Công an cảnh báo khẩn tới tất cả người dân thường xuyên "khám bệnh, mua thuốc" qua mạng

Theo công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều video giả mạo bác sĩ, chuyên gia y tế trên YouTube, Facebook, TikTok… do các đối tượng sử dụng công nghệ AI, Deepfake tạo ra nhằm lừa đảo người dân. Các đối tượng xây dựng video thường sử dụng hình ảnh bác sĩ thật, cắt ghép phát ngôn, chèn logo bệnh viện hoặc cơ quan báo chí uy tín nhằm tạo lòng tin với người xem. Nội dung thường giật gân với các tiêu đề như “Chữa khỏi bệnh không cần thuốc”, “Khỏi bệnh sau vài ngày”, “Bác sĩ tiết lộ bí mật ngành y”… để thu hút lượt xem và đánh vào tâm lý lo lắng về sức khỏe của người dân.

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo bác sĩ bằng AI để lừa đảo.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng thường dẫn dụ người xem liên hệ qua tin nhắn riêng, tham gia các hội nhóm “tư vấn sức khỏe”, “hỗ trợ điều trị” trên Facebook, Zalo, Telegram… Tại đây, các đối tượng tiếp tục giả danh bác sĩ hoặc nhân viên y tế để khai thác thông tin bệnh lý, tư vấn các “phác đồ điều trị đặc biệt”, giới thiệu thuốc, thực phẩm chức năng hoặc các sản phẩm đông y không rõ nguồn gốc với giá cao.

Nhiều trường hợp, các đối tượng yêu cầu người dân chuyển tiền đặt cọc, thanh toán trước chi phí điều trị hoặc mua “liệu trình độc quyền” để được giữ chỗ, giao thuốc tận nhà. Ngoài mục đích chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn thu thập thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng, tình trạng bệnh lý… để phục vụ các hoạt động lừa đảo khác hoặc mua bán dữ liệu cá nhân trái phép.

Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo, hậu quả từ các video giả mạo này rất nghiêm trọng. Nhiều người tin theo thông tin sai lệch, tự ý sử dụng thuốc hoặc bỏ phác đồ điều trị của bệnh viện, dẫn đến bệnh tình trở nên nặng hơn. Không ít trường hợp bị lừa mua các sản phẩm kém chất lượng với giá cao hoặc mất tiền khi tham gia các “liệu trình điều trị” trên mạng. Đặc biệt, người cao tuổi - nhóm ít tiếp cận công nghệ và dễ tin tưởng vào các nội dung “chuyên gia tư vấn” - là đối tượng thường bị các đối tượng lừa đảo nhắm tới.

Nhằm bảo vệ người dân trước nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo:

- Kiểm tra kỹ thông tin bác sĩ, bệnh viện hoặc cơ sở y tế trước khi tin theo các nội dung liên quan đến sức khỏe trên mạng xã hội. Chỉ tham khảo thông tin từ các nguồn chính thống.

- Không mua thuốc, thực phẩm chức năng từ các kênh YouTube, Facebook, TikTok hoặc website không rõ nguồn gốc; chỉ mua tại các cơ sở được cấp phép.

- Không chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân, tình trạng bệnh lý hoặc tài khoản ngân hàng cho các tài khoản, hội nhóm tư vấn sức khỏe không xác định được nguồn gốc.

- Cảnh giác với các video quảng cáo “chữa khỏi hoàn toàn”, “khỏi bệnh 100%”, “không cần dùng thuốc” hoặc khuyên người bệnh bỏ phác đồ điều trị của bệnh viện.

Khi người dân phát hiện các kênh, video có dấu hiệu giả mạo bác sĩ hoặc lừa đảo liên quan đến sức khỏe, hãy báo cho cơ quan Công an để kịp thời xử lý; đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người thân, đặc biệt là người cao tuổi nâng cao cảnh giác để phòng tránh bị lừa đảo.

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh