Tờ giấy khen cuối năm đang khiến gần 7000 người xúc động lúc này: Nếu tôi nhận được, nhất định sẽ bật khóc!

Giữa mùa tổng kết năm học với những bảng điểm, phần thưởng và những bó hoa rực rỡ, một tấm giấy khen viết tay của học sinh lớp 6 dành tặng cô giáo chủ nhiệm bất ngờ khiến mạng xã hội xúc động.

Không phải giấy khen do nhà trường trao. Không có dấu đỏ, không có chữ ký lãnh đạo. Đó chỉ là một tờ giấy được các em tự thiết kế, ép plastic cẩn thận, bên trên ghi dòng chữ: "Tập thể lớp 6H trân trọng trao tặng cô Nguyễn Thị Hương… Cảm ơn cô vì tất cả".

Xung quanh tấm giấy là hàng loạt chữ ký nguệch ngoạc nhưng đầy chân thành của học sinh. Có nét chữ còn run run, có tên viết lệch hàng. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến hàng ngàn người xem thấy nghèn nghẹn.

Người đăng bài cho biết lớp chỉ có khoảng 25 học sinh và các em đã cùng nhau nghĩ ý tưởng làm món quà cuối năm dành cho cô chủ nhiệm. "Nhà nhà khoe điểm con, người người khoe giấy khen của con, riêng mình thì khoe giấy khen con và các bạn làm tặng cô giáo chủ nhiệm. Chắc cô sẽ ngạc nhiêm và cảm động lắm! Là bà cụ thân sinh ra nó, mình thấy hãnh diện vì con mình quá, học có thể chưa giỏi bằng ai nhưng riêng thái độ biết ơn và quan tâm tới người khác thế này cũng là đủ với mình rồi!", chị nói.

Không ít người thừa nhận: nếu là giáo viên và nhận được món quà như vậy, họ có lẽ sẽ bật khóc ngay tại lớp. "Chắc cô giáo phải đóng khung treo cả đời", một tài khoản bình luận.

Một giáo viên chia sẻ dưới bài viết: "Mình cũng từng được học sinh tặng một chứng chỉ hoàn thành xuất sắc quá trình dạy dỗ học trò. Lúc nhận thật sự rất bất ngờ vì bình thường mình hay càu nhàu các con lắm. Nhưng khoảnh khắc ấy khiến mình hiểu rằng, hóa ra mọi cố gắng đều được các con nhìn thấy".

Nhiều người cho rằng, trong thời đại mà chuyện quà cáp đôi khi bị đặt nặng vật chất, một món quà tự làm như thế này lại càng đáng quý. Nó không đắt tiền, nhưng chứa rất nhiều thời gian, tình cảm và sự biết ơn.Bởi đôi khi, điều làm con người ta xúc động không phải là thứ chỉn chu tuyệt đối, mà là cảm giác chân thành rất khó làm giả.

Một tấm giấy khen viết tay cũng cho thấy một điều đẹp đẽ khác: những đứa trẻ biết yêu thương và biết nói lời cảm ơn thường lớn lên trong môi trường có sự tử tế. Phía sau món quà ấy không chỉ có công sức của cô giáo, mà còn có cách cha mẹ nuôi dạy con biết trân trọng người khác.

Nghề giáo vốn là công việc nhiều áp lực nhưng lại ít khi được ghi nhận bằng những điều giản dị như vậy. Có những giáo viên đứng lớp hàng chục năm, nhận rất nhiều bằng khen chính thức, nhưng thứ họ giữ kỹ nhất đôi khi lại là một lá thư tay, một bức vẽ nguệch ngoạc hay một câu nói của học trò cũ.

Bởi sau tất cả, điều khiến người thầy hạnh phúc nhất không phải thành tích mà là cảm giác những điều mình trao đi thật sự chạm được vào trái tim học sinh.

Tấm giấy khen của lớp 6H có thể chỉ là một món quà nhỏ cuối năm học. Nhưng nó nhắc nhiều người nhớ rằng: trong cuộc sống này, sự biết ơn chưa bao giờ là điều lỗi thời. Và có những món quà, dù làm bằng giấy, lại đủ sức được cất giữ suốt cả một đời người.