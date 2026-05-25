2 cây nên trồng trước nhà, 3 cây hợp trồng sau nhà

Cây xanh không chỉ giúp làm đẹp không gian sống mà còn mang ý nghĩa phong thủy và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên, mỗi vị trí trong ngôi nhà sẽ phù hợp với những loại cây khác nhau. Có những loại cây thích hợp trồng trước nhà để tạo may mắn, thu hút tài lộc, trong khi một số cây khác lại phù hợp với phía sau nhà nhằm tạo sự vững chắc và cân bằng cho không gian sống. Dưới đây là 2 loại cây nên trồng trước nhà và 3 loại cây nên trồng sau nhà được nhiều người yêu thích.

2 cây nên trồng trước nhà

1. Cây cau cảnh – loại cây thích hợp trồng trước nhà

Cau cảnh là một trong những loại cây được nhiều gia đình lựa chọn để trồng trước nhà. Cây có thân cao, thẳng, tán lá gọn gàng nên không che khuất ánh sáng hay cản luồng gió vào nhà. Theo quan niệm phong thủy, cau tượng trưng cho sự thanh thoát, may mắn và giúp thu hút nguồn năng lượng tích cực.

Ngoài ý nghĩa phong thủy, cây cau còn giúp không gian trước nhà trở nên thoáng đãng và đẹp mắt hơn. Những hàng cau xanh mát tạo cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên và góp phần làm dịu không khí trong những ngày nắng nóng. Cau cũng là loại cây dễ chăm sóc, ít rụng lá và phù hợp với nhiều kiểu nhà khác nhau.

2. Cây sử quân tử – tạo vẻ đẹp và hương thơm trước nhà

Sử quân tử là loại cây dây leo có hoa đẹp và hương thơm dịu nhẹ. Nhiều gia đình thường trồng sử quân tử ở cổng hoặc ban công phía trước để tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Hoa sử quân tử mọc thành chùm với màu sắc thay đổi từ trắng sang hồng rồi đỏ, mang đến vẻ đẹp nổi bật và sinh động.

Không chỉ giúp làm đẹp không gian, sử quân tử còn tạo cảm giác thư giãn nhờ hương thơm tự nhiên, đặc biệt vào buổi tối. Cây leo nhanh, dễ tạo giàn và có khả năng che nắng khá tốt. Theo quan niệm dân gian, sử quân tử còn tượng trưng cho sự bền bỉ và may mắn, rất phù hợp để trồng trước nhà.

3 cây nên trồng sau nhà

1. Cây chuối – loại cây phù hợp phía sau nhà

Trong dân gian thường có câu “trước cau sau chuối”, thể hiện kinh nghiệm lựa chọn cây trồng quanh nhà của người xưa. Cây chuối thường được trồng phía sau nhà vì tán lá rộng có thể chắn gió mạnh và tạo cảm giác vững chãi. Đặc biệt ở vùng nông thôn, chuối còn giúp giữ độ ẩm và tạo không gian mát mẻ hơn.

Ngoài công dụng che chắn, cây chuối còn mang nhiều giá trị trong đời sống. Quả chuối là thực phẩm quen thuộc, còn lá chuối được dùng trong nhiều món ăn truyền thống. Chuối dễ trồng, phát triển nhanh và không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ nên rất được ưa chuộng.

2. Cây trúc – biểu tượng của sự bền vững

Trúc là loại cây thích hợp trồng phía sau nhà, tượng trưng cho sự mạnh mẽ, kiên cường và bền bỉ. Trong phong thủy, trúc được cho là giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những nguồn năng lượng xấu, đồng thời mang lại sự bình yên cho gia đình. Trúc có khả năng chịu gió tốt nên thường được trồng để tạo hàng chắn tự nhiên phía sau nhà. Ngoài ra, cây cũng dễ sống và ít cần chăm sóc.

3. Cây ổi

Cây ổi là một trong những loại cây ăn quả khá hợp để trồng phía sau nhà vì dễ sống, chịu nắng tốt và cho bóng mát vừa phải. Cây không quá cao lớn nhưng tán lá xanh quanh năm giúp khu vực sau nhà trông mát mắt và dễ chịu hơn. Ngoài việc cho quả để ăn, nhiều người còn thích trồng ổi vì lá ít rụng, dễ chăm sóc và nhanh có trái. Khi quả chín, hương thơm nhẹ của ổi cũng giúp không gian quanh nhà thêm gần gũi, thư thái.