Nam công nhân ám ảnh bệnh nặng, nhập viện vì rối loạn lo âu

Nhiều tháng qua, người đàn ông 27 tuổi liên tục khó thở, tức ngực, đi khám nhiều nơi nhưng không phát hiện bệnh. Chỉ khi nhập viện, anh mới được chẩn đoán rối loạn lo âu.

Khó thở, tức ngực suốt một năm vì rối loạn lo âu

Chiều 25-5, chia sẻ tại tọa đàm "Rối loạn lo âu bệnh tật", bác sĩ Phạm Thanh Tùng, Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lo lắng kéo dài, thường xuyên khó thở, có lúc co quắp tay chân.

Theo bác sĩ Tùng, tình trạng này ngày càng gặp ở người trẻ, khi người bệnh luôn ám ảnh mình mắc bệnh nặng dù không có bằng chứng y khoa. Áp lực công việc, cuộc sống và thói quen tra cứu bệnh trên mạng là yếu tố thúc đẩy.

Bệnh nhân nói trên làm công nhân may, sống nội tâm. Do hoàn cảnh khó khăn, anh nghỉ học từ sớm, làm nhiều công việc lao động phổ thông trong môi trường căng thẳng.

Khoảng một năm trước, anh xuất hiện khó thở, tức ngực, được chẩn đoán viêm mũi xoang và điều trị, triệu chứng có lúc giảm. Tuy nhiên, sau đó tái diễn, kèm cảm giác khó hít vào, vướng mũi, nặng ngực, khiến anh liên tục đi khám ở nhiều bệnh viện tuyến trung ương.

Dù được chẩn đoán các bệnh lý như viêm mũi dị ứng, hen phế quản…, bệnh nhân không tin, luôn cho rằng mình mắc bệnh nghiêm trọng. Anh dùng nhiều loại thuốc nhưng không cải thiện, càng thêm lo lắng.

Các cơn khó thở, tức ngực xuất hiện dày và nặng hơn, khiến bệnh nhân mệt mỏi, giảm tập trung, tự ti. Cuối tháng 10-2025, anh lên cơn khó thở dữ dội, co quắp tay chân, được đưa vào Trung tâm Cấp cứu A9 (Bệnh viện Bạch Mai). Kết quả xét nghiệm không phát hiện bất thường, bệnh nhân được chuyển sang Viện Sức khỏe tâm thần.

Quá trình điều trị, bệnh nhân vẫn ám ảnh có khối u trong mũi, thường xuyên tự kiểm tra và yêu cầu làm thêm xét nghiệm.

Sau hơn 1 tháng ngày điều trị bằng thuốc, kết hợp liệu pháp tâm lý và điều biến não, tình trạng cải thiện rõ rệt. Các cơn khó thở giảm, bệnh nhân dần hiểu nguyên nhân tâm lý của triệu chứng và được xuất viện.

Người bệnh thường có biểu hiện gì?

PGS-TS Nguyễn Văn Tuấn, Viện trưởng Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết rối loạn lo âu bệnh tật là tình trạng người bệnh lo lắng quá mức về việc mắc hoặc sẽ mắc bệnh nghiêm trọng, dù kết quả khám và xét nghiệm bình thường. Nhiều người luôn tin mình bị ung thư, bệnh tim hay gan dù đã được bác sĩ trấn an.

Nỗi sợ kéo dài dai dẳng, ảnh hưởng rõ rệt đến công việc, sinh hoạt và các mối quan hệ. Theo tiến sĩ - bác sĩ Dương Minh Tâm, Viện Sức khỏe Tâm thần, tỉ lệ rối loạn này ở người trưởng thành khoảng 2,1-13,1%, tại các cơ sở khám chữa bệnh có thể gần 20%. Bệnh thường gặp ở nhóm 20-30 tuổi nhưng có thể xuất hiện ở bất kỳ lứa tuổi nào.

Các chuyên gia chia người bệnh thành hai nhóm: một nhóm liên tục đi khám, làm xét nghiệm, thay đổi bác sĩ để tìm "bằng chứng" bệnh; nhóm còn lại né tránh cơ sở y tế vì sợ phát hiện bệnh nặng.

Nguy cơ tăng ở người từng trải qua mất mát, sống trong môi trường căng thẳng, bị bạo hành tinh thần hoặc có tiền sử lo âu, trầm cảm. Ngoài ra, theo bác sĩ, thói quen tra cứu thông tin bệnh trên mạng cũng dễ khuếch đại nỗi sợ, khiến nhiều người tự quy kết mình mắc bệnh hiểm nghèo.

Theo các bác sĩ, người mắc rối loạn lo âu bệnh tật thường lo mình mắc bệnh nặng, ám ảnh với các dấu hiệu nhỏ và liên tục tự kiểm tra cơ thể, đi khám nhiều lần hoặc tìm thông tin trên mạng.

Tình trạng kéo dài gây mất ngủ, mệt mỏi, giảm tập trung và không yên tâm dù đã được trấn an. Việc điều trị cần kết hợp liệu pháp tâm lý, dùng thuốc khi cần và theo dõi lâu dài.