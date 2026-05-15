Omoda & Jaecoo Việt Nam trở thành nhà tài trợ di chuyển cho Miss World 2026

Ngày 14/5, Omoda & Jaecoo Việt Nam cùng Tập đoàn Geleximco, Công ty Cổ phần Đầu tư và Du lịch Vạn Hương và Công ty Sen Vàng đã ký kết hợp tác liên quan đến cuộc thi Miss World 2026 tổ chức tại Việt Nam.

Theo công bố, Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ đảm nhận vai trò nhà tài trợ di chuyển cho cuộc thi. Các mẫu xe của hãng sẽ được sử dụng trong quá trình di chuyển của thí sinh, khách mời và ban tổ chức tại nhiều hoạt động diễn ra trong khuôn khổ sự kiện.

Đây được xem là một trong những hoạt động nhằm mở rộng hình ảnh thương hiệu của Omoda & Jaecoo tại thị trường Việt Nam. Đại diện doanh nghiệp cho biết việc đồng hành cùng Miss World 2026 không chỉ dừng ở vai trò vận chuyển mà còn nằm trong định hướng kết nối thương hiệu với các hoạt động có yếu tố trải nghiệm và thẩm mỹ hiện đại.

Hiện tại, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang phân phối nhiều dòng SUV thuộc các phân khúc và xu hướng vận hành khác nhau. Trong đó, Omoda C5 là mẫu SUV Coupe hướng tới nhóm khách hàng trẻ với thiết kế mang phong cách hiện đại, trong khi Jaecoo J7 tập trung vào không gian rộng rãi và trải nghiệm vận hành phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Bên cạnh các mẫu xe sử dụng động cơ xăng truyền thống, hãng cũng đang mở rộng danh mục sản phẩm hybrid tại Việt Nam với Jaecoo J7 SHS-P và Omoda C5 SHS-H. Đây là các mẫu xe ứng dụng công nghệ Super Hybrid System (SHS), kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện nhằm tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm vận hành.

Các dòng xe của Omoda & Jaecoo được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế “Art in Motion”, tập trung vào sự kết hợp giữa thiết kế crossover, công nghệ hiển thị và không gian nội thất hiện đại.

Một số trang bị công nghệ nổi bật trên các mẫu xe của hãng gồm chip Snapdragon 8155, camera toàn cảnh 540 độ, màn hình HUD hiển thị trên kính lái và hệ thống hỗ trợ lái ADAS. Khoang cabin cũng được phát triển theo hướng tăng trải nghiệm tiện nghi với màn hình giải trí cỡ lớn, hệ thống cách âm và ghế ngồi tối ưu cho hành khách.

Bên cạnh việc mở rộng sản phẩm, Omoda & Jaecoo cũng đang đẩy mạnh hiện diện tại Việt Nam thông qua kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất tại tỉnh Hưng Yên theo mô hình liên doanh giữa Geleximco và Tập đoàn Chery.

Theo doanh nghiệp, nhà máy dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026. Đây cũng là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên triển khai nhà máy sản xuất tại Việt Nam.