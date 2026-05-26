Đi bộ nhanh hay chậm sống lâu hơn?

Mối liên hệ giữa tốc độ đi bộ và tuổi thọ

Đi bộ vốn được xem là bài tập đơn giản, phù hợp với nhiều độ tuổi và không đòi hỏi dụng cụ phức tạp. Nhưng đi bộ như thế nào để có lợi cho sức khỏe lại là điều không phải ai cũng chú ý. Nhiều người cho rằng chỉ cần đi bộ là đủ, trong khi một số nghiên cứu cho thấy tốc độ đi bộ cũng là yếu tố đáng quan tâm.

Tờ China Times trích dẫn một nghiên cứu đăng trên JAMA - Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ. Nghiên cứu này đã phân tích dữ liệu từ 9 nghiên cứu đoàn hệ do Đại học Pittsburgh, Mỹ tổng hợp. Nghiên cứu theo dõi 34.485 người cao tuổi để đánh giá mối liên quan giữa thói quen sinh hoạt, tốc độ đi bộ và tuổi thọ.

Tốc độ đi bộ có liên quan tới tuổi thọ (Ảnh minh họa).

Kết quả cho thấy tốc độ đi bộ có mối liên hệ rõ rệt với tuổi thọ trung bình. Nhóm đi chậm, với tốc độ khoảng 0,72 km/giờ, có tuổi thọ trung bình là 74 tuổi. Nhóm đi với tốc độ bình thường, khoảng 2,88 km/giờ, có tuổi thọ trung bình là 80 tuổi. Trong khi đó, nhóm đi nhanh, với tốc độ khoảng 5,76 km/giờ, có tuổi thọ trung bình đạt 95 tuổi.

Như vậy, trong nghiên cứu này, nhóm đi bộ nhanh nhất có tuổi thọ trung bình cao hơn nhóm đi chậm nhất 21 năm. Điều này không có nghĩa cứ đi nhanh là chắc chắn sống lâu hơn, nhưng tốc độ đi bộ có thể phản ánh phần nào sức khỏe tổng thể, thể lực và khả năng vận động của mỗi người.

Đi bộ thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Theo China Times , không nhất thiết phải đi bộ quá lâu mỗi ngày. Điều quan trọng là đi đúng cường độ, đúng thời lượng và chọn thời điểm phù hợp.

Thứ nhất, nên đạt cường độ vừa phải. Nhóm có tốc độ đi bộ nhanh nhất trong nghiên cứu đạt tuổi thọ trung bình cao hơn đáng kể so với nhóm đi chậm. Một trong những yếu tố quan trọng là cường độ vận động. Người đi bộ nên đạt mức "hơi thở nhanh hơn, có thể nói chuyện nhưng khó nói trọn vẹn một câu dài" . Đây là cách đơn giản để nhận biết cơ thể đã vận động ở mức vừa phải.

Thứ hai, nên đi bộ 20-30 phút mỗi ngày. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị người trưởng thành nên có ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần. Nếu quy đổi sang đi bộ, mục tiêu mỗi ngày có thể khoảng 7.000 bước. Sau mốc hơn 10.000 bước, lợi ích có xu hướng tăng chậm lại. Với người cao tuổi, ngưỡng có lợi có thể thấp hơn, khoảng 6.000 bước mỗi ngày. Vì vậy, duy trì đi bộ ít nhất 20-30 phút mỗi ngày là mục tiêu phù hợp với nhiều người.

Thứ ba, nên chọn thời điểm sau ăn 30 phút đến 1 giờ. Đây được xem là "khung giờ vàng" vì trùng với giai đoạn đường huyết có xu hướng tăng sau bữa ăn. Đi bộ nhanh trong thời điểm này có thể giúp cơ thể tiêu hao glucose, đồng thời hỗ trợ giảm đường huyết, triglyceride và huyết áp.

Thứ tư, không nên đi bộ quá sức. Dù đi bộ là hình thức vận động dễ thực hiện, người tập vẫn cần lắng nghe cơ thể. Người cao tuổi, người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh xương khớp nên bắt đầu từ tốc độ vừa phải, tăng dần theo khả năng.

Nguồn: China Times