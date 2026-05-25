Công an thông báo liên quan VNeID, người dân cần biết

Ứng dụng định danh điện tử VNeID hiện đang được triển khai rộng rãi, tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân và hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến.

Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu cập nhật, đồng bộ thông tin trên ứng dụng này, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn giả mạo liên quan đến VNeID nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh, trên không gian mạng đang xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến việc tích hợp “sổ đỏ” vào ứng dụng VNeID. Các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan chức năng để dụ người dân cài đặt ứng dụng chứa mã độc, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Người dân chú ý thông báo của Công an liên quan đến ứng dụng VNeID. (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan công an cho biết, các đối tượng thường gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai, cán bộ quản lý hành chính hoặc Công an xã, phường. Sau đó, chúng thông báo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân bị lỗi dữ liệu, sai thông tin hoặc cần “tích hợp gấp” vào ứng dụng VNeID theo quy định mới.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường link được gửi qua Zalo, Facebook hoặc tin nhắn SMS. Những đường link này có giao diện giống cổng dịch vụ công hoặc chứa file cài đặt đuôi “.apk”. Khi người dùng tải về và cài đặt, điện thoại sẽ bị cài mã độc và bị chiếm quyền kiểm soát từ xa.

Theo cơ quan công an, mã độc có thể theo dõi hoạt động trên điện thoại, đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP và thực hiện chuyển tiền khỏi tài khoản của nạn nhân mà không bị phát hiện.

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh kinh tế khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc “3 không” khi sử dụng không gian mạng.

Cụ thể, không làm việc với người tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai và định danh điện tử đều được thực hiện trực tiếp tại cơ quan chức năng hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia chính thức.

Người dân cũng không truy cập các đường link lạ, không tải hoặc cài đặt ứng dụng ngoài kho ứng dụng chính thống như Google Play đối với Android và App Store đối với iPhone.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hay cấp quyền trợ năng trên điện thoại cho người lạ.

Cơ quan công an nhấn mạnh, ứng dụng VNeID của Bộ Công an chỉ có một phiên bản chính thức duy nhất trên Google Play và App Store. Cơ quan chức năng không gửi link cài đặt ứng dụng qua Zalo, SMS hay các tài khoản cá nhân.

Hiện việc tích hợp các loại giấy tờ cá nhân vào VNeID vẫn được triển khai theo lộ trình bảo mật nghiêm ngặt. Người dân cần theo dõi thông tin từ các cơ quan báo chí và kênh thông tin chính thống để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Khi nhận được cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lập tức ngắt liên lạc và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Trong trường hợp nghi ngờ điện thoại bị nhiễm mã độc, như máy nóng bất thường, pin hao nhanh hoặc tự động xuất hiện ứng dụng lạ, người dùng cần nhanh chóng ngắt kết nối internet, khôi phục cài đặt gốc thiết bị và liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản khẩn cấp.