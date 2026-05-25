Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 465 tỷ đồng/năm nhờ kinh doanh gạo

Sinh ra tại vùng Đông Bắc Trung Quốc, Khương Phong lớn lên trong giai đoạn nhiều địa phương công nghiệp tại đây dần rơi vào khó khăn khi nền kinh tế thay đổi. Không còn nhiều cơ hội việc làm ở quê nhà, anh cũng giống nhiều lao động khác phải rời quê tới Quảng Châu lập nghiệp với hy vọng tìm được cơ hội đổi đời.

Nhờ nhạy bén trong kinh doanh, Khương Phong nhanh chóng tìm được chỗ đứng. Ban đầu anh chỉ sở hữu một cửa hàng nhỏ bán giày dép, sau đó mở rộng thành chuỗi kinh doanh. Đến năm 2003, Khương Phong thành lập công ty thời trang và giày dép Fengmian, đồng thời xây dựng nền tảng thương mại điện tử chuyên bán giày dép.

Chỉ vài năm sau, kênh bán hàng này đã vươn lên trở thành nền tảng thương mại điện tử giày dép lớn thứ 4 tại Trung Quốc, với doanh thu hằng năm vượt 200 triệu NDT. Khi đã trở thành Phó chủ tịch một hiệp hội thương mại, Khương Phong bắt đầu nghĩ tới việc làm điều gì đó cho quê hương.

Trong quá trình tìm hướng đi mới, anh nhận ra tiềm năng rất lớn của việc kinh doanh gạo. Theo đó, dù Trung Quốc là một trong những quốc gia sản xuất lúa gạo lớn trên thế giới, thị trường này vẫn khá phân mảnh. Ngay cả 3 doanh nghiệp đầu ngành gồm COFCO, Yihai Kerry và Beidahuang cộng lại cũng chỉ chiếm khoảng 4% thị phần, cho thấy dư địa phát triển thương hiệu còn rất lớn.

Vì vậy, vào năm 2015, Khương Phong trở về quê nhà và thành lập công ty gạo Longmi. Việc đầu tiên mà anh làm là tìm quỹ đất để trồng lúa tại Ngũ Thường. Nhờ là người địa phương, cộng với lợi thế về vốn và các mối quan hệ, anh nhanh chóng thuê được khoảng 16.000 mẫu đất canh tác.

Tận dụng lợi thế quê nhà, Khương Phong lựa chọn vùng đất giàu hữu cơ, nằm tại nơi giao nhau của hai con sông tự nhiên Xilang và Lalin, nơi nguồn nước chứa hơn 40 loại khoáng chất để trồng lúa. Tại khu vực này, lúa có thời gian sinh trưởng kéo dài tới 128 ngày. Đặc biệt, vào giai đoạn lúa chín trong tháng 8 và 9, khu vực này có ánh nắng dồi dào cùng chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, giúp hạt gạo hấp thụ tối đa dưỡng chất.

Để tận dụng điều kiện tự nhiên đó, Khương Phong lựa chọn phương pháp canh tác truyền thống. Từ khâu làm cỏ đến thu hoạch đều được thực hiện thủ công nhằm giữ nguyên chất lượng tự nhiên của hạt gạo và giúp cây lúa hấp thụ ánh sáng tốt hơn. Doanh nhân này cũng thuê những nông dân có hơn 30 năm kinh nghiệm với mức lương cao để chăm sóc toàn bộ vùng trồng.

Nhờ kiểm soát chặt quy trình sản xuất, Khương Phong dần xây dựng được nguồn cung lớn gạo Ngũ Thường chính hãng. Anh còn đặt ra yêu cầu khắt khe rằng từ lúc lúa mới được xay xát, đóng gói đến khi tới tay khách hàng không được vượt quá 60 ngày nhằm đảm bảo độ tươi ngon của hạt gạo.

Tuy nhiên, bài toán lớn tiếp theo anh gặp phải là bảo quản sản phẩm. Theo Khương Phong, các loại bao bì thông thường như túi nhựa hay bao tải không thể giữ được độ tươi của gạo trong thời gian dài. Sau nhiều nghiên cứu, anh quyết định sử dụng lon kim loại để đóng gói gạo.

Cách làm này giúp sản phẩm đạt yêu cầu kín khí, chống ánh sáng, chống côn trùng và hạn chế quá trình oxy hóa. Dây chuyền sản xuất cũng được cải tiến để hút sạch oxy trước khi bơm nitơ vào lon. Mỗi lon gạo có trọng lượng khoảng 310 gram.

Ban đầu, Khương Phong lựa chọn bán hàng hoàn toàn qua mạng nhằm cắt giảm khâu trung gian và giảm giá cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, khách hàng vẫn nghi ngờ về tính xác thực của gạo Ngũ Thường nên doanh số chưa như kỳ vọng. Sau đó, anh chuyển hướng hợp tác với các nhà hàng và thương hiệu ẩm thực nổi tiếng để quảng bá thương hiệu.

Chưa dừng lại ở đó, Khương Phong còn đưa ra cách bán hàng khá độc đáo: bán gạo theo tuần, khách mua đủ 7 lon/tuần sẽ được tặng thêm 1 lon “bí mật”. Đúng dịp Tết Đoan Ngọ năm 2015, một bài viết về mô hình kinh doanh này bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, giúp thương hiệu gạo của ông nhanh chóng được nhiều người biết đến và thu hút hơn 100.000 thành viên.

Năm 2016, dự án gọi vốn cộng đồng của Longmi chính thức được triển khai. Chỉ trong 22 ngày, số tiền huy động đã lên tới 1,28 triệu NDT, vượt xa mục tiêu ban đầu là 200.000 NDT.

Sau 3 năm thành lập, doanh thu của Longmi đã vượt 120 triệu NDT (hơn 465 tỷ đồng), trở thành một trong những thương hiệu gạo nổi bật nhất khu vực Đông Bắc Trung Quốc.

Câu chuyện kinh doanh gạo của doanh nhân Khương Phong cho thấy nông sản vẫn có thể tạo ra giá trị lớn nếu được đầu tư bài bản về chất lượng, thương hiệu và cách bán hàng.

(Theo Jiameng)