Khách gửi tiết kiệm hơn 387 triệu đồng, 8 năm sau phát hiện đã mua bảo hiểm, ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi bán hàng đúng quy trình”

Theo Sina, chị Quách ở thành phố Tiêu Tác, Trung Quốc, cho biết cha mẹ chị bắt đầu tham gia các gói sản phẩm tài chính tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn từ năm 2017 và 2018.

Khi đó, nhân viên ngân hàng giới thiệu đây là hình thức “gửi tiết kiệm bắt buộc” kết hợp bổ sung quỹ hưu trí. Mỗi tháng, cha mẹ chị phải gửi 500 NDT và gửi trong vòng 10 năm. Sản phẩm này có lãi suất cao hơn gửi tiết kiệm thông thường, đồng thời được tặng kèm quyền lợi bảo hiểm.

Tin tưởng lời giới thiệu của nhân viên ngân hàng, 2 người cao tuổi này đều đặn gửi tiền hàng tháng suốt nhiều năm. Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, khi chị Quách cùng mẹ tới ngân hàng để thực hiện một số giao dịch, họ mới phát hiện khoản tiền đã gửi không phải tiền gửi tiết kiệm.

Sau khi làm việc với phía ngân hàng, chị Quách được thông báo số tiền 100.000 NDT (hơn 387 triệu đồng) mà cha mẹ đã đóng thực chất là phí của một sản phẩm bảo hiểm đầu tư liên kết. Theo hợp đồng, khách hàng phải đóng phí liên tục trong 10 năm. Nếu muốn rút tiền trước hạn sẽ bị coi là hủy hợp đồng bảo hiểm và phải chịu khoản thiệt hại lên tới hơn 30.000 NDT (hơn 116 triệu đồng).

Trong vụ việc này, chị Quách cho rằng cha mẹ mình không hề tự nguyện mua bảo hiểm mà bị dẫn dắt bởi cách tư vấn gây hiểu nhầm của nhân viên ngân hàng. Theo chị, trong quá trình giới thiệu sản phẩm, nhân viên ngân hàng cố tình sử dụng các cụm từ như “tiết kiệm”, “bổ sung dưỡng lão”, đồng thời nhấn mạnh mức lãi suất cao hơn gửi ngân hàng để khiến người lớn tuổi tin rằng đây chỉ là một dạng gửi tiết kiệm dài hạn.

Chị Quách khẳng định nếu ngay từ đầu nhân viên nói rõ đây là sản phẩm bảo hiểm đầu tư có rủi ro, yêu cầu đóng phí dài hạn và có thể mất tiền nếu hủy trước hạn, cha mẹ chị chắc chắn sẽ không tham gia.

Ảnh minh họa: Internet

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Chi nhánh ngân hàng liên quan sau đó cho biết sản phẩm mà cha mẹ chị Quách mua là bảo hiểm liên kết đầu tư do ngân hàng phân phối hộ cho 1 công ty bảo hiểm.

Đơn vị này khẳng định nhân viên đã thông báo rõ đây là sản phẩm bảo hiểm chứ không phải tiền gửi ngân hàng, đồng thời nhấn mạnh với khách hàng rằng “bảo hiểm không phải tiền gửi, đầu tư cần thận trọng”.

Ngân hàng cho biết dữ liệu ghi âm cuộc gọi chăm sóc khách hàng sau bán hàng cho thấy nhân viên đã giải thích đầy đủ về bản chất sản phẩm, thời gian đóng phí, rủi ro lợi nhuận cũng như tổn thất khi hủy hợp đồng trước hạn. Ngoài ra, khách hàng cũng được thông báo về thời gian cân nhắc 15 ngày kể từ khi ký hợp đồng để có thể hủy miễn phí.

Theo phía ngân hàng, toàn bộ quy trình bán hàng đều tuân thủ quy định quản lý tài chính hiện hành tại Trung Quốc. Dù vậy, chị Quách không đồng tình với cách giải thích này. Chị cho rằng các cuộc gọi xác nhận sau bán hàng không thể thay thế nghĩa vụ giải thích minh bạch ngay từ đầu trong quá trình tư vấn sản phẩm.

Một trong những điểm khiến chị Quách càng nghi ngờ là cha mẹ chị đều đã ngoài 55 tuổi, không có khả năng tự thao tác ngân hàng điện tử hay ứng dụng di động. Trong khi đó, phía ngân hàng cho biết hợp đồng được ký thông qua app ngân hàng. Gia đình cho rằng không loại trừ khả năng nhân viên ngân hàng đã trực tiếp thao tác hoặc hướng dẫn toàn bộ quá trình trên thiết bị điện tử.

Cha của chị Quách cũng lên tiếng khẳng định ông chưa từng ký trực tiếp vào hợp đồng bảo hiểm và yêu cầu ngân hàng cung cấp bằng chứng chữ ký. Ông nói bản thân chưa từng nhận cuộc gọi xác nhận nào từ phía ngân hàng, mà chỉ nhận điện thoại từ nhân viên bán hàng thông báo hồ sơ đã hoàn tất và tới quầy giao dịch nhận giấy tờ.

Vụ việc càng trở nên căng thẳng khi chị Quách tiết lộ trước Tết Nguyên đán, ngân hàng, công ty bảo hiểm và nhân viên bán hàng từng đạt được thỏa thuận miệng với gia đình về phương án bồi thường. Theo lời người phụ nữ này, phía liên quan đồng ý bù khoảng 80% khoản thiệt hại gốc, ngân hàng hỗ trợ thêm trợ cấp lễ tết trong 3 năm và nhân viên tư vấn cá nhân bồi thường thêm 2.000 NDT.

Tuy nhiên, sau Tết, phía ngân hàng lại không tiếp tục thực hiện cam kết như đã hứa. Gia đình chị Quách cho rằng phía liên quan thiếu thiện chí giải quyết vấn đề.

Về vụ việc này, luật sư Triệu Ngọc Đào nhận định nếu phản ánh của khách hàng là chính xác, ngân hàng đã có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý hoạt động bán bảo hiểm.

Theo luật sư, việc cố tình đánh đồng khái niệm “tiết kiệm” và “bảo hiểm”, không giải thích đầy đủ rủi ro của sản phẩm đầu tư liên kết, hay khả năng nhân viên thao tác thay khách hàng trong quá trình ký điện tử đều có thể bị xem là hành vi sai phạm.

Hiện cơ quan giám sát tài chính tại thành phố Tiêu Tác xác nhận đã tiếp nhận phản ánh và chuyển hồ sơ xử lý theo quy trình. Trong khi đó, công ty bảo hiểm liên quan chưa đưa ra phản hồi chính thức mới nhất về vụ việc.

(Theo Sina)




