Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại rau bị nhiều người Việt chê, ở Nhật Bản được coi là “nhân sâm xanh”: Mùa hè này nhớ ăn thường xuyên

Theo Lam Chi | 25-05-2026 - 08:45 AM | Sống

Loại rau này có thể không phải món khoái khẩu của nhiều người, nhưng những lợi ích sức khỏe mà nó mang lại có thể khiến bạn phải cân nhắc đưa nó trở lại mâm cơm.

Loại rau đang được nhắc tới đó chính là rau đay - “ngôi sao” sáng trên mâm cơm những ngày hè. Rau đay rất dễ trồng, nhanh cho thu hoạch và cũng dễ tìm mua ở các chợ dân sinh, siêu thị với giá khá bình dân. Trong bữa cơm Việt, rau đay thường được nấu cùng mướp, cua đồng hoặc tôm khô để tạo nên bát canh thanh mát, dễ ăn trong những ngày oi nóng.

Vì sao rau đay được coi là “nhân sâm xanh”?

Rau đay

Theo thông tin từ báo Dân trí, rau đay có tên khoa học là Corchorus olitorius. Không chỉ phổ biến tại Việt Nam, rau đay còn được sử dụng ở nhiều quốc gia châu Á và châu Phi, vừa như thực phẩm, vừa như một vị thuốc dân gian. Tại Nhật Bản, loại rau này được ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ tiêu hóa, chăm sóc làn da, tăng cường miễn dịch và góp phần phòng ngừa loãng xương. Người Nhật thậm chí còn ví rau đay là “nhân sâm xanh”.

Điểm làm nên giá trị của rau đay nằm ở thành phần dinh dưỡng khá phong phú. Loại rau này chứa nhiều vitamin A, C, E, B6, folate cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magiê. Đây cũng là nguồn chất xơ đáng kể, có lợi cho hoạt động của hệ tiêu hóa. Đặc biệt, rau đay còn chứa omega-3 nguồn gốc thực vật ALA, có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Chất nhớt tự nhiên trong rau đay là lý do khiến nhiều người e ngại, nhưng đây lại là phần mang nhiều lợi ích. Chất nhầy này là một dạng polysaccharide hòa tan trong nước, có thể giúp bôi trơn đường ruột, kích thích nhu động ruột, hỗ trợ nhuận tràng và cải thiện táo bón. Đồng thời, lớp chất nhầy còn giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm kích ứng và hỗ trợ tiêu hóa.

Chia sẻ trên VTC News, BSCKI Nguyễn Trần Như Thuỷ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết rau đay là thực phẩm bổ dưỡng, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Trong y học cổ truyền, rau đay có tính lạnh, giúp giải nhiệt, nhuận tràng, lợi tiểu, tiêu đờm, kháng viêm và lợi sữa. Chính sự kết hợp giữa giá trị dinh dưỡng và công dụng dân gian này khiến rau đay xứng đáng được nhìn nhận như một loại rau mùa hè rất đáng ăn.

Lưu ý khi ăn rau đay

Canh cua rau đay

Dù là loại rau có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng khi ăn rau đay cần lưu ý những điều sau đây:

Nên dùng với lượng vừa phải và ưu tiên rau tươi, sạch, nấu chín kỹ.

Người khỏe mạnh có thể ăn rau đay khoảng 2-5 lần/tuần để hỗ trợ nhu động ruột và đi tiểu dễ hơn, nhưng không nên ăn quá nhiều vì có thể gây khó tiêu.

Người dễ bị tiêu chảy, hay lạnh bụng hoặc đang có vấn đề đường tiêu hóa nên hạn chế ăn nhiều và liên tục.

Trẻ dưới 5 tuổi cũng không nên ăn lượng lớn rau đay vì có thể ảnh hưởng đến hấp thu canxi và kẽm.

Khi sơ chế, không nên vò rửa quá mạnh hoặc làm rau dập nát vì dễ làm mất chất nhầy tự nhiên cùng một phần vitamin, khoáng chất trong rau.

Lam Chi

Tổng hợp

Theo Lam Chi

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày nóng nuốt cơm không trôi cứ làm ngay 3 món này, nấu cả mâm cơm chỉ mất 15 phút mà ngon không cưỡng nổi

Ngày nóng nuốt cơm không trôi cứ làm ngay 3 món này, nấu cả mâm cơm chỉ mất 15 phút mà ngon không cưỡng nổi Nổi bật

Công an thông báo liên quan VNeID, người dân cần biết

Công an thông báo liên quan VNeID, người dân cần biết Nổi bật

4 con giáp sắp đón tin vui, bước vào thời kỳ tiền tài rực rỡ, gặt hái thành công bất ngờ

4 con giáp sắp đón tin vui, bước vào thời kỳ tiền tài rực rỡ, gặt hái thành công bất ngờ

08:23 , 25/05/2026
"Lộ" đề thi năng khiếu 2026 của Đại học Kiến trúc Hà Nội: Đề "cho chép" nhưng năm nào cũng đầy người trượt

"Lộ" đề thi năng khiếu 2026 của Đại học Kiến trúc Hà Nội: Đề "cho chép" nhưng năm nào cũng đầy người trượt

08:06 , 25/05/2026
Khuyên thật: 4 loại trái cây mê mấy cũng đừng ăn nhiều, "hại gan" nhanh dù không uống 1 giọt rượu

Khuyên thật: 4 loại trái cây mê mấy cũng đừng ăn nhiều, "hại gan" nhanh dù không uống 1 giọt rượu

08:04 , 25/05/2026
Số điện thoại người dân không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

Số điện thoại người dân không nên nghe máy, không kết bạn Zalo

07:50 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên