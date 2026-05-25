Loại rau bị nhiều người Việt chê, ở Nhật Bản được coi là “nhân sâm xanh”: Mùa hè này nhớ ăn thường xuyên

Loại rau đang được nhắc tới đó chính là rau đay - “ngôi sao” sáng trên mâm cơm những ngày hè. Rau đay rất dễ trồng, nhanh cho thu hoạch và cũng dễ tìm mua ở các chợ dân sinh, siêu thị với giá khá bình dân. Trong bữa cơm Việt, rau đay thường được nấu cùng mướp, cua đồng hoặc tôm khô để tạo nên bát canh thanh mát, dễ ăn trong những ngày oi nóng.

Vì sao rau đay được coi là “nhân sâm xanh”?

Rau đay

Theo thông tin từ báo Dân trí, rau đay có tên khoa học là Corchorus olitorius. Không chỉ phổ biến tại Việt Nam, rau đay còn được sử dụng ở nhiều quốc gia châu Á và châu Phi, vừa như thực phẩm, vừa như một vị thuốc dân gian. Tại Nhật Bản, loại rau này được ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, chăm sóc làn da, tăng cường miễn dịch và góp phần phòng ngừa loãng xương. Người Nhật thậm chí còn ví rau đay là “nhân sâm xanh”.

Điểm làm nên giá trị của rau đay nằm ở thành phần dinh dưỡng khá phong phú. Loại rau này chứa nhiều vitamin A, C, E, B6, folate cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magiê. Đây cũng là nguồn chất xơ đáng kể, có lợi cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Đặc biệt, rau đay còn chứa omega-3 nguồn gốc thực vật ALA, có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Chất nhớt tự nhiên trong rau đay là lý do khiến nhiều người e ngại, nhưng đây lại là phần mang nhiều lợi ích. Chất nhầy này là một dạng polysaccharide hòa tan trong nước, có thể giúp bôi trơn đường ruột, kích thích nhu động ruột, hỗ trợ nhuận tràng và cải thiện táo bón. Đồng thời, lớp chất nhầy còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm kích ứng và hỗ trợ tiêu hóa.

Chia sẻ trên VTC News, BSCKI Nguyễn Trần Như Thuỷ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết rau đay là thực phẩm bổ dưỡng, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong y học cổ truyền, rau đay có tính lạnh, giúp giải nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu, tiêu đờm, kháng viêm và lợi sữa. Chính sự kết hợp giữa giá trị dinh dưỡng và công dụng dân gian này khiến rau đay xứng đáng được nhìn nhận như một loại rau mùa hè rất đáng ăn.

Lưu ý khi ăn rau đay

Canh cua rau đay

Dù là loại rau có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng khi ăn rau đay cần lưu ý những điều sau đây:

Nên dùng với lượng vừa phải và ưu tiên rau tươi, sạch, nấu chín kỹ.

Người khỏe mạnh có thể ăn rau đay khoảng 2-5 lần/tuần để hỗ trợ nhu động ruột và đi tiểu dễ hơn, nhưng không nên ăn quá nhiều vì có thể gây khó tiêu.

Người dễ bị tiêu chảy, hay lạnh bụng hoặc đang có vấn đề đường tiêu hóa nên hạn chế ăn nhiều và liên tục.

Trẻ dưới 5 tuổi cũng không nên ăn lượng lớn rau đay vì có thể ảnh hưởng đến hấp thu canxi và kẽm.

Khi sơ chế, không nên vò rửa quá mạnh hoặc làm rau dập nát vì dễ làm mất chất nhầy tự nhiên cùng một phần vitamin, khoáng chất trong rau.

Lam Chi

Tổng hợp