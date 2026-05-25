Cảnh báo đặc biệt tới những người đang có nhu cầu mua máy ảnh

Ánh Lê | 25-05-2026 - 10:05 AM | Sống

Nhiều đối tượng đang lợi dụng chiêu trò “hỗ trợ săn sale” máy ảnh giá rẻ trên TikTok để dẫn dụ người mua chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Trong bối cảnh thương mại điện tử và hoạt động mua sắm trực tuyến phát triển mạnh, các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng cũng liên tục thay đổi thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản của người dân. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng ghi nhận tình trạng nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ giá trị cao như máy ảnh để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức “hỗ trợ săn sale giá rẻ”.

Theo đó, các đối tượng thường mua lại hoặc sử dụng các tài khoản TikTok để đăng tải video quảng cáo với nội dung hỗ trợ “săn sale” máy ảnh giá rẻ. Những sản phẩm này được rao bán với mức giá chỉ từ 270.000 đồng đến 828.000 đồng, kèm theo các cam kết như bảo hành 24 tháng, tặng phụ kiện đi kèm nhằm thu hút người xem. Đây đều là những mức giá bất thường, thấp hơn rất nhiều so với giá trị thực tế của các dòng máy ảnh trên thị trường.

Sau khi có người liên hệ qua TikTok, các đối tượng sẽ tư vấn, tạo lòng tin rồi hướng dẫn khách hàng kết bạn Zalo để tiếp tục trao đổi. Khi khách lựa chọn sản phẩm, đối tượng yêu cầu chuyển khoản tiền “săn sale” với số tiền từ vài trăm nghìn đồng tùy từng loại máy.

Để tạo cảm giác giao dịch là thật, sau khi nhận được tiền, các đối tượng tiếp tục cung cấp thêm một tài khoản Zalo khác, giả danh “shipper giao hàng”, yêu cầu khách liên hệ để nhận hàng.

Tiếp đó, đối tượng giả danh nhân viên giao hàng sẽ gửi hình ảnh đơn hàng, thông báo sản phẩm đang được vận chuyển và yêu cầu khách chuyển thêm tiền với nhiều lý do như “bảo hiểm đơn hàng”, “phí đảm bảo”, “phí xác minh giao dịch” hoặc các khoản phát sinh khác. Số tiền bị yêu cầu chuyển thêm có thể lên tới vài triệu đồng.

Mỗi lần chuyển khoản, nạn nhân đều bị yêu cầu chụp lại nội dung giao dịch để xác nhận. Khi người mua bắt đầu nghi ngờ hoặc không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa kết bạn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã nhận.

Theo cơ quan chức năng, đặc điểm chung của thủ đoạn này là các đối tượng tạo dựng nhiều bước giao dịch, liên tục đưa ra những lý do có vẻ hợp lý để khiến nạn nhân tin rằng đơn hàng đang được xử lý thực tế. Tuy nhiên, trên thực tế không có bất kỳ sản phẩm nào được giao tới khách hàng.

Hành vi lừa đảo trên không gian mạng không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý người dân, làm suy giảm niềm tin đối với hoạt động mua sắm trực tuyến và môi trường thương mại điện tử.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các quảng cáo bán hàng giá rẻ bất thường trên mạng xã hội như TikTok, Facebook và các nền tảng trực tuyến khác, đặc biệt đối với những mặt hàng công nghệ có giá trị cao như máy ảnh, điện thoại hay laptop.

Người dân không nên chuyển tiền trước cho người bán khi chưa xác minh rõ danh tính, uy tín và tính xác thực của giao dịch. Cơ quan chức năng khuyến nghị nên ưu tiên mua hàng trên các sàn thương mại điện tử chính thống có cơ chế bảo vệ người mua và lựa chọn hình thức thanh toán khi nhận hàng.

Đồng thời, tuyệt đối không tiếp tục chuyển thêm tiền dưới các lý do như “bảo hiểm đơn hàng”, “phí giao hàng”, “phí xác minh” hay “phí hoàn tất thủ tục” sau khi đã thanh toán trước đó, bởi đây là dấu hiệu phổ biến của các vụ lừa đảo trực tuyến.

Ngoài ra, người dân cũng cần thận trọng khi giao dịch qua các tài khoản mạng xã hội, tài khoản Zalo cá nhân không rõ nguồn gốc; không cung cấp hình ảnh chuyển khoản, thông tin cá nhân hoặc mã xác thực cho người lạ.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng lưu giữ toàn bộ nội dung trao đổi, hóa đơn chuyển tiền và trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

(Theo Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao)

Ngày nóng nuốt cơm không trôi cứ làm ngay 3 món này, nấu cả mâm cơm chỉ mất 15 phút mà ngon không cưỡng nổi

