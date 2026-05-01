3 sai lầm "trầm trọng" khi ngâm mộc nhĩ, nấm hương, váng đậu mà 99% mọi người từng mắc phải: Đâu là cách ngâm đúng?

Các loại thực phẩm như nấm hương, nấm mộc nhĩ, váng đậu và rong biển khi đem phơi khô sẽ rất dễ bảo quản/bảo quản được lâu, sử dụng tiện lợi và có vị ngon khác biệt. Chính vì thế mà ngày nay nó trở thành những nguyên liệu phổ biến trong mọi gian bếp, là nguyên liệu phổ biến trên bàn ăn. Tuy nhiên, có rất nhiều quan niệm sai lầm về việc ngâm những thực phẩm khô này. Ngâm không đúng cách không chỉ dẫn đến mất chất dinh dưỡng mà còn tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe, và nhiều người đang mắc phải những sai lầm này.

Sai lầm 1: Ngâm quá lâu

Một trong những sai lầm phổ biến mà nhiều người mắc phải khi ngâm các loại thực phẩm khô đó là ngâm trong nước lạnh quá lâu. Với mong muốn chuẩn bị kỹ lưỡng nguyên liệu và tiết kiệm thời gian, nhiều người thường ngâm những thực phẩm khô trong vài giờ đồng hồ, thậm chí là ngâm qua đêm Để tiết kiệm thời gian, nhiều người ngâm thực phẩm khô trong vài giờ hoặc thậm chí qua đêm, đặc biệt là các loại nấm như mộc nhĩ và nấm tuyết. Đây là một sai lầm trầm trọng, bởi vì khi ngâm quá lâu sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn Pseudomonas cocovenenans phát triển. Loại vi khuẩn này sản sinh ra axit bongkrekic cực độc mà không thể bị phá hủy bởi quá trình nấu ở nhiệt độ cao. Nếu ăn phải, nó có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tổn thương gan và thận, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Thực tế, mỗi năm đều có những trường hợp ngộ độc do ăn phải mộc nhĩ/nấm ngâm quá lâu.

Sai lầm 2: Ngâm với nước nóng/nước sôi

Trong thực tế, vì tình thế gấp gáp hoặc muốn rút ngắn thời gian ngâm các loại thực phẩm khô, nhiều người đã sử dụng nước nóng, thậm chí cho vào nồi đun sôi. Mặc dù nước nóng giúp quá trình ngâm diễn ra nhanh hơn, nhưng nó lại phá hủy các chất dinh dưỡng trong thực phẩm khô, dẫn đến mất đi các polysaccharid, vitamin và protein. Nó cũng làm cho các nguyên liệu trở nên cứng và khô, mất đi độ tươi ngon ban đầu. Ví dụ, ngâm nấm hương và nấm mộc nhĩ trong nước nóng sẽ làm giảm đáng kể giá trị dinh dưỡng và hương vị của chúng.

Sai lầm 3: Làm sạch chưa kỹ

Đối với những thực phẩm khô, nhiều người cho rằng sau khi ngâm các tạp chất đã "nở" và rơi ra trong quá trình này. Do đó họ thường lơ là việc rửa sạch lại các nguyên liệu khô đã ngâm. Thực tế, việc không nấu chín hoặc không rửa sạch kỹ các loại thực phẩm khô ngâm nước kịp thời sẽ gây ra những mối đe doạ cho sức khoẻ. Thực phẩm khô ngâm nước để lâu có thể sinh sôi vi khuẩn và bị hư hỏng; các loại thực phẩm khô như rong biển và váng đậu khô có thể có tạp chất và bụi bẩn trên bề mặt, và nếu không được làm sạch kỹ, những tạp chất này có thể bị nuốt phải, ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa. Do đó bạn tuyệt đối không được chủ quan quá trình rửa sạch thực phẩm khô sau khi ngâm. Hãy rửa lại chúng nhiều lần với nước để loại bỏ sạch tạp chất và bụi bẩn.

Cách ngâm đồ khô đúng cách

Cách ngâm đồ khô đúng cách phụ thuộc vào loại nguyên liệu. Đối với nấm mộc nhĩ, nấm tuyết và nấm hương, hãy ngâm nhanh trong nước ấm từ 15-30 phút. Rửa sạch và nấu ngay sau khi ngâm; tuyệt đối không ngâm các loại nguyên liệu khô này qua đêm. Đối với váng đậu khô và hoặc đậu phụ khô, hãy ngâm từ từ trong nước lạnh cho đến khi mềm đều, tránh tình trạng bên ngoài nhão và bên trong cứng. Đối với rong biển và rau khô, trước tiên hãy rửa sạch bụi bẩn trên bề mặt, sau đó ngâm nhanh và rửa lại vài lần nữa sau khi ngâm.

Ngâm thực phẩm khô có vẻ là việc nhỏ nhặt, nhưng lại liên quan đến an toàn thực phẩm. Bằng cách từ bỏ thói quen ngâm quá lâu hoặc ngâm trong nước nóng một cách tùy tiện, và nắm vững phương pháp đúng, bạn không chỉ giữ được chất dinh dưỡng và hương vị của thực phẩm khô mà còn ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn, tránh nguy cơ ngộ độc thực phẩm, và ăn uống an toàn, yên tâm.