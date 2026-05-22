10 năm TH School: Từ tầm nhìn nhân văn đến hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế

Tư tưởng ấy của doanh nhân Thái Hương đã trở thành kim chỉ nam cho hành trình 10 năm phát triển của TH School - một hệ thống giáo dục được xem là biểu tượng của mô hình "Trường học Hạnh phúc" tại Việt Nam.

Thành lập từ năm 2016, TH School mang theo khát vọng kiến tạo một môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn và chuẩn quốc tế cho học sinh Việt Nam. Sau một thập kỷ, hệ thống trường đã trở thành điểm đến của học sinh đến từ gần 30 quốc gia, đồng thời là mô hình được nhiều chuyên gia đánh giá là góp phần thúc đẩy đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

TH School được xây dựng theo mô hình liên thông từ mầm non đến hết THPT, kết hợp chương trình quốc tế với tinh hoa Việt Nam học, được thu gọn một cách khoa học nhất kết hợp với hoạt động giáo dục thể chất cùng chế độ dinh dưỡng học đường được nghiên cứu bài bản, phù hợp với thể trạng trẻ em Việt Nam theo từng độ tuổi. Theo đó, ngoài những thay đổi căn bản về cách dạy cách học, TH School còn đưa ra cách tiếp cận mới về nâng cao thể chất, tức là phải đưa dinh dưỡng học đường vào trường học, ngay ở lứa tuổi mầm non.

Học sinh được phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất, cảm xúc và nhân cách, đồng thời được trang bị tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ bản sắc Việt. Trong suốt quá trình hoạt động, nhà trường luôn thực hiện theo sứ mệnh: TH School tạo dựng hạnh phúc đích thực cho học sinh, tạo ra nguồn nhân lực vàng chuẩn quốc tế vì một Việt Nam hùng cường.

Chương trình học chuẩn quốc tế

Tại TH School, học sinh được giảng dạy theo các chương trình chuẩn quốc tế gồm:

Bậc mầm non: Chương trình Mầm non Quốc tế (IEYC),

Bậc tiểu học: Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC),

Lớp 6 - 8: Chương trình Trung học Cơ sở Cambridge,

Lớp 9 - 12: Chứng chỉ Cambridge IGCSE và chứng chỉ Quốc tế Cambridge AS & A-Level

Ngoài chương trình quốc tế, TH School còn kết hợp nội dung giáo dục Việt Nam nhằm giúp học sinh phát triển toàn diện, trở thành những cá thể độc lập, có tư duy toàn cầu nhưng vẫn giữ được bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

Mô hình giáo dục 80/20 độc đáo tại TH School

Lan tỏa mô hình Hạnh phúc SPIRE nổi tiếng

Ngay từ những ngày đầu xây dựng mô hình giáo dục này, doanh nhân Thái Hương đã định hướng TH School không đơn thuần là môi trường giáo dục hiện đại mang chuẩn quốc tế, mà còn là nơi nuôi dưỡng hạnh phúc, nhân cách và tư duy toàn diện cho học sinh Việt Nam trong môi trường giáo dục hiện đại.

Tại đây, học sinh sẽ tìm thấy niềm vui thực sự khi được học tập trong một môi trường giáo dục đẳng cấp, nơi các em được thụ hưởng đầy đủ các giá trị: Vì hạnh phúc đích thực, Phát triển toàn diện, Tận tâm - Lòng biết ơn - Nhân văn, Tư duy toàn cầu và Tự hào Việt Nam.

Từ định hướng đó, TH School phát triển theo mô hình giáo dục hạnh phúc, nơi học sinh không chỉ tiếp cận tri thức mà còn được khuyến khích khám phá bản thân, hình thành giá trị sống và phát triển cân bằng cả trí tuệ lẫn cảm xúc. Nhà trường tiên phong ứng dụng mô hình SPIRE do Tiến sĩ Tal Ben-Shahar (Đại học Harvard) phát triển với 5 yếu tố gồm: tinh thần, thể chất, trí tuệ, các mối quan hệ và cảm xúc.

Theo nhận định của các chuyên gia giáo dục, hệ thống trường TH School không chỉ là mô hình mang tính đột phá mà còn là nhân tố thúc đẩy cuộc cách mạng về đổi mới toàn diện nền giáo dục Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế với gần 30 quốc tịch

Cơ sở vật chất hiện đại

TH School được đầu tư hệ thống phòng học hiện đại với đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập. Khối mầm non gồm phòng học, phòng chơi, phòng ngủ, phòng ăn và thư viện được thiết kế đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Không gian thể thao đa năng tại TH School Hòa Lạc

Bên cạnh đó, nhà trường còn đầu tư loạt phòng thí nghiệm sinh học, vật lý, hóa học đạt chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu học tập chuyên sâu của học sinh. Các em cũng được tiếp cận hệ thống nhạc cụ đa dạng trong các phòng học âm nhạc và trải nghiệm thực hành tại phòng công nghệ dinh dưỡng.

Ngoài học thuật, TH School chú trọng phát triển thể chất với hệ thống bể bơi, sân bóng rổ, phòng thể chất trong nhà và phòng gym được thiết kế hiện đại, góp phần mang đến môi trường học tập toàn diện cho học sinh.

Bể bơi bốn mùa hiện đại giúp học sinh rèn luyện thể chất toàn diện

Cơ hội học bổng đa dạng

Nhằm khuyến khích các tài năng trẻ, TH School trao tặng cho các học sinh xuất sắc các suất học bổng giá trị, giúp các em có cơ hội tiếp cận với nền giáo dục hiện đại và tiên tiến. Không chỉ dành cho học sinh Việt Nam, các học sinh quốc tế cũng có thể nộp hồ sơ học bổng.

Theo thông tin tuyển sinh do TH School công bố, trường hiện triển khai nhiều chương trình học bổng với giá trị lên đến 70% học phí. Trong đó, Học bổng Ươm mầm tương lai và Học bổng Vì Hạnh phúc Đích thực dành cho học sinh từ 2 tuổi đến hết lớp 12, tập trung đánh giá năng lực học tập, tư duy phản biện, kỹ năng lãnh đạo và khả năng thực hiện các dự án cộng đồng.

Bên cạnh đó, trường còn có Học bổng Văn hóa Việt Nam dành cho học sinh nước ngoài, nhằm khuyến khích tìm hiểu văn hóa, đời sống và con người Việt Nam.

Và khi cánh cửa của thập kỷ đầu tiên khép lại, TH School tiếp tục mở ra những hành trình mới – nơi mỗi thế hệ học sinh sẽ viết tiếp câu chuyện hạnh phúc, sáng tạo và hội nhập, đưa khát vọng Việt Nam vươn xa hơn nữa trên bản đồ giáo dục toàn cầu.