Lời khuyên đến những gia đình đang sử dụng quạt tích điện trong thời điểm nắng nóng 40 độ

Những đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt gần 40 độ C đang khiến quạt tích điện trở thành thiết bị được nhiều gia đình sử dụng thường xuyên, đặc biệt trong thời điểm mất điện hoặc nhu cầu làm mát tăng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia điện máy, không ít người vẫn đang dùng quạt tích điện sai cách, khiến thiết bị nhanh chai pin, giảm tuổi thọ, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong mùa hè.

Ưu tiên sử dụng các chức năng chính

Quạt tích điện ngày càng đa dạng và phong phú với nhiều tính năng như đèn báo sạc, đồng hồ,… Các chức năng này tiêu hao rất nhiều điện năng và có thể làm tốn pin. Do đó để đảm bảo độ bền của quạt sạc điện, bạn chỉ nên tập trung sử dụng các chức năng chính và chỉ sử dụng các chức năng khác khi thật sự cần thiết.

Liên tục cắm điện sạc

Một trong những thói quen phổ biến nhất là vừa sạc vừa sử dụng quạt liên tục trong nhiều giờ. Với tâm lý “cắm điện cho chắc”, nhiều gia đình để quạt hoạt động gần như cả ngày trong khi vẫn kết nối bộ sạc. Tuy nhiên, điều này khiến pin phải hoạt động đồng thời ở cả chế độ nạp và xả, làm nhiệt độ tăng nhanh hơn bình thường. Sau thời gian dài, pin dễ bị chai, giảm khả năng tích điện và khiến thời gian sử dụng ngắn dần.

Trong điều kiện thời tiết nóng gay gắt, việc pin và bộ sạc liên tục tỏa nhiệt còn có thể khiến thiết bị nóng bất thường nếu chất lượng linh kiện không đảm bảo. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên vừa sạc vừa dùng trong trường hợp cần thiết, thay vì duy trì liên tục nhiều giờ mỗi ngày.

﻿Sạc pin đủ và đúng cách

Một sai lầm khác cũng rất phổ biến là cắm sạc quá lâu sau khi pin đã đầy. Không ít người có thói quen cắm quạt qua đêm hoặc để sạc liên tục nhiều ngày vì cho rằng như vậy sẽ “luôn đầy pin”. Thực tế, việc duy trì trạng thái sạc kéo dài có thể khiến pin bị quá tải, giảm tuổi thọ nhanh hơn và ảnh hưởng khả năng lưu điện sau thời gian sử dụng.

Ngược lại, một số người lại chỉ sạc khi pin đã cạn sạch hoàn toàn. Theo các chuyên gia, điều này cũng không tốt với nhiều dòng pin hiện nay. Việc thường xuyên để pin cạn kiệt có thể khiến dung lượng pin suy giảm nhanh hơn theo thời gian. Giải pháp phù hợp hơn là sạc khi pin còn ở mức thấp thay vì đợi thiết bị tắt hẳn mới cắm điện.

Bảo quản tốt, vệ sinh quạt thường xuyên

Trong mùa nắng nóng, vị trí đặt quạt cũng là yếu tố quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ. Quạt tích điện chứa pin và bo mạch điện tử nên không phù hợp với môi trường nhiệt độ quá cao hoặc ẩm thấp. Nếu đặt gần bếp, nơi có ánh nắng chiếu trực tiếp hoặc khu vực bí nóng, pin và linh kiện bên trong có thể xuống cấp nhanh hơn bình thường.

Nhiều gia đình cũng có thói quen sử dụng quạt liên tục nhưng lại quên vệ sinh định kỳ. Sau thời gian dài hoạt động, bụi bẩn bám vào cánh quạt, lưới chắn và khe tản nhiệt sẽ khiến quạt quay yếu hơn, động cơ phải hoạt động nặng hơn và tiêu hao pin nhanh hơn. Việc vệ sinh thường xuyên không chỉ giúp luồng gió mạnh hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Không tự ý tháo lắp và dùng hàng trôi nổi

Tùy thuộc vào từng loại quạt tích điện mà ắc quy và loại bình tích điện cũng có các thông số riêng cũng như ưu và nhược điểm không giống nhau. Vì vậy, người dùng không nên tự ý tháo hoặc thay ắc quy của quạt nhằm tránh những rủi ro không mong muốn.

Trong trường hợp bình ắc quy hỏng, muốn thay mới hãy đọc kĩ các thông số kĩ thuật trên ắc quy cũ. Biện pháp tốt nhất, nếu không có chuyên môn kĩ thuật về quạt tích điện, hãy đem chúng đến các đơn vị uy tín để được đội ngũ kĩ thuật tư vấn tận tình.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng không nên sử dụng bộ sạc trôi nổi hoặc sai thông số kỹ thuật. Đây là nguyên nhân phổ biến khiến pin bị nóng bất thường, nhanh chai hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng.

Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khắc nghiệt và nhu cầu sử dụng quạt tích điện tăng mạnh, những thói quen nhỏ trong quá trình sạc và vận hành có thể ảnh hưởng trực tiếp đến độ bền cũng như mức độ an toàn của thiết bị. Theo giới chuyên môn, điều quan trọng không nằm ở việc sử dụng quạt nhiều hay ít, mà là dùng đúng cách để thiết bị hoạt động ổn định và an toàn hơn trong mùa nắng nóng.