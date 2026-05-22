40.000 đang chờ dưới fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04)

Theo Trần Hà | 22-05-2026 - 13:34 PM | Sống

Thông tin đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Tình hình dân văn phòng, hội mẹ bỉm sữa cho đến chị em bán hàng online,... trên khắp cả nước vào trưa 22/5 đều đang có chung một "điểm đến" là fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04) để chờ cập nhật diễn biến mới của chuyên án đang gây xôn xao mạng xã hội.

Trên mạng xã hội, netizen liên tục chia sẻ cảnh ngồi trước màn hình máy tính, F5 không ngừng để theo dõi từng cập nhật mới nhất,...

Netizen ngay trưa nay. Ảnh: Phuong Thuy, Kim Tân, Hoàng Quỳnh Như.

Đúng 11h30 trưa 22/5, fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04) đăng tải bài viết mới.

Theo thông tin từ admin fanpage cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã tiếp tục mở rộng điều tra, báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm “lần theo dòng chảy ma túy” để truy xét các đối tượng liên quan. Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nghiệp vụ tiến hành rà soát, truy bắt các mắt xích trong đường dây. Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 139 đối tượng, nâng tổng số người bị bắt trong chuyên án lên 140 đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tiếp tục thống kê, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án. Thông tin chi tiết về chuyên án sẽ được cơ quan chức năng công bố vào lúc 12h trưa nay.

Ảnh chụp màn hình.

Ngay lập tức, phần bình luận dưới bài đăng trở thành nơi tập trung sự chú ý của hàng chục nghìn người dùng mạng xã hội. Theo ghi nhận, có thời điểm lượng người theo dõi và chờ cập nhật dưới fanpage lên tới khoảng 40.000 người bình luận chờ đợi. Con số đang tăng lên theo từng phút

Không khí chờ đợi kéo dài sau đó khi admin fanpage tiếp tục thông báo dời thời gian cập nhật sang 12h. Điều này càng khiến lượng tương tác dưới bài viết tăng mạnh. Nhiều người cho biết đã mở sẵn fanpage trong giờ nghỉ trưa để theo dõi diễn biến mới nhất của vụ việc.

Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản liên tục để lại các dòng trạng thái như: “Em chờ từ sáng”, “Refresh fanpage liên tục”, “12h rồi có lên tiếp không?”, “Đang đợi các anh cập nhật diễn biến tiếp theo”, "Ta nói sáng giờ không làm được gì chỉ ngồi chờ tin này thôi đó",...

Netizen rôm rả bình luận, tin tức được quan tâm nhất lúc này.

Trước đó, tối 21/5, fanpage PC04 đăng tải bài viết với nội dung mang tính “hẹn giờ”: “Đúng 11h30 trưa mai 22/5/2026 chúng ta trở về đây gặp nhau, nghe tin chiến thắng”. Cách thông báo ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý khiến cộng đồng mạng đặc biệt tò mò, bởi nhiều người theo dõi trang đều hiểu đây thường là dấu hiệu cho thấy một chuyên án ma túy lớn vừa được triệt phá.

Hiện phía Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, thống kê các đối tượng liên quan và mở rộng điều tra chuyên án.

Những thông tin chi tiết hơn dự kiến sẽ tiếp tục được cập nhật trong thời gian tới.

Top 3 "combo" ngành học sẽ lên ngôi trong tương lai: Chỉ theo một ngành duy nhất là đẩy bản thân vào thế khó!

Từ ngày mai, sáng dậy TUYỆT ĐỐI không làm 5 việc: "Phá gan" nhanh hơn cả rượu bia

Công an TP.HCM điều tra mở rộng, truy xét toàn bộ đường dây ma túy liên quan vụ ca sĩ Long Nhật, Sơn Ngọc Minh bị bắt

Công an bắt giữ cô gái SN 2003 liên quan tới 19 chỉ vàng của người bạn thân

Loạt clip nấu ăn lúc 5h30 sáng của mẹ 2 con ở Quảng Trị hút hàng triệu lượt xem vì quá thực tế: Chi tiêu tiền chợ kiểu gì mà cả nhà 4 người vẫn sống thoải mái?

Nếu đang khổ sở vì trằn trọc thâu đêm, hãy thử ngay phương pháp trị mất ngủ không dùng thuốc được WHO khuyến nghị

