Bị xử phạt, Phê La chính thức nhận lỗi vụ không đeo găng tay và khẩu trang

Theo Ngọc Ánh | 12-05-2026 - 19:27 PM | Sống

Sau khi thông tin xử phạt được thông báo, Phê La đã nhanh chóng lên tiếng về vấn đề vệ sinh.

Mới đây, thương hiệu trà ô long Phê La vừa có phản hồi chính thức trên fanpage về việc cửa hàng tại 40 Trần Quốc Hoàn (Hà Nội) bị xử phạt hành chính. Nguyên nhân là do nhân viên không sử dụng găng tay và khẩu trang trong một số thời điểm thao tác tại quầy, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong thông báo gửi đến “Đồng Chill”, Phê La cho biết đã tiến hành khắc phục tại cửa hàng liên quan. Hãng đồng thời rà soát và siết chặt quy trình kiểm soát trang phục bảo hộ trên toàn hệ thống. Thương hiệu tái khẳng định cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định pháp luật và đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Thông báo này xuất hiện trong bối cảnh Phê La đang đối mặt với nhiều làn sóng phản ánh từ phía khách hàng về chất lượng trải nghiệm tại chuỗi cửa hàng.

Thời gian gần đây, thương hiệu liên tục trở thành chủ đề nóng được nhắc đến trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là Threads, khi xuất hiện hàng loạt bài đăng chê trách về chất lượng không gian tại các cửa hàng. Vấn đề được nhắc đến nhiều nhất là tình trạng vệ sinh, đặc biệt tại khu vực nhà vệ sinh ở một số chi nhánh lớn tại Hà Nội. Một số địa điểm như Lý Thường Kiệt hay Đặng Tiến Đông bị khách hàng phàn nàn vì có mùi hôi khó chịu lan ra cả khu vực ngồi bên ngoài, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm thưởng thức đồ uống.

Trước làn sóng phản ánh đó, tài khoản chính thức của Phê La liên tục phải để lại bình luận xin lỗi, ghi nhận đóng góp và mong khách hàng thông cảm trong thời gian thi công. Đại diện thương hiệu cũng từng lý giải nguyên nhân sàn bẩn là do hệ quả từ việc thi công ban đêm và nước dư từ chậu cây cảnh. Sau 5 năm tồn tại trên thị trường, Phê La đã chính thức triển khai đợt nâng cấp quy mô lớn nhất kể từ khi ra mắt.

Hãng đồng loạt tạm đóng cửa nhiều cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM để cải tạo không gian và lắp đặt hệ thống quầy tự động. Động thái này thu hút sự chú ý vì diễn ra ngay đúng thời điểm thương hiệu đang vấp phải nhiều lời phàn nàn về vệ sinh. Quyết định này khiến nhiều khách hàng tỏ ra đồng tình, thậm chí còn mừng rỡ khi thương hiệu cuối cùng đã chịu nâng cấp lại không gian.

Song song với câu chuyện vệ sinh, Phê La cũng đang đối mặt với luồng dư luận liên quan đến chính sách giá. Từ ngày 28/04/2026, thương hiệu chính thức áp dụng menu mới trên toàn hệ thống với những thay đổi đáng kể về giá bán và dung tích phục vụ. Đáng chú ý, Phê La quyết định bỏ size nhỏ cho một số dòng trà sữa và chỉ phục vụ duy nhất size La (22oz). Điều này đưa mức giá một số sản phẩm lên đến gần 80.000 đồng mỗi ly khi thêm topping.

Trước hàng loạt biến động dồn dập trong thời gian ngắn, cách Phê La hiện thực hóa những cam kết cải thiện này trong thực tế đang nhận được sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

