Không thể tin được! Tôi học được 8 “mẹo giữ nhà” cực thông minh từ mẹ mình và nhận ra: Muốn nhà gọn, người đỡ mệt thì phải thay đổi tư duy

Sau một thời gian sống cùng mẹ, tôi học được 8 "kinh nghiệm gia đình" tưởng nhỏ nhưng giúp nhà cửa gọn hơn hẳn, mà bản thân cũng không còn cảm giác lúc nào cũng bị việc nhà đè nặng.

1. Lau dầu mỡ trong bếp khi còn nóng: Đỡ mất nửa tiếng cọ rửa

Trước đây, tôi luôn có thói quen ăn xong mới dọn bếp. Kết quả là dầu mỡ khô cứng lại, mỗi lần lau phải kỳ cọ rất lâu.

Mẹ tôi thì khác. Trong lúc chờ thức ăn chín, bà tranh thủ rửa luôn nồi niêu vừa dùng, lau sơ bếp bằng khăn chuyên dụng. Đến lúc bưng cơm ra bàn, căn bếp gần như đã sạch được 70%.

Mẹ bảo: "Dầu mỡ nóng thì lau rất dễ. Để nguội mới là cực hình."

Nghe đơn giản, nhưng đúng thật. Chỉ thay đổi thời điểm lau bếp, tôi đã giảm hẳn cảnh cuối ngày đứng vật lộn với những vết bẩn cứng đầu.

2. Dùng giấm trắng đúng cách: Đừng xịt rồi lau ngay

Tôi từng nghĩ giấm trắng "không thần kỳ" như mạng nói. Xịt lên vòi nước xong lau mãi vẫn còn cặn.

Cho đến khi mẹ tôi nói: "Con chưa cho nó thời gian phản ứng."

Bà thường đổ giấm trắng vào bình xịt, xịt lên vòi nước hoặc kệ inox rồi để yên khoảng 15–30 phút trước khi lau lại. Với những chỗ bám cặn nặng, bà quấn khăn giấy thấm giấm quanh khu vực đó để tăng hiệu quả.

Kết quả khác hẳn.

Điều tôi nhận ra không chỉ là mẹo làm sạch, mà là cách làm việc không hấp tấp. Có những việc nếu chịu chờ đúng lúc, sẽ đỡ tốn sức hơn rất nhiều.

3. Nhà bừa vì thiếu "khu trung chuyển"

Một trong những thay đổi giúp nhà tôi gọn lên nhanh nhất lại đến từ… một cái giỏ nhựa cũ.

Trước kia, bàn ăn và bàn trà lúc nào cũng đầy đồ linh tinh: dây sạc, giấy ghi chú, kéo, đơn hàng chưa bóc, đồ chơi trẻ con… Dọn xong vài tiếng là đâu lại vào đấy.

Mẹ tôi hỏi đúng một câu: "Sao con không để một chỗ tạm cho những món chưa biết cất ở đâu?"

Bà lấy một chiếc giỏ không nắp đặt cạnh bàn trà. Từ đó, mọi món đồ "tạm thời chưa có chỗ" đều bỏ vào đó trước. Cuối tuần mới phân loại lại.

Nghe cực kỳ đơn giản, nhưng căn nhà bỗng gọn hơn thấy rõ. Vì hóa ra, nhiều sự bừa bộn không đến từ quá nhiều đồ, mà từ việc thiếu nơi chứa "đồ đang lưng chừng".

4. Sắp xếp theo công dụng, không phải theo "lý thuyết"

Tôi từng rất thích kiểu sắp xếp đẹp mắt: đồ theo màu, theo nhóm, theo kích cỡ. Nhìn thì thích thật, nhưng mỗi lần cần lấy thứ gì lại phải lục tung lên.

Mẹ tôi thì luôn ưu tiên một thứ: dễ dùng.

Những món dùng hàng ngày phải đặt ở vị trí dễ lấy nhất. Có thể là trong hộp mở, trên mặt bàn hoặc ngay ngăn ngoài cùng. Còn đồ ít dùng mới cất lên cao hoặc để sâu bên trong.

Bà nói: "Đồ càng khó lấy, con càng lười cất."

Và đúng là vậy. Từ ngày thay đổi cách sắp xếp, tôi đỡ hẳn cảnh "lấy một món, bày ra mười món".

5. Cất đồ theo chiều dọc: Một thay đổi nhỏ nhưng cực hiệu quả

Mẹ tôi rất ghét kiểu xếp quần áo chồng nằm ngang.

Bà bảo: "Đồ ở dưới cùng gần như sẽ bị quên luôn."

Sau đó bà dựng đứng toàn bộ quần áo trong ngăn kéo. Nhìn vào là thấy hết mọi món, lấy cái nào cũng không làm xáo trộn phần còn lại.

Không chỉ quần áo, bà còn áp dụng với nắp nồi, thớt, tài liệu… Nguyên tắc rất đơn giản: Thứ gì dựng đứng được thì hãy dựng đứng.

Cách này không chỉ tiết kiệm diện tích mà còn giúp việc cất đồ trở nên "ít phiền hơn". Và khi một việc ít phiền hơn, con người sẽ dễ duy trì hơn.

6. Đừng gom việc nhà thành "một cục"

Tôi từng có thói quen để cuối tuần mới dọn nhà.

Nhưng càng để, việc càng nhiều. Chỉ cần nhìn đống việc cần làm đã thấy mệt, thế là lại trì hoãn tiếp. Mẹ tôi thì chia việc rất rõ: việc nào làm nhanh thì xử lý ngay, việc nào nặng thì đặt lịch cố định.

Ví dụ: thay ga giường 2 tuần/lần, lau sàn thứ Hai và thứ Năm, còn những việc nhỏ như lau bàn hay xếp lại sofa thì làm ngay khi tiện tay.

Nhờ vậy, bà không bao giờ rơi vào trạng thái "ngập trong việc nhà".

Tôi nhận ra: Nhiều lúc thứ khiến mình mệt không phải việc nhà, mà là cảm giác có quá nhiều thứ chưa làm xong.

7. "Khôi phục trạng thái ban đầu" sau khi dùng

Đây có lẽ là thói quen tôi học được nhiều nhất từ mẹ.

Sau khi nấu ăn, bà cất gia vị ngay lập tức. Sau khi tắm, bà lau nhanh thành kính để tránh cặn nước. Sau khi rửa mặt, bà lau luôn mép bồn.

Mỗi việc chỉ mất thêm khoảng 10 giây. Nhưng đổi lại, căn nhà không bao giờ rơi vào trạng thái "để lâu thành bãi chiến trường".

Mẹ tôi gọi đó là: "Đừng tạo thêm việc nhà cho tương lai."

8. Nhà sạch không có nghĩa là phải hoàn hảo

Có giai đoạn tôi bị ám ảnh chuyện nhà cửa phải sạch như ảnh mẫu trên mạng. Ngày nào cũng lau dọn, cuối tuần tổng vệ sinh, tự ép bản thân phải giữ mọi thứ thật chỉn chu. Kết quả là chưa đầy 2 tuần tôi kiệt sức và bỏ cuộc hoàn toàn.

Mẹ tôi nghe xong chỉ cười: "Con đang làm khó mình thôi". Tiêu chuẩn của bà rất thực tế: Nhà sạch, gọn và dễ sống là đủ. Không cần hoàn hảo.

Sàn nhà không nhất thiết phải bóng loáng mỗi ngày. Bàn không cần trống trơn như showroom. Chỉ cần mọi thứ dễ tìm, dễ dùng và không khiến mình căng thẳng.

Và có lẽ đó mới là điều quan trọng nhất.

Bởi cuối cùng, mục đích của việc dọn nhà không phải để sống trong một căn nhà hoàn hảo, mà là để sống nhẹ đầu hơn một chút mỗi ngày.