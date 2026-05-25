Người đàn ông mắc ung thư hạch vì 1 kiểu đựng đồ ăn quen thuộc, gia đình bất lực: Khuyên nhiều năm không được

Một túi canh nóng vừa múc xong được buộc chặt bằng dây thun, một phần mì nước hay cháo còn bốc khói nghi ngút đặt ngay trên bàn. Người đàn ông mở túi ni lông đựng đồ ăn rồi ăn luôn bên trong vì thấy tiện. Với ông, đó chỉ là một thói quen quá bình thường đã kéo dài nhiều năm.

Ông cho rằng ăn kiểu này vừa tiện lợi, vừa sạch sẽ, hạn chế bát đĩa phải rửa mà còn giữ được đồ nóng của thức ăn. Người nhà khuyên thì ông tặc lưỡi bỏ qua, hoặc nói: "Biết bao người ăn như thế có sao đâu" . Cho đến một ngày, ông nhận chẩn đoán ung thư hạch.

Ung thư hạch vì kiểu đựng đồ ăn "tiện một, hại mười"

Người đàn ông này ngoài 50 tuổi, sống tại Đài Loan (Trung Quốc) và là bệnh nhân ung thư được Tiến sĩ Lưu Bác Nhân điều trị.

Ảnh minh họa

Tiến sĩ Lưu kể lại, phát hiện bệnh sau nhiều tháng liên tục mệt mỏi, sụt cân nhanh, nổi hạch ở cổ và sốt âm ỉ về đêm. Ban đầu, gia đình chỉ nghĩ ông suy nhược hoặc viêm nhiễm thông thường, nhưng các triệu chứng ngày càng nặng khiến ông buộc phải đi kiểm tra chuyên sâu.

Điều khiến Tiến sĩ Lưu bất ngờ là khi thực hiện thêm các xét nghiệm về độc tố môi trường, kết quả cho thấy nồng độ chất chuyển hóa nhựa trong cơ thể bệnh nhân tăng cao bất thường. Đáng chú ý nhất là hai chỉ số MnBP và MEHP, chất chuyển hóa liên quan tới DEHP, đều vượt xa ngưỡng tham chiếu an toàn.

Khi bác sĩ hỏi kỹ về thói quen sinh hoạt mới hay ông có thói quen xấu mua đồ ăn nóng đựng trong túi ni lông, về nhà cũng để trong túi ăn luôn hoặc bảo quản bằng túi đó cho tiện. Tiến sĩ Lưu hảng hốt tại sao không ai can ngăn, thì người nhà chỉ biết bất lực nói rằng: Đã khuyên ông suốt nhiều năm nhưng không thay đổi được.

Tại sao ăn đồ ăn nóng đựng trong túi ni lông gây ung thư?

Theo Tiến sĩ Lưu, nhiều người biết nhựa không tốt nhưng lại đánh giá quá thấp mức độ nguy hiểm khi túi ni lông tiếp xúc trực tiếp với đồ ăn nóng. Đặc biệt với canh, cháo, mì nước hay các món nhiều dầu mỡ, nhiệt độ cao có thể khiến các chất hóa dẻo trong nhựa thôi nhiễm nhanh hơn vào thực phẩm.

Những chất phổ biến như DEHP, DBP hay DINP vốn được dùng để làm nhựa mềm và dẻo hơn. Khi đi vào cơ thể trong thời gian dài, chúng có thể tích tụ âm thầm trong máu, mô mỡ, gan và cả hệ bạch huyết. Đây cũng là lý do bệnh nhân trong câu chuyện có chỉ số chất chuyển hóa nhựa tăng vọt trên diện rộng sau nhiều năm duy trì thói quen ăn trực tiếp đồ nóng đựng trong túi ni lông.

Tiến sĩ Lưu cho biết ngày càng có nhiều nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc phơi nhiễm chất hóa dẻo kéo dài với viêm mạn tính, stress oxy hóa, rối loạn miễn dịch và sự hình thành khối u, trong đó có các khối u thuộc hệ bạch huyết. Một số chất như DEHP cũng đã được xếp vào nhóm hóa chất có khả năng gây ung thư nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể.

Ảnh minh họa

Ung thư hạch đặc biệt nguy hiểm vì bệnh thường tiến triển âm thầm. Nhiều người chỉ phát hiện khi hạch đã lan rộng, cơ thể sụt cân nhanh, sốt kéo dài, đổ mồ hôi đêm hoặc hệ miễn dịch suy kiệt nghiêm trọng. Vì vậy, Tiến sĩ Lưu nhắc nhở: "Phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh".

5 thói quen cần dừng lại càng sớm càng tốt

Qua trường hợp của người đàn ông kể trên, Tiến sĩ Lưu nhắc nhở mỗi chúng ta hãy cẩn trọng trong ăn uống để phòng ung thư, không chỉ với thực phẩm mà còn là dụng cụ đựng thực phẩm. Cũng theo ông, ngoài việc đựng đồ nóng trong túi ni lông, còn nhiều thói quen khác cũng có thể làm tăng nguy cơ phơi nhiễm hóa chất từ nhựa cần bỏ ngay như:

- Hâm nóng thức ăn bằng hộp nhựa trong lò vi sóng

- Dùng màng bọc thực phẩm phủ trực tiếp lên đồ ăn nóng

- Uống cà phê nóng bằng cốc nhựa, cốc dùng 1 lần

- Để chai nước nhựa trong ô tô giữa trời nắng nóng

- Tái sử dụng hộp nhựa dùng một lần quá nhiều lần

Ảnh minh họa

Ông khuyến cáo nên ưu tiên dùng thủy tinh, inox hoặc gốm sứ để chứa thực phẩm nóng. Với đồ ăn mua mang về, nếu không thể thay thế túi ni lông khi mua thì nên đổ ra bát hoặc hộp an toàn ngay khi nhận thay vì giữ nguyên trong túi rồi ăn trực tiếp.

Ngoài ra, việc tăng rau xanh, chất xơ và hạn chế thực phẩm chế biến sẵn nhiều dầu mỡ cũng giúp cơ thể hỗ trợ đào thải bớt độc tố môi trường. Đồng thời, cần kiểm tra sức khỏe định kỳ, không chủ quan với dấu hiệu bất thường để tự cứu mình khỏi nguy cơ bệnh tật.

Nguồn và ảnh: News Yahoo, Sohu, The Paper