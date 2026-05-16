Sau sầu riêng, Lào sắp cạnh tranh với Việt Nam một loại ‘sản vật’ tại Trung Quốc: Láng giềng trồng khắp các tỉnh, nước ta đang trồng hàng chục nghìn ha

Lào đang tăng tốc kế hoạch phát triển ngành ớt xuất khẩu, hướng đến các thị trường tiêu thụ lớn tại châu Á như Trung Quốc và Hàn Quốc, trong bối cảnh nước này tìm cách thu hút thêm đầu tư nước ngoài và mở rộng thương mại nông sản.

Cụ thể, sáng kiến mới được khởi động tại cuộc họp do Vụ Kế hoạch và Hợp tác, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào tổ chức ở thủ đô Vientiane với sự tham dự của khoảng 30 đại diện từ các cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, nhóm sản xuất và doanh nghiệp tư nhân, theo thông tin từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại Lào.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu bằng chương trình khảo sát đánh giá hiện trạng và phân tích chuỗi giá trị ngành ớt từ tháng tới. Hoạt động này nhằm thu thập dữ liệu về năng lực sản xuất, hệ thống cung ứng và tiềm năng xuất khẩu của ớt Lào, đồng thời tập trung nghiên cứu nhu cầu tại các thị trường mục tiêu như Trung Quốc và Hàn Quốc.

Sau giai đoạn khảo sát, Lào sẽ tổ chức sự kiện kết nối kinh doanh nhằm liên kết các nhà sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu trong nước với các nhà mua hàng và nhà đầu tư quốc tế.

Phó Tổng Giám đốc Vụ Kế hoạch và Hợp tác, Tiến sĩ Phommy Inthichack, cho biết ớt hiện được trồng tại tất cả các tỉnh của Lào và là một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày của người dân. Tuy nhiên, Chính phủ Lào đang định hướng lại sản phẩm này như một mặt hàng thương mại có tiềm năng tạo thu nhập, nâng cấp chuỗi giá trị và thu hút đầu tư.

Theo ông, sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với ớt Lào tại Diễn đàn Đầu tư Toàn cầu "Chung tay" của FAO tổ chức ở Rome năm ngoái đã tạo động lực để nước này triển khai chương trình phát triển ngành hàng một cách bài bản hơn.

Sáng kiến trên nằm trong khuôn khổ chương trình "Hand-in-Hand" của Food and Agriculture Organization (FAO), vốn hướng tới thúc đẩy đầu tư nông nghiệp dựa trên dữ liệu về sản xuất, hạ tầng và khả năng tiếp cận thị trường.

Ông Chanthalath Pongmala, Trợ lý Đại diện FAO tại Lào, nhấn mạnh rằng việc đánh giá hiện trạng là bước cần thiết trước khi thu hút đầu tư, nhằm xác định rõ năng lực thực tế, những hạn chế cũng như cơ hội phát triển của ngành ớt Lào.

Theo FAO, ớt là một trong năm mặt hàng nông sản ưu tiên của chương trình tại Lào. Theo đánh giá, ngành ớt Lào có một số lợi thế như khả năng sản xuất quanh năm, nhu cầu tiêu thụ nội địa tăng và cơ hội phát triển theo hướng nông sản sạch hoặc hữu cơ để phục vụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, ngành này cũng đang đối mặt với nhiều thách thức. Hệ thống kho lạnh và cơ sở chế biến còn hạn chế khiến khả năng xuất khẩu các sản phẩm giá trị gia tăng chưa cao. Bên cạnh đó, chi phí sản xuất lớn, năng suất thấp và sự cạnh tranh từ các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ tiếp tục gây áp lực lên người trồng.

Ngoài ra, biến động giá thị trường cùng các rủi ro khí hậu như lũ lụt và hạn hán cũng được xem là những yếu tố có thể ảnh hưởng tới nguồn cung và tính ổn định của hoạt động sản xuất trong thời gian tới.



