường cấp hai trong chính gia đình mình đã thu hút sự quan tâm, đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng.

Câu chuyện không chỉ phản ánh bức tranh áp lực học đường quen thuộc ở các đô thị lớn, mà còn mở ra một góc nhìn sâu sắc về ranh giới giữa kỳ vọng của cha mẹ và năng lượng thực tế của một đứa trẻ.

Gia đình "lệch sóng" và lời thức tỉnh từ đứa trẻ kiệt sức vì học thêm

Hành trình chuẩn bị cho bước ngoặt chuyển cấp của gia đình người mẹ này đã bắt đầu từ rất sớm, ngay khi con bước vào lớp 4, và đây cũng là thời điểm những “lệch sóng” trong quan điểm giáo dục xuất hiện. Đứng trước một thị trường tuyển sinh đầy cạnh tranh, người mẹ có xu hướng thiên về việc cho con thi vào các trường tốp đầu để tránh áp lực dồn dập vào năm cuối cấp, trong khi người chồng liên tục cảnh báo về nguy cơ con bị quá tải dẫn đến sợ học.

Sự lo lắng của người mẹ, cộng hưởng với tâm lý đám đông “càng nhiều càng yên tâm”, đã cuốn đứa trẻ vào một lịch trình nghẹt thở với các lớp Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh kín mít cả tuần. Những buổi tối muộn trôi qua trong mệt mỏi khi cô bé lớp 4 mắt díp lại bên bàn học, kéo theo những trận tranh cãi nảy lửa giữa hai vợ chồng khi người bố cảm thấy “stress hộ con”, còn người mẹ vẫn kiên trì với lý lẽ “cố một chút để sau này con đỡ vất vả”.

Bước ngoặt chỉ thực sự đến từ lời đề nghị rất nhẹ nhàng của cô con gái nhỏ: “Mẹ ơi sao nhiều bài quá, cho con sang bà nội chơi một hôm được không?”. Câu nói ngây thơ phản ánh sự kiệt sức của đứa trẻ đã ngay lập tức thức tỉnh người mẹ, giúp chị nhận ra mình đang bị cuốn theo một cuộc đua vô hình mà quên mất cảm xúc của con.

Sau một cuộc đối thoại nghiêm túc giữa hai vợ chồng, người mẹ đã đưa ra một quyết định đầy bản lĩnh là chủ động “quay xe”, cắt giảm lịch học và rời bỏ những trung tâm nổi tiếng để nương theo đúng năng lực tự nhiên của con. Giờ đây, áp lực thi cử đã nhường chỗ cho một trạng thái cân bằng mới khi con gái chỉ còn học thêm Tiếng Anh, Tiếng Việt, tự học môn Toán và quan trọng nhất là con đi học về vẫn còn năng lượng, vẫn hào hứng kể cho bố mẹ nghe hôm nay ở trường có gì vui.

Đừng để cuộc đua chuyển cấp dập tắt niềm vui học tập của con

Thực tế, việc bố mẹ bất đồng quan điểm khi chọn hướng đi cho con không hẳn là điều tiêu cực, mà thực chất là một cơ chế phản biện cần thiết để kéo gia đình ra khỏi "cơn say" bứt tốc theo số đông.

Thước đo của một lộ trình đúng đắn ở lứa tuổi tiểu học không nằm ở độ nổi tiếng của các trung tâm luyện thi hay tấm vé vào trường chuyên bằng mọi giá, mà là việc giữ được niềm vui học tập và năng lượng bền bỉ cho đứa trẻ.

Để không rơi vào cái bẫy của áp lực thành tích, các bậc phụ huynh cần tỉnh táo nhìn nhận lại năng lực, thể trạng thực tế của con mình để thiết lập một kế hoạch học tập vừa sức. Hãy lắng nghe những phản ứng cơ thể và tâm lý của trẻ, chủ động giảm tải khi thấy con có dấu hiệu quá tải, và quan trọng nhất là hãy nương theo thế mạnh tự nhiên của con thay vì ép buộc đồng đều mọi môn học.

Giáo dục vốn là một chặng đường dài hơi, việc giữ cho con một tinh thần thoải mái, một cơ thể khỏe mạnh và một niềm yêu thích trường lớp tự nhiên mới chính là bệ phóng vững chắc nhất giúp con đi xa trên con đường học vấn tương lai.