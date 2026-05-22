Người đàn ông 28 tuổi đột quỵ não khi đang xem phim 3D: Không sử dụng chất kích thích, không bệnh nền nhưng lại mắc thói quen xấu phổ biến này

Nguyệt Hạ | 22-05-2026 - 21:21 PM | Sống

Nguyên nhân được xác định liên quan đến một số thói quen xấu mà người trẻ thường mắc phải.

Một nam thanh niên 28 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) bất ngờ rơi vào tình trạng nguy kịch khi đang xem phim 3D tại rạp, sau khi xuất hiện triệu chứng chóng mặt dữ dội và nhìn đôi. Các bác sĩ xác định nguyên nhân là đột quỵ thân não, liên quan trực tiếp đến tình trạng cao huyết áp không kiểm soát và lối sống thiếu lành mạnh kéo dài.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu trong tình trạng mắt trái chóng mặt nghiêm trọng, thị lực rối loạn. Kết quả chẩn đoán cho thấy người này bị nhồi máu hành não bên trái, một dạng đột quỵ nguy hiểm ở thân não. May mắn, nhờ được can thiệp kịp thời, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ thần kinh hiện đang điều trị cho nam thanh niên cho biết, dù còn trẻ, bệnh nhân lại có tiền sử cao huyết áp kéo dài nhưng không điều trị. Ngoài ra, người này còn duy trì thói quen thức khuya trong thời gian dài, thường xuyên mất ngủ, ít vận động và thừa cân. Đây là những yếu tố nguy cơ điển hình dẫn đến bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Khi nhập viện, huyết áp của bệnh nhân đo được ở mức 190/112 mmHg, rất nguy hiểm. Đáng nói, bệnh nhân cho biết chưa từng kiểm tra huyết áp trước đó và không nhận thức được tình trạng sức khỏe của mình. Trong quá trình điều trị, người này xuất hiện thêm các triệu chứng như khó nuốt, tê hai tay. Ngay lập tức, đội ngũ y tế đã sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu, thuốc cải thiện tuần hoàn não, đồng thời điều chỉnh thuốc để kiểm soát huyết áp và rối loạn giấc ngủ. Bệnh nhân cũng được can thiệp phục hồi chức năng sớm để cải thiện tình trạng nuốt.

Lời khuyên dành cho giới trẻ

Theo các chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), đột quỵ thân não ở người trẻ không phải là hiện tượng hiếm gặp như nhiều người vẫn nghĩ. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống hiện đại: ngồi lâu, ít vận động, thức khuya, căng thẳng kéo dài và không kiểm soát các bệnh nền như cao huyết áp. Những yếu tố này âm thầm làm tổn thương mạch máu, khiến nguy cơ đột quỵ tăng cao theo thời gian.

Đáng lưu ý, các triệu chứng ban đầu của đột quỵ thân não thường không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi hoặc cảm cúm. Người bệnh có thể chỉ thấy chóng mặt nhẹ, nhìn mờ, nhìn đôi hoặc dễ bị sặc khi uống nước. Tuy nhiên, đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm của một cơn đột quỵ nguy hiểm.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, đột quỵ không còn là bệnh “của người già”. Để phòng ngừa từ sớm, người trẻ cần chủ động thay đổi lối sống và theo dõi sức khỏe:

Kiểm tra huyết áp định kỳ: Ngay cả khi không có triệu chứng, việc đo huyết áp thường xuyên giúp phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn.

Hạn chế thức khuya, ngủ đủ giấc: Duy trì 7 - 8 giờ ngủ mỗi ngày để ổn định hệ thần kinh và tim mạch.

Tăng cường vận động: Tránh ngồi quá lâu, nên đứng dậy vận động sau mỗi 45 - 60 phút làm việc.

Kiểm soát cân nặng: Duy trì BMI hợp lý để giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Ăn uống lành mạnh: Hạn chế muối, đồ ăn nhanh, rượu bia; tăng cường rau xanh và thực phẩm tốt cho tim mạch.

Không chủ quan với dấu hiệu bất thường: Khi xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, tê bì, nói khó, nhìn đôi… cần đi khám ngay.

Các bác sĩ cũng nhấn mạnh, việc phát hiện và can thiệp sớm trong “giờ vàng” có thể quyết định khả năng sống sót và phục hồi của bệnh nhân đột quỵ.

Dùng loại quả quen thuộc này mỗi ngày, người đàn ông từng bị chẩn đoán mỡ máu cao khiến bác sĩ bất ngờ khi khám lại: "Anh đã ăn gì trong một năm qua?"

Dân tình phát sốt vì "sầu riêng"vào mùa: Ăn thường xuyên, cơ thể có thể gặp loạt biến đổi bất ngờ

Chỉ trong 5 tháng, 63.000 người mất việc: Bão sa thải bao giờ mới dừng?

Con gái lớp 4 đột nhiên hỏi một câu, mẹ Hà Nội nghe xong vội cắt bớt lịch học, không dám ép học bứt tốc nữa!

20:42 , 22/05/2026
Thiếu nữ 20 tuổi gan nhiễm mỡ nặng sau khi giảm 12kg trong 1 tháng: "Tôi chỉ ăn 1 thứ mỗi bữa"

20:11 , 22/05/2026
Khách gửi tiết kiệm hơn 387 triệu đồng, 8 năm sau phát hiện đã mua bảo hiểm, ngân hàng khẳng định: “Chúng tôi bán hàng đúng quy trình”

20:05 , 22/05/2026
Nấu canh tôm chua bỏ ngay loại lá này vào, nước chua dịu thơm nức mũi, vị ngon cuốn hơn cả canh Tom Yum

19:46 , 22/05/2026

