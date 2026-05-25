Người dân lập tức tắt máy khi nhận được cuộc gọi có nội dung sau

Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi điện cho người dân, tự xưng là cán bộ cơ quan Nhà nước hoặc nhân viên các đơn vị như điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế, địa chính, ngân hàng… nhằm tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Đặc biệt, các đối tượng thường tập trung vào nhóm người cao tuổi - những người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin hoặc chưa cập nhật đầy đủ các phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới trên không gian mạng.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do khác nhau như hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử; cập nhật thông tin sổ đỏ điện tử; đồng bộ dữ liệu dân cư; kích hoạt tài khoản định danh điện tử; bổ sung thông tin điện lực, thuế, ngân hàng; hỗ trợ nhận trợ cấp hoặc các chính sách mới của Nhà nước…

Sau khi tiếp cận nạn nhân, các đối tượng thường sử dụng lời lẽ thúc ép, đe dọa hoặc tạo áp lực về thời gian với lý do “nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa tài khoản”, “không được nhận trợ cấp”, “ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân”… Một số trường hợp khác, chúng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ để tạo tâm lý chủ quan, mất cảnh giác.

Khi đã chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân như số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc thông qua các đường link gửi sẵn qua tin nhắn hoặc mạng xã hội.

Đây là thủ đoạn đặc biệt nguy hiểm bởi sau khi có được thông tin cá nhân hoặc quyền kiểm soát thiết bị điện thoại, các đối tượng có thể nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp còn có thể tiếp tục bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan Nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đặc biệt nhắm đến người cao tuổi

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Theo đó, người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội; không cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc truy cập vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hay nền tảng mạng xã hội.

Cơ quan Nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính, người dân nên trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ qua số điện thoại chính thống để kiểm tra, xác minh thông tin.

Đối với các gia đình có người cao tuổi, người thân cần thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao; đồng thời hỗ trợ người lớn tuổi trong quá trình thực hiện các thủ tục liên quan đến dịch vụ công trực tuyến, tài khoản ngân hàng điện tử hoặc các ứng dụng số.

Lực lượng Công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Công an thành phố Hải Phòng﻿