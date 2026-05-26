Người đàn ông 62 tuổi có thân hình như ngoài 30 tiết lộ: Sáng nào cũng ăn cùng một món, tối phải làm 1 việc

Nhìn vào thân hình săn chắc và nguồn năng lượng dồi dào của ông Pan Ruodi (Đài Loan,Trung Quốc), không ai nghĩ ông đã bước sang tuổi 62. Thậm chí, kết quả kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của ông hoàn toàn âm tính, cho thấy tuổi sinh học thực tế chỉ dừng lại ở con số 38. Đáng chú ý, gia đình ông có gen sống thọ khi cả ông nội và bà nội đều sống trên 100 tuổi.

Để duy trì được thể trạng "lão hóa ngược" như thanh niên ngoài 30, người đàn ông 62 tuổi này đã tuân thủ nghiêm ngặt những thói quen sinh hoạt và ăn uống bất biến suốt nhiều thập kỷ.

Pan Ruodi (áo trắng) từng nổi tiếng trên nhiều chương trình vì vẻ thân hình săn chắc và ngoại hình trẻ trung

Kiểu ăn sáng "nghìn ngày như một"

Nhiều người thường có thói quen đổi món liên tục để kích thích vị giác, nhưng ông Pan Ruodi thì ngược lại. Ông tiết lộ bản thân gần như luôn ăn cùng một loại thức ăn cho bữa sáng mỗi ngày mà không hề thay đổi trong suốt hàng chục năm qua. Thực đơn cố định này bao gồm một chiếc bánh mè kẹp trứng, một cốc sữa đậu nành thêm một quả trứng và một chiếc bánh bao hấp.

Tiến sĩ Wang Siheng (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, dưới góc nhìn dinh dưỡng, đây là một công thức cực kỳ khoa học cho việc giữ thân hình săn chắc và tái tạo cơ bắp:

- Nguồn protein dồi dào gấp đôi: Việc bổ sung tới hai quả trứng (một trong bánh mè, một trong sữa đậu nành) cung cấp lượng lớn protein chất lượng cao và các axit amin thiết yếu. Điều này giúp duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp, ngăn ngừa tình trạng mất cơ do lão hóa ở người trung niên.

- Sữa đậu nành và năng lượng từ tinh bột lành mạnh: Sữa đậu nành là nguồn protein thực vật tuyệt vời, giúp bảo vệ hệ tim mạch. Kết hợp với bánh bao hấp và bánh mè cung cấp carbohydrate phức hợp, giúp giải phóng năng lượng từ từ, giữ cảm giác no lâu và tránh làm đường huyết tăng đột ngột.

Bên cạnh thực đơn sáng bất biến, ông cũng nói không với thuốc lá và rượu bia để bảo vệ tối đa các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể.

Kiểu bữa sáng được Pan Ruodi duy trì trong nhiều năm

"Tôi không có cuộc sống về đêm"

Đó chính là điều ông Pan Ruodi chia sẻ khi ai đó hỏi ngoài ăn uống, ông có thói quen gì để duy trì thân hình và bảo vệ sức khỏe của mình.

Ông thẳng thắn tuyên bố bản thân hoàn toàn không tham gia các hoạt động về đêm. Việc ông luôn làm mỗi tối là lên giường đi ngủ đúng lúc 11 giờ và thức dậy vào lúc 7 giờ sáng hôm sau.

Thói quen ngủ đủ 8 tiếng và duy trì đồng hồ sinh học chuẩn chỉ này đã được ông thực hiện đều đặn qua nhiều thập kỷ. Việc từ chối các buổi tiệc tùng muộn hay thức khuya giúp cơ thể có thời gian vàng để tái tạo, sửa chữa các tế bào tổn thương và cân bằng hormone sinh học.

Nói về thói quen này của Pan Ruodi, Tiến sĩ Wang Siheng bổ sung thêm rằng, kiểu ngủ và thức cố định trong khung giờ 23h - 7h rất lành mạnh. Đây là cơ thể tiết ra hormone tăng trưởng mạnh mẽ nhất để đốt cháy mỡ thừa và tổng hợp protein nuôi cơ bắp săn chắc. Việc ngủ đủ 8 tiếng cố định suốt nhiều thập kỷ còn giúp kiểm soát hormone cortisol, ngăn chặn tích tụ mỡ bụng và bảo vệ collagen khỏi bị đứt gãy. Nhờ giấc ngủ sâu này, hệ miễn dịch được sạc đầy, giúp cơ thể dập tắt các phản ứng viêm ngầm và duy trì thể trạng trẻ trung từ bên trong.

Tập luyện đúng cách giúp đảo ngược "tuổi phân tử"

Bên cạnh chế độ ăn ngủ kỷ luật, ông Pan Ruodi còn dành một tiếng rưỡi mỗi ngày tại phòng tập thể hình để tập tạ, kết hợp với niềm đam mê khiêu vũ và thể thao. Điều này cũng tác động rất nhiều tới duy trì thân hình trẻ trung và sức khỏe đáng ghen tị của ông ở tuổi 62.

Ngoài ăn và ngủ lành mạnh, Pan Ruodi có được thân hình trẻ khỏe nhờ chăm chỉ vận động

Tiến sĩ Wang Siheng chỉ ra rằng, các nhà khoa học hiện nay có thể đọc được "tuổi phân tử" thực sự của một người thông qua sự thay đổi nồng độ của 204 loại protein trong máu. Protein này tạo nên "dấu vân tay lão hóa" của cơ thể. Nghiên cứu cho thấy những người có mức độ hoạt động thấp hơn sẽ có điểm lão hóa protein cao hơn và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 tăng cao.

Tuy nhiên, tuổi phân tử này hoàn toàn có thể đảo ngược thông qua việc tập thể dục đúng cách. Minh chứng là dự án MyoGlu của Na Uy đã thử nghiệm trên các đối tượng tập luyện aerobic và rèn luyện sức mạnh 4 lần một tuần. Chỉ sau 12 tuần, tuổi phân tử của họ đã giảm trung bình 10 tháng. Nghĩa là, cứ mỗi tuần kiên trì tập luyện, cơ thể bạn sẽ tăng thêm khoảng 2,5 tuần sức sống trẻ trung.

Các bài tập được Tiến sĩ Wang Siheng khuyến nghị bao gồm:

- Bài tập aerobic (2 lần/tuần): Đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội trong khoảng 30 đến 45 phút với cường độ vừa phải.

- Bài tập rèn luyện sức mạnh (2 lần/tuần): Tập squat, deadlift và các động tác tạ toàn thân kéo dài từ 45 đến 60 phút.

Tiến sĩ Wang Siheng cũng khuyến khích mọi người không nên ép bản thân theo đuổi cường độ cao ngay từ đầu. Chỉ cần bạn sẵn sàng bắt đầu hành động và tăng dần mức độ, cơ thể sẽ tự động kích hoạt cơ chế trẻ hóa từ sâu bên trong.

Nguồn và ảnh: Health TVBS, Family Doctor