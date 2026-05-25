Bức ảnh trời nóng đến mức thóc phơi nổ thành bỏng: Chuyên gia lên tiếng

Mạng xã hội đang lan truyền bức ảnh ghi lại cảnh thóc phơi ngoài sân dưới trời nắng nóng rồi “nổ” thành bỏng trắng xóa. Hình ảnh được tài khoản H.H.H. (sống tại Hà Nội) đăng tải đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ trên nhiều hội nhóm lớn nhỏ, giữa thời điểm miền Bắc và miền Trung đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt kéo dài.

Cùng với bức ảnh, chủ tài khoản viết rằng nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội quá cao khiến hạt thóc tự nổ thành bỏng dù chỉ được phơi dưới nắng. Không ít người dùng mạng thể hiện sự kinh ngạc, cảm thán về ảnh hưởng của nền nhiệt đang có xu hướng tiệm cận ngưỡng 40°C .

Bức ảnh thóc phơi dưới trời nắng biến thành bỏng trắng xóa.

Bức ảnh thóc phơi ngoài trời “nổ” thành bỏng gây xôn xao mạng xã hội.

“Ra sân đứng 5 phút đã thấy bỏng rát da, chuyện thóc nổ thành bỏng chắc cũng không lạ”, một tài khoản bình luận. Người khác hài hước viết: “Nắng này chắc chỉ cần mang gạo ra sân là ăn luôn”.

Tuy nhiên, nhiều người bán tín bán nghi, cho rằng bức ảnh có dấu hiệu chỉnh sửa hoặc được tạo bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Một số cư dân mạng chỉ ra rằng hình ảnh các hạt bỏng có kích thước và hình dạng quá đồng đều, thiếu sự tự nhiên thường thấy khi rang bỏng thủ công.

Trả lời Báo điện tử VTC News, Tiến sỹ Vũ Thị Tần, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận định khả năng cao đây là hình ảnh do AI tạo ra hoặc đã qua can thiệp kỹ thuật số. Theo bà, để hạt thóc có thể nổ thành bỏng, phải đáp ứng điều kiện nhiệt độ rất cao, thông thường phải rang cùng cát nóng.

Trong quy trình làm bỏng truyền thống, cát đóng vai trò tích nhiệt và truyền nhiệt đều lên hạt thóc. Nhiệt độ để tạo ra bỏng thường phải vượt ngưỡng khoảng 150 độ C, thậm chí cao hơn, tùy loại nguyên liệu.

“Dù nhiệt độ ngoài trời đang rất cao nhưng vẫn cách rất xa mức nhiệt cần thiết để làm thóc nổ thành bỏng. Ánh nắng trực tiếp không thể tạo ra quá trình như trong lò rang”, bà phân tích.

Nắng nóng cực đoan hiện nay chưa đến mức khiến hạt thóc tự biến đổi như nội dung lan truyền trên mạng. Nền nhiệt 39-40 độ C được ghi nhận là nhiệt độ không khí trong bóng râm, còn nhiệt độ bề mặt ngoài trời có thể cao hơn đáng kể nhưng vẫn khó đạt mức đủ để làm nổ hạt thóc.

Bàn luận về bức ảnh trên, trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ lo ngại về thực trạng các hình ảnh giả mạo, nội dung chưa được kiểm chứng ngày càng dễ lan truyền, đặc biệt khi công nghệ AI phát triển mạnh.

“Bây giờ ảnh giả nhìn rất thật, nếu không kiểm chứng dễ bị dẫn dắt”, một tài khoản viết. Nhiều người cho rằng tâm lý “chuyện gì trên mạng cũng tin” quá phổ biến vì người dùng tiếp nhận thông tin theo cảm xúc thay vì kiểm tra nguồn gốc.

Trên mạng xã hội, một số chuyên gia truyền thông khuyên người dùng thận trọng trước những nội dung giật gân, đặc biệt là các hình ảnh gây sốc liên quan đến thời tiết cực đoan, thiên tai hoặc sức khỏe cộng đồng; tránh vô tình phát tán thông tin sai sự thật, không chỉ gây hiểu nhầm mà còn có thể tạo tâm lý hoang mang trong dư luận.

Về đối phó với nắng nóng, các chuyên gia sức khỏe khuyên hạn chế ra ngoài vào thời điểm nhiệt độ cao nhất trong ngày, bổ sung đủ nước; khi có việc ra ngoài cần che chắn cẩn thận bằng áo dài tay, áo chống nắng, khẩu trang và bôi kem chống nắng để tránh những tác hại của nhiệt độ cao và tia UV.