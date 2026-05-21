Phát hiện 1 nhà máy sản xuất 900.000 quả trứng/ngày, cả dây chuyền chỉ cần 1 công nhân vận hành

Theo Sohu, bên trong xưởng phân loại thông minh của Công ty Phát triển Nông nghiệp Huinong Chiết Giang, hàng loạt quả trứng liên tục di chuyển trên băng chuyền để đi qua các khâu phân loại, kiểm định, đóng khay và đóng gói tự động.

Ông Nghiêm Tiêu Khang, Giám đốc nhà máy thức ăn chăn nuôi của doanh nghiệp, cho biết dưới sự hỗ trợ kỹ thuật từ Viện Khoa học Nông nghiệp Chiết Giang, hệ thống hiện có thể xử lý khoảng 110.000 quả trứng mỗi giờ. Mỗi ngày, nhà máy sản xuất khoảng 900.000 quả trứng trước khi phân phối tới nhiều địa phương như Chiết Giang, Giang Tô, Thượng Hải và Quảng Châu.

Thông tin trên được chia sẻ tại Hội nghị trình diễn và quảng bá thành tựu khoa học nông nghiệp do Viện Khoa học Nông nghiệp Chiết Giang tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 70 chuyên gia, doanh nghiệp và kỹ thuật viên trong ngành để thảo luận về các giải pháp kiểm soát chất lượng trứng cũng như phòng chống dịch bệnh gia cầm.

Đại diện cơ quan quản lý nông nghiệp Chiết Giang nhấn mạnh rằng việc đảm bảo an toàn thực phẩm không chỉ phụ thuộc vào hoạt động kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng mà còn đòi hỏi người chăn nuôi tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất, hạn chế lạm dụng thuốc trong chăn nuôi.

Các chuyên gia cho biết người Trung Quốc hiện tiêu thụ khoảng 400 tỷ quả trứng mỗi năm, kéo theo yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm. Vì vậy, nhiều dự án kiểm soát chất lượng trứng từ khâu thức ăn, chăn nuôi đến thành phẩm đang được triển khai trên diện rộng.

Trong quá trình thực hiện dự án, các cơ sở thí điểm được hướng dẫn kiểm tra tồn dư thuốc thú y, đánh giá nguy cơ độc tố trong thức ăn chăn nuôi, đồng thời xây dựng hệ thống quản lý an toàn khép kín đối với sản phẩm trứng.

Song song với đó, nhóm nghiên cứu về phòng chống dịch bệnh gia cầm cũng thiết lập hệ thống xét nghiệm mầm bệnh, kiểm tra kháng thể và đánh giá khả năng kháng thuốc của vi khuẩn nhằm giảm tỷ lệ chết và nâng cao năng suất đàn gà.

Theo kết quả kiểm tra tại thời điểm năm 2024, các trang trại tham gia mô hình đã đạt tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn 100%. Đáng chú ý, trong suốt giai đoạn gà đẻ trứng, các cơ sở này hoàn toàn không sử dụng kháng sinh.

Công ty Phát triển Nông nghiệp Huinong Chiết Giang là một trong những cơ sở được chọn làm mô hình thí điểm. Nhờ áp dụng hệ thống quản lý hiện đại, doanh nghiệp đã tự động hóa toàn bộ quy trình từ cho ăn, thu hoạch trứng tới phân loại và đóng gói.

Đại diện doanh nghiệp cho biết trước đây cần khoảng 10 công nhân để chăm sóc 100.000 gà đẻ, nhưng hiện nay chỉ cần 1 người vẫn có thể vận hành hiệu quả cùng quy mô nhờ hệ thống tự động.

Ngoài quy trình sản xuất hiện đại, doanh nghiệp này cũng quảng bá dòng “trứng không kháng sinh” – sản phẩm được tạo ra từ đàn gà ăn khẩu phần gồm ngô, khô đậu tương cùng nhiều loại vitamin và khoáng chất được phối trộn theo công thức riêng.

Theo doanh nghiệp, loại trứng này không chỉ không tồn dư kháng sinh mà còn chứa hàm lượng dinh dưỡng cao hơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng đối với thực phẩm sạch và an toàn.

(Theo Sohu)