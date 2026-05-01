Minh Ánh | 06-05-2026 - 02:50 AM | Sống

Lời khuyên dành cho người ăn trứng hàng ngày

Trứng là thực phẩm bổ dưỡng và quen thuộc với bữa ăn gia đình hàng ngày. Đây là nguồn cung cấp protein, vitamin và khoáng chất chất lượng cao cho sức khỏe.

Thực phẩm quen thuộc nhưng không phải lựa chọn hoàn chỉnh

Trứng là một trong những thực phẩm quen thuộc nhất trong bữa ăn gia đình Việt. Giá thành không quá cao, dễ mua, dễ chế biến, có thể dùng cho bữa sáng, bữa phụ lẫn bữa chính, nên không ít người hình thành thói quen ăn trứng gần như mỗi ngày. Với nhiều gia đình bận rộn, đây còn là lựa chọn “cứu cánh” vì nhanh gọn, ít tốn thời gian nhưng vẫn tạo cảm giác đủ chất.

Không thể phủ nhận trứng là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trứng cung cấp protein chất lượng tốt, chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng, đồng thời là nguyên liệu linh hoạt trong rất nhiều cách nấu nướng. Chính vì vậy, trứng thường xuất hiện trong thực đơn của người tập luyện, người ăn kiêng, học sinh, nhân viên văn phòng và cả người lớn tuổi. Nhưng cũng chính vì quá quen thuộc và tiện lợi, trứng dễ bị đưa vào nhóm thực phẩm bị “ăn theo quán tính”, tức ăn hằng ngày mà không còn để ý đến tổng thể khẩu phần.

Vấn đề nằm ở chỗ, một thực phẩm tốt không có nghĩa là càng ăn nhiều càng tốt. Trứng có thể là món ăn lành mạnh nếu được sử dụng hợp lý, nhưng cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến khẩu phần mất cân đối nếu người dùng quá lệ thuộc vào nó. Không ít người ăn trứng mỗi sáng, trưa lại có món mặn từ trứng, tối thêm món chiên hoặc trứng hấp, trong khi rau xanh, trái cây, cá, đậu hay ngũ cốc nguyên cám lại bị thu hẹp dần trên bàn ăn. Khi đó, điều đáng lo không còn là quả trứng, mà là sự đơn điệu trong lối ăn uống.

Một sai lầm phổ biến khác là xem trứng như “giải pháp dinh dưỡng hoàn chỉnh”. Trên thực tế, trứng giàu đạm nhưng không thể thay thế toàn bộ vai trò của các nhóm thực phẩm khác. Cơ thể vẫn cần chất xơ từ rau củ, chất béo tốt từ cá, hạt và dầu thực vật, cùng nhiều vi chất khác từ thực phẩm đa dạng. Nếu ngày nào cũng dựa quá nhiều vào trứng vì tiện, rẻ và dễ nấu, người ăn có thể no bụng nhưng vẫn thiếu sự cân bằng cần thiết.

Với người trưởng thành khỏe mạnh, ăn trứng thường xuyên không phải điều đáng ngại nếu khẩu phần còn lại được xây dựng hợp lý. Điều quan trọng là không nên biến trứng thành món “mặc định” trong mọi bữa. Một quả trứng luộc cho bữa sáng có thể là lựa chọn tốt, nhưng nếu đi kèm xúc xích, đồ chiên, bánh ngọt và ít rau, lợi ích ban đầu sẽ giảm đi đáng kể. Cũng tương tự, trứng chưng, trứng hấp hay trứng luộc thường hợp lý hơn việc dùng trứng chiên ngập dầu quá thường xuyên.

Sắp xếp khẩu phần ăn hợp lý

Những người có thói quen ăn trứng hàng ngày cũng nên chú ý đến cách cơ thể phản ứng. Có người ăn trứng thấy nhẹ bụng, no lâu và tiện lợi; nhưng cũng có người dễ ngán, đầy bụng hoặc tăng xu hướng ăn kèm nhiều gia vị, thực phẩm chế biến sẵn. Khi trứng không còn đứng một mình mà thường xuyên đi với thịt xông khói, xúc xích, mì gói hoặc món chiên rán, câu chuyện dinh dưỡng đã thay đổi hoàn toàn. Lúc này, vấn đề không nằm ở trứng nữa mà ở cả “hệ sinh thái” thực phẩm đi cùng nó.

Với trẻ em, người cao tuổi hoặc người cần hồi phục thể trạng, trứng vẫn là thực phẩm hữu ích nếu dùng đúng mức. Tuy nhiên, nhóm có bệnh lý nền như rối loạn mỡ máu, tim mạch hoặc cần chế độ ăn đặc biệt nên thận trọng hơn trong tần suất và cách chế biến, thay vì áp dụng một công thức chung. Dinh dưỡng hiệu quả luôn cần cá thể hóa, không nên chạy theo lời khuyên truyền miệng kiểu “ăn trứng mỗi ngày cho khỏe” mà bỏ qua thể trạng riêng.

3 lưu ý cho người ăn trứng hằng ngày:

- Đừng để trứng thay thế sự đa dạng; hãy xem đây là một phần của bữa ăn cân bằng, không phải thực phẩm trung tâm của mọi bữa.

- Ưu tiên cách chế biến đơn giản như luộc, hấp, chưng; hạn chế chiên rán nhiều dầu hoặc ăn kèm thực phẩm chế biến sẵn.

- Nếu có bệnh nền liên quan đến tim mạch, mỡ máu hoặc chế độ ăn đặc biệt, cần điều chỉnh lượng ăn theo tư vấn chuyên môn thay vì áp dụng theo số đông.

Ở góc độ chi tiêu gia đình, trứng rõ ràng là thực phẩm kinh tế, linh hoạt và dễ xoay xở trong bối cảnh giá thực phẩm biến động. Nhưng lựa chọn thông minh không nằm ở việc ăn một món tốt mỗi ngày, mà ở cách phân bổ thực phẩm hợp lý để vừa tiết kiệm, vừa duy trì sức khỏe lâu dài. Với trứng cũng vậy: lợi ích chỉ thực sự trọn vẹn khi nó đi cùng sự điều độ, đa dạng và tỉnh táo trong thói quen ăn uống.

Trước khi đột quỵ, tai có thể phát ra 3 tín hiệu cảnh báo nhưng nhiều người lại xem nhẹ

Bật điều hòa kiểu này có thể tốn điện gấp 3 lần bình thường: EVN cảnh báo

3 sai lầm "trầm trọng" khi ngâm mộc nhĩ, nấm hương, váng đậu mà 99% mọi người từng mắc phải: Đâu là cách ngâm đúng?

02:05 , 06/05/2026
Tôi đến khổ vì sống tối giản nửa mùa

00:10 , 06/05/2026
Lời khuyên cho những người thường xuyên bật đèn lúc ngủ

23:35 , 05/05/2026
Người chơi Ai Là Triệu Phú đánh rơi gần 6,6 tỷ đồng vì tin vào trực giác

22:59 , 05/05/2026

