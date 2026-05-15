Người thuê trọ được tính giá điện thế nào?

Trước tình trạng nhiều người thuê trọ vẫn chưa nắm rõ cách tính giá điện sinh hoạt, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) tiếp tục hướng dẫn cụ thể các quy định liên quan đến định mức điện cho người ở trọ, đồng thời khuyến khích người dân chủ động liên hệ ngành điện khi cần hỗ trợ.

Theo Điện lực TP Hồ Chí Minh, để đăng ký định mức sử dụng điện sinh hoạt, người sử dụng điện có thể liên hệ qua tổng đài, website, ứng dụng CSKH EVNHCMC.

Đại diện EVNHCMC cũng cho biết định mức sử dụng điện cho người ở trọ và cách tính tiền điện cho người ở trọ được áp dụng theo khoản 4 Điều 10 Thông tư số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và các quy định hiện hành.

Trường hợp cho hộ gia đình thuê, chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức.

Trong khi đó, với trường hợp cho sinh viên hoặc người lao động thuê phòng trọ nhưng không hình thành hộ gia đình, việc áp dụng định mức được thực hiện theo Thông tư 09/2023 của Bộ Công Thương.

Cụ thể, nếu người thuê có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và đã đăng ký tạm trú hoặc thường trú tại nơi sử dụng điện, chủ nhà hoặc đại diện bên thuê có thể ký hợp đồng mua bán điện để được tính theo định mức sinh hoạt như hộ dân cư thông thường (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Với trường hợp thuê dưới 12 tháng và chủ nhà không kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, toàn bộ lượng điện tiêu thụ sẽ được tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3, tương ứng mức sử dụng từ 101 - 200 kWh. Theo Quyết định 1279 của Bộ Công Thương, mức giá hiện nay là 2.380 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế GTGT.

Nếu chủ nhà kê khai đầy đủ số người thuê trọ, ngành điện sẽ cấp định mức tương ứng theo thông tin cư trú. Quy định hiện hành tính cứ 4 người là một hộ sử dụng điện để áp dụng biểu giá bậc thang.

Theo đó, một người được tính 1/4 định mức, hai người được tính 1/2 định mức, ba người tương ứng 3/4 định mức và bốn người được tính trọn một định mức. Với một hộ sử dụng tương ứng 4 người thuê trọ, sản lượng điện bậc thang đầu tiên là 50 kWh/tháng. Như vậy, mỗi người thuê trọ sẽ được hưởng khoảng 12,5 kWh ở bậc giá thấp nhất.

EVNHCMC cũng lưu ý khi có thay đổi về số lượng người thuê, chủ nhà cần chủ động thông báo cho ngành điện để điều chỉnh định mức phù hợp. Ngành điện cũng có quyền yêu cầu cung cấp thông tin cư trú để làm căn cứ xác định số người thực tế sử dụng điện.

Có thể phạt đến 30 triệu đồng nếu chủ nhà trọ thu tiền điện quá cao

Theo quy định tại Nghị định 133/2026 của Chính phủ, hành vi không thông báo giảm số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ hoặc kê khai không đúng số người sử dụng điện để được cấp định mức cao hơn thực tế có thể bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Trường hợp chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá quy định có thể bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng. Đồng thời, chủ nhà phải hoàn trả phần tiền thu chênh lệch cho người thuê. Nếu không xác định được người nhận lại tiền, số tiền thu lợi bất chính phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã là người có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

Cơ quan điện lực TP Hồ Chí Minh khuyến cáo khi phát hiện chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn quy định, người thuê có thể phản ánh đến UBND phường, xã hoặc thông báo cho ngành điện để phối hợp kiểm tra, xử lý.



