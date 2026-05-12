Lời khuyên dành cho những gia đình đang trồng cây nguyệt quế

Không phải ngẫu nhiên mà cây nguyệt quế xuất hiện trong nhiều sân vườn, ban công hay khoảng hiên của các gia đình Việt. Loại cây này vừa có dáng đẹp, lá xanh quanh năm, vừa mang mùi hương nhẹ dễ chịu mỗi khi ra hoa. Đặc biệt, trong quan niệm của nhiều người, nguyệt quế còn tượng trưng cho sự bền vững, may mắn và cảm giác yên ổn trong không gian sống.

Tuy nhiên, đây lại là loại cây nhìn thì dễ sống nhưng nếu trồng sai vị trí hoặc chăm quá tay lại rất dễ chậm phát triển, ít hoa hoặc vàng lá kéo dài. Nhiều gia đình trồng vài tháng thấy cây xơ xác mới bắt đầu tìm cách cứu nhưng lúc đó cây đã yếu đi khá nhiều. Nếu đang trồng nguyệt quế trong nhà hoặc sân vườn, dưới đây là vài điều nhiều người có kinh nghiệm thường lưu ý.

1. Đừng đặt cây ở nơi quá tối hoặc bí gió

Nguyệt quế là loại cây thích ánh sáng và không khí thoáng. Nếu đặt cây ở góc quá kín, thiếu nắng hoặc chỉ có ánh sáng đèn trong thời gian dài, cây thường dễ bị vàng lá, ít ra hoa và phát triển chậm hơn hẳn. Nhiều gia đình thích đặt nguyệt quế trong nhà vì dáng cây đẹp nhưng thực tế cây sẽ hợp hơn ở ban công, gần cửa sổ lớn, sân trước hoặc nơi có nắng nhẹ vài tiếng mỗi ngày. Không cần nắng gắt liên tục nhưng cây vẫn cần độ thoáng nhất định để giữ lá xanh và tán đẹp. Đặc biệt sau những ngày mưa kéo dài, nếu thấy cây có dấu hiệu bí lá hoặc đất ẩm quá lâu, nên đem cây ra nơi thông thoáng hơn để tránh úng rễ.

2. Nguyệt quế càng cắt tỉa gọn gàng càng dễ đẹp dáng

Một sai lầm khá phổ biến là để cây mọc tự nhiên quá lâu khiến tán rối, lá bên trong thiếu sáng và cây nhìn nặng nề hơn theo thời gian. Với nguyệt quế, việc cắt tỉa định kỳ lại khá quan trọng nếu muốn cây giữ được dáng đẹp và phát triển đều. Nhiều người có kinh nghiệm thường tỉa bớt cành khô, cành mọc lệch hoặc phần lá quá dày để cây thông thoáng hơn. Sau mỗi đợt tỉa nhẹ, nguyệt quế thường ra lá non khá đẹp và tổng thể cây cũng nhìn gọn hơn hẳn. Ngoài ra, việc giữ tán cây vừa phải cũng giúp hạn chế sâu bệnh và tránh tình trạng cây bị xơ xác ở phần thân dưới.

3. Đừng tưới quá nhiều nước vì nghĩ cây càng xanh càng cần ẩm

Nguyệt quế không phải loại cây thích đất quá sũng nước liên tục. Nhiều người thấy trời nóng nên tưới nhiều lần trong ngày nhưng điều này lại dễ khiến rễ bí và cây nhanh xuống lá.Thông thường chỉ nên giữ đất đủ ẩm, tránh để nước đọng lâu dưới đáy chậu. Nếu trồng trong chậu, phần thoát nước càng cần được chú ý vì đây là nguyên nhân khiến nhiều cây nguyệt quế bị úng mà chủ nhà không để ý. Khi thấy lá bắt đầu vàng hàng loạt hoặc đất có mùi ẩm bí kéo dài, nên kiểm tra lại lượng nước tưới thay vì tiếp tục bón thêm phân.

4. Hoa nguyệt quế thơm nhẹ nhưng không nên để cây quá sát nơi ngủ nghỉ

Mùi hoa nguyệt quế thường khá dễ chịu, đặc biệt vào buổi tối hoặc sáng sớm. Tuy nhiên, nếu cây ra hoa dày và đặt quá sát khu vực ngủ nghỉ trong không gian kín, nhiều người dễ cảm thấy hơi nồng hoặc bí mùi về đêm. Vì vậy, cây thường hợp với khoảng hiên, ban công hoặc khu vực gần cửa hơn là đặt sát giường ngủ hay trong phòng quá kín. Khi đặt đúng vị trí, cây vừa giúp không gian xanh hơn vừa giữ được cảm giác dễ chịu tự nhiên trong nhà.

5. Một cây nguyệt quế xanh tốt thường khiến không gian sống có cảm giác “mềm” hơn

Nhiều người thích nguyệt quế không chỉ vì ý nghĩa hay mùi hương mà còn bởi dáng cây tạo cảm giác khá thư giãn cho không gian sống. Một góc sân có cây xanh gọn gàng, lá bóng khỏe và thỉnh thoảng nở hoa trắng nhỏ thường khiến căn nhà nhìn mát mắt và nhẹ nhàng hơn hẳn. Vì vậy, thay vì chăm theo kiểu quá cầu kỳ, điều quan trọng nhất với nguyệt quế vẫn là giữ cây đủ thoáng, đủ sáng và cắt tỉa đều đặn. Khi thích hợp với môi trường, đây là loại cây càng trồng lâu càng đẹp.