Phát hiện 1 nhà máy vận hành gần 300 cỗ máy, sản xuất hơn 40.000 carat kim cương/tháng, giá bán chỉ bằng 1/10 hàng tự nhiên

“Kim cương là vĩnh cửu” từng là câu slogan nổi tiếng giúp loại đá quý này trở thành biểu tượng của sự sang trọng và tình yêu bền chặt. Tuy nhiên, thay vì phải chờ hàng triệu năm hình thành trong lòng đất, giờ đây Trung Quốc đã có thể tạo ra những viên kim cương lấp lánh chỉ trong vòng 7 ngày nhờ công nghệ nuôi cấy hiện đại.

Tại quận Di Lăng, thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, Công ty Zhongjing Diamond đang vận hành gần 300 máy ép áp suất lập phương để sản xuất kim cương nuôi cấy quy mô lớn. Đây hiện là doanh nghiệp sản xuất kim cương công nghệ nhiệt áp cao lớn nhất tỉnh Hồ Bắc.

Kim cương nuôi cấy, còn gọi là kim cương nhân tạo, được tạo ra bằng cách mô phỏng môi trường nhiệt độ và áp suất cực cao giống như điều kiện hình thành kim cương tự nhiên trong lòng đất. Bên trong nhà máy, quy trình sản xuất diễn ra trong những “chiếc hộp ma thuật” chứa bột than chì, chất xúc tác và nhiều vật liệu chuyên dụng có khả năng dẫn nhiệt, dẫn điện và chịu áp lực cao.

Khi máy hoạt động, sáu búa ép đồng thời nén vào trung tâm với áp suất từ 5-6GPa, tương đương sức nặng của 10 con voi châu Phi dẫm lên diện tích bằng móng tay. Đồng thời, nhiệt độ trong khoang được đẩy lên khoảng 1.200-1.600 độ C. Trong điều kiện khắc nghiệt đó, các nguyên tử carbon sẽ tái sắp xếp và kết tinh thành kim cương.

Đại diện doanh nghiệp cho biết nếu kim cương tự nhiên cần hàng triệu năm để hình thành dưới lòng đất thì công nghệ hiện nay chỉ cần khoảng 7 ngày để tạo ra phiên bản có đặc tính gần như tương đương.

Theo Zhongjing Diamond, kim cương nuôi cấy có thành phần hóa học, độ cứng và độ sáng tương tự kim cương tự nhiên nhưng giá thành thấp hơn rất nhiều. Hiện sản phẩm của công ty chỉ có giá bằng khoảng 1/8 đến 1/10 kim cương khai thác tự nhiên.

Doanh nghiệp này trực thuộc Tổng cục Địa chất Luyện kim Trung Quốc và bắt đầu đặt nhà máy tại quận Di Lăng từ năm 2018. Những năm gần đây, công ty này liên tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu công nghệ nhằm nâng hiệu suất sản xuất. Đến năm 2021, tỷ lệ thành công của sản phẩm đã tăng từ khoảng 60% lên hơn 98%, đồng thời toàn bộ nguyên liệu đầu vào cũng được nội địa hóa.

Hiện mỗi tháng Zhongjing Diamond có thể sản xuất hơn 40.000 carat kim cương nuôi cấy, tương đương khoảng 500.000 carat mỗi năm. Đây cũng là một trong số ít doanh nghiệp tại Trung Quốc có thể sản xuất ổn định kim cương từ 0,6 đến 6 carat với quy mô công nghiệp.

Không chỉ phục vụ thị trường nội địa, hơn 80% sản phẩm của doanh nghiệp trong năm 2024 đã được xuất khẩu sang Ấn Độ, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Sự phát triển nhanh chóng của ngành kim cương nuôi cấy đang làm thay đổi thị trường trang sức toàn cầu. Với ưu điểm giá rẻ hơn, quy trình sản xuất thân thiện môi trường và nguồn cung ổn định, loại kim cương này ngày càng được nhiều người tiêu dùng trẻ lựa chọn thay cho kim cương tự nhiên truyền thống.

