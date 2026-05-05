Người chơi Ai Là Triệu Phú đánh rơi gần 6,6 tỷ đồng vì tin vào trực giác

Khi nhắc đến các gameshow truyền hình, hiếm có chương trình nào mang tính biểu tượng như Who Wants to Be a Millionaire (Ai Là Triệu Phú) của Anh. Tuy nhiên, chính format quen thuộc phát sóng trên ITV lại ẩn chứa sự “tàn nhẫn” đặc trưng khi người chơi phải liên tục đưa ra lựa chọn, trả lời càng nhiều câu hỏi càng tốt và toàn bộ kiến thức của họ có thể được quy đổi thành những khoản tiền khổng lồ hoặc mất đi chỉ trong tích tắc.

Trong suốt 28 năm phát sóng, rất ít thí sinh có thể tiến sát mốc giải thưởng tối đa 1 triệu bảng Anh (35,6 tỷ đồng). Mới đây, Roman Dubowski - một chuyên gia công nghệ nghỉ hưu đã gây chấn động khi vượt qua trọn vẹn 15 câu hỏi để trở thành người chiến thắng đầu tiên sau 6 năm.

Tuy vậy, yếu tố mạo hiểm làm nên sức hút của chương trình cũng chính là con dao hai lưỡi. Điều này thể hiện rõ trong tập phát sóng cuối tuần trước, khi Jen Essery Lillikakis - một nhà quản lý sản phẩm cấp cao trở thành tâm điểm khi cô để vuột mất 186.000 bảng (6,6 tỷ đồng) sau khi trả lời sai câu hỏi thứ 14 trị giá 500.000 bảng (17,8 tỷ đồng), theo Ladbible.

Jen Essery Lillikakis

Dẫu vậy, nữ quản lý sản phẩm vẫn ra về với 64.000 bảng (2,2 tỷ đồng), đây là “mốc an toàn” mà cô đã thiết lập trước đó, dự định dùng để chi trả cho tuần trăng mật. Điều đáng nói là Lillikakis hoàn toàn có thể dừng lại ở câu hỏi trước và mang về 250.000 bảng (8,9 tỷ đồng), đặc biệt khi ngay cả sau khi sử dụng quyền gọi điện cho người thân, cô vẫn không thực sự chắc chắn về đáp án.

Trước đó, cô đã thể hiện vốn hiểu biết ấn tượng ở câu hỏi thứ 13 (trị giá 250.000 bảng) về thần thoại Hy Lạp, khi trả lời chính xác rằng Cassandra là người bị nguyền phải đưa ra những lời tiên tri đúng nhưng không ai tin. Tuy nhiên, bước sang câu hỏi tiếp theo, mọi thứ đã đảo chiều.

Câu hỏi được đưa ra là: “Theo Sách Kỷ lục Guinness Thế giới, vật nào trong số này từng đạt tốc độ hơn 260 dặm/giờ trong một trận thi đấu? Bóng tennis / Bóng khúc côn cầu trên băng / Cầu lông / Bóng bàn”.

Sau khi gọi điện cho bố nhưng không nhận được nhiều trợ giúp, Lillikakis quyết định tin vào trực giác và chọn bóng khúc côn cầu. Đáp án đúng lại là quả cầu lông, khiến hành trình của cô dừng lại ngay trước ngưỡng 500.000 bảng. Với sự “tin vào trực giác” của mình để rồi trả lời sai câu hỏi 14 thay vì dừng lại để bảo toàn số tiền 8,8 tỷ ở câu 13 và trở về với số tiền thưởng cột mốc câu 10 2,2 tỷ đồng, nhiều người nói vui Lillikakis đã “đánh rơi” 6,6 tỷ đồng trong chớp mắt.

Câu hỏi khiến người chơi này đánh mất 500.000 bảng (17,8 tỷ đồng)

Người dẫn chương trình Jeremy Clarkson không giấu được sự bất ngờ: “Ôi trời, bạn vừa mất 186.000 bảng! Không thể tin được bạn lại liều lĩnh như vậy. Bạn xứng đáng nhận giải thưởng cho sự dũng cảm”. Trái với không khí căng thẳng, Lillikakis phản ứng khá bình thản: “Không sao đâu. Tôi vẫn thắng 64.000 bảng mà”.

Lillikakis gây tiếc nuối khi trả lời sai câu thứ 14 và đánh mất giải thưởng giá trị

Diễn biến này nhanh chóng gây bùng nổ tranh luận trên mạng xã hội. Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều khi một số chỉ trích quyết định của Lillikakis là quá liều lĩnh, trong khi số khác lại cho rằng phản ứng bình thản của cô cho thấy tiền bạc có lẽ không phải là điều quá quan trọng với người chơi này.

Câu chuyện của Lillikakis càng trở nên tương phản khi đặt cạnh tập phát sóng trước đó không lâu, nơi Roman Dubowski trở thành người đầu tiên sau 6 năm chạm tới giải thưởng tối đa 1 triệu bảng của Who Wants to Be a Millionaire.