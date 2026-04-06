Người phụ nữ 62 tuổi đi 10.000 bước mỗi ngày, cuối cùng “hỏng” đầu gối! Chuyên gia chỉ ra sự thật khiến càng đi càng mất cơ

Nhiều người trung niên và lớn tuổi cố gắng duy trì thói quen đi bộ 10.000 bước mỗi ngày với hy vọng cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, không ít người lại gặp tình trạng cân nặng không giảm, trong khi đầu gối ngày càng đau, leo cầu thang thì chân yếu hẳn đi.

Chuyên gia cho biết, nếu chỉ coi đi bộ là hình thức vận động duy nhất, thậm chí cố gắng "cày đủ bước" mỗi ngày, điều này không những không tốt mà còn có thể làm mất cơ nhanh hơn và gây hại cho khớp.

Đi bộ chỉ rèn luyện một loại cơ

Chuyên gia dinh dưỡng đồng thời là huấn luyện viên của Hiệp hội Y học Thể thao Mỹ, ông Khâu Thế Hân, chia sẻ một trường hợp: Một phụ nữ 62 tuổi kiên trì đi đủ 10.000 bước mỗi ngày trong vài tháng. Kết quả là cân nặng không giảm rõ rệt, nhưng đầu gối lại đau nghiêm trọng.

Ông giải thích, cơ thể con người có 2 loại cơ chính:

Cơ co chậm (cơ đỏ): Phụ trách sức bền.

Cơ co nhanh (cơ trắng): Phụ trách sức mạnh, khả năng chống đỡ và phản xạ chống ngã.

Các hoạt động như đi bộ hay chạy chậm trong thời gian dài chủ yếu chỉ kích thích cơ co chậm.

Theo chuyên gia, khi tuổi tăng lên, nhóm cơ bị suy giảm nhanh nhất lại chính là cơ co nhanh. Điều này đồng nghĩa với việc dù mỗi ngày đi đủ 10.000 bước, bạn vẫn không tác động được đến nhóm cơ đang bị teo đi nhanh nhất.

Thiếu protein, càng đi càng "hao cơ"

Nếu chế độ ăn thiếu protein, việc đi bộ kéo dài có thể khiến cơ thể rơi vào trạng thái dị hóa (phân giải). Khi đó, cơ thể sẽ "đốt" chính phần cơ vốn đã ít ỏi để tạo năng lượng.

Hậu quả là:

Khối lượng cơ giảm dần

Khớp mất lớp "đệm" bảo vệ

Mỗi bước đi giống như xương cọ xát trực tiếp vào nhau

Đây chính là nguyên nhân khiến nhiều người càng đi càng đau đầu gối.

3 chiến lược quan trọng để vừa giữ cơ, vừa bảo vệ khớp

Chuyên gia khuyến nghị, nếu đã xuất hiện đau gối, nên từ bỏ việc ép bản thân đi đủ 10.000 bước mỗi ngày, và thay vào đó:

1. Đi bộ nhẹ nhàng: Chỉ cần đi dạo thư giãn khoảng 15-20 phút mỗi ngày là đủ.

2. Kích hoạt cơ co nhanh bằng tập kháng lực: Điều thực sự cần thiết là "rèn luyện sức đề kháng". Bạn có thể từ từ thực hiện squat tại nhà với một chiếc ghế ổn định, hoặc buộc dây thun vào đùi để nâng chân bên. Kích thích trọng lượng cho cơ bắp một chút để phát triển các cơ co bóp nhanh.

3. Bổ sung dinh dưỡng đúng thời điểm: Trong vòng 30-60 phút sau khi tập kháng lực là "thời điểm vàng" để tổng hợp cơ.

Nên bổ sung sữa đậu nành không đường hoặc protein whey giúp cung cấp nguyên liệu cần thiết cho cơ bắp phục hồi và phát triển.

Tóm lại, đi bộ tốt cho sức khỏe nhưng không phải "càng nhiều càng tốt". Nếu thiếu tập kháng lực và dinh dưỡng phù hợp, bạn có thể rơi vào tình trạng càng vận động càng mất cơ – càng đi càng đau khớp.