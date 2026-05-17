Lời khuyên cho người có ý định mua iPhone 'like new' trên mạng

Ảnh minh họa

Thị trường điện thoại đã qua sử dụng, đặc biệt là các dòng iPhone "like new", đang ngày càng sôi động nhờ mức giá thấp hơn đáng kể so với hàng chính hãng mới. Chỉ cần tìm kiếm trên các sàn thương mại điện tử hoặc mạng xã hội, người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt lời quảng cáo như "máy đẹp 99%", "pin zin", "full chức năng" hay "giá rẻ hơn vài triệu đồng".

Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn đó là không ít rủi ro liên quan đến chất lượng thiết bị, nguồn gốc sản phẩm và chế độ bảo hành.

Giá rẻ là yếu tố hấp dẫn lớn nhất

Trong bối cảnh giá smartphone cao cấp liên tục neo ở mức cao, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn iPhone "like new" như một giải pháp tiết kiệm chi phí.

Các mẫu iPhone đời cũ như iPhone 13, iPhone 14 hay thậm chí dòng Pro vẫn được nhiều cửa hàng rao bán với mức thấp hơn hàng mới từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng.

Sự chênh lệch giá khiến nhiều người sẵn sàng mua hàng qua mạng mà không kiểm tra trực tiếp sản phẩm. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh điện thoại, đây cũng là nguyên nhân khiến các tranh chấp liên quan đến máy dựng, thay linh kiện hoặc sai tình trạng thực tế ngày càng phổ biến.

"Like new" không có tiêu chuẩn chung

Một trong những vấn đề lớn nhất của thị trường iPhone cũ là khái niệm "like new" hiện chưa có tiêu chuẩn thống nhất.

Trên thực tế, cùng một cách quảng cáo "99%", chất lượng sản phẩm giữa các cửa hàng có thể khác biệt đáng kể. Có máy chỉ trầy xước nhẹ do người dùng đổi máy sớm, nhưng cũng có trường hợp thiết bị đã qua sửa chữa, thay màn hình, thay pin hoặc từng bị vào nước.

Một số kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại cho biết nhiều máy được "làm mới" ngoại hình trước khi bán lại, khiến người mua khó phát hiện tình trạng thật nếu không có kinh nghiệm kiểm tra.

Đáng chú ý, pin là bộ phận thường bị can thiệp nhiều nhất. Một số thiết bị hiển thị dung lượng pin cao nhưng thực tế đã thay pin không chính hãng hoặc can thiệp phần mềm.

Rủi ro khi mua qua mạng

Khác với mua trực tiếp tại cửa hàng, giao dịch online khiến người mua khó kiểm tra ngoại hình, màn hình, camera hay khả năng hoạt động của thiết bị trước khi thanh toán.

Ngoài ra, nhiều sản phẩm được đăng tải bằng hình ảnh mẫu, trong khi máy giao thực tế có thể khác về hình thức hoặc tình trạng linh kiện.

Một số rủi ro phổ biến khi mua iPhone "like new" qua mạng gồm:

Máy thay linh kiện không chính hãng Pin xuống cấp nhanh Màn hình kém chất lượng Thiết bị từng sửa chữa hoặc vào nước iPhone khóa mạng hoặc dính tài khoản iCloud Bảo hành ngắn hoặc khó đổi trả

Đối với các giao dịch giá trị cao, việc chuyển khoản trước hoặc mua từ các tài khoản cá nhân thiếu thông tin cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo.

Người mua nên lưu ý điều gì?

Theo giới bán lẻ, người tiêu dùng nên ưu tiên các cửa hàng có địa chỉ rõ ràng, chính sách bảo hành minh bạch và cho phép kiểm tra máy trước khi nhận.

Ngoài ra, người mua cần kiểm tra kỹ các yếu tố như:

Tình trạng pin và số lần sạc Face ID, camera, loa, mic Màn hình có bị ám màu hoặc thay thế hay không IMEI và nguồn gốc thiết bị Khả năng cập nhật phần mềm bình thường

Người dùng cũng được khuyến nghị không nên quá ưu tiên mức giá thấp bất thường, bởi chênh lệch vài trăm nghìn đồng đôi khi đi kèm rủi ro lớn về chất lượng.

Dù thị trường iPhone "like new" vẫn tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu tiết kiệm chi phí, nhiều người tiêu dùng hiện bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến độ minh bạch về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường điện thoại cũ cạnh tranh mạnh, các chuyên gia cho rằng yếu tố quan trọng nhất khi mua iPhone "like new" không còn nằm ở mức giá rẻ nhất, mà là độ tin cậy của người bán và khả năng kiểm chứng tình trạng thiết bị trước khi giao dịch.