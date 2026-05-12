Khách gửi tiết kiệm hơn 38 tỷ đồng, 1 tháng sau phát hiện số dư chỉ còn 38 triệu, giao dịch viên tuyên bố: "Tôi đã chuyển tiền đi đầu tư chứng khoán"

Năm 2025, chị Trần ở thành phố Phù Dư, Cát Lâm, Trung Quốc, gửi tiết kiệm 10 triệu NDT (hơn 38 tỷ đồng) tại một ngân hàng trên địa bàn. Tuy nhiên chỉ sau 1 tháng, khi kiểm tra tài khoản, người phụ nữ này phát hiện số dư chỉ còn hơn 10.000 NDT (hơn 38 triệu đồng).

Không lâu sau đó, chị Vương – một khách hàng khác gửi tiền cùng ngân hàng – cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi khoản tiết kiệm 8 triệu NDT (hơn 31 triệu đồng) “không cánh mà bay”.

Kết quả kiểm tra từ phía ngân hàng cho thấy toàn bộ số tiền của 2 khách hàng này đã bị nhân viên giao dịch họ Triệu chuyển khỏi tài khoản.

Theo đó, nữ nhân viên này là người nhiều năm trực tiếp phụ trách chăm sóc, huy động tiền gửi từ chị Trần và chị Vương. Vì biết cả 2 sở hữu lượng tiền lớn, người này đã nhiều lần mời gọi gửi tiết kiệm với mức lãi suất cao hơn biểu lãi suất niêm yết công khai của ngân hàng.

Trong quá trình làm việc với khách hàng, nhân viên họ Triệu đã thừa nhận hành vi tự ý báo mất, làm lại thẻ ngân hàng và chuyển tiền khỏi tài khoản của chị Trần với sự hỗ trợ trái quy định từ một số đồng nghiệp trong nội bộ ngân hàng. Nữ nhân viên này khai đã sử dụng số tiền chiếm đoạt để đầu tư chứng khoán và từng cam kết sẽ sớm rút tiền để hoàn trả cho khách hàng. Tuy nhiên, người này sau đó liên tục trì hoãn việc trả nợ.

Sau khi phát hiện sự việc, chị Trần nhiều lần yêu cầu ngân hàng giải quyết nhưng phía chi nhánh cho biết chưa thể hoàn tiền ngay lập tức. Đến đầu năm 2026, chị đã gửi đơn phản ánh lên trụ sở chính của Ngân hàng Nông thôn Thương mại Cát Lâm - đơn vị có liên quan quản lý tới ngân hàng nơi chị Trần gửi tiền.

Theo truyền thông Trung Quốc đăng, đến tháng 5/2026, bà Trần đã được Ngân hàng Nông thôn Thương mại Cát Lâm hoàn trả đầy đủ khoản tiền gốc và lãi trị giá 10 triệu NDT. Tuy nhiên, trường hợp của chị Vương vẫn chưa có tiến triển rõ ràng. Người phụ nữ này cho biết khoản tiền gửi 8 triệu NDT của mình đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

“Phía ngân hàng chỉ nói với tôi rằng mọi việc ‘sắp xong rồi’, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể, chỉ yêu cầu tôi tiếp tục chờ”, chị Vương chia sẻ.

Hiện nhân viên họ Triệu đã bị cơ quan công an địa phương khống chế. Cơ quan điều tra Trung Quốc cũng đã khởi tố vụ án với 2 tội danh gồm “chiếm đoạt tiền gửi trái phép” và “tham ô chức vụ”. Viện kiểm sát địa phương cũng đã phê chuẩn lệnh bắt giữ, vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy trình tố tụng hình sự Trung Quốc.

(Theo News. China.com)