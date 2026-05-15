Sốc với dàn xe tay ga mới của Peugeot đổ bộ thị trường Đông Nam Á, bao giờ cập bến Việt Nam?

Trong những nỗ lực làm mới hình ảnh và mở rộng tầm ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, Peugeot Motocycles đã chọn Malaysia làm điểm dừng chân tiếp theo để trình làng dải sản phẩm thế hệ 2026.

Sự xuất hiện của bốn biến thể xe tay ga lần này cho thấy một chiến lược tiếp cận toàn diện, đánh vào mọi ngách nhỏ của thị trường từ những tín đồ đam mê xê dịch, giới mộ điệu phong cách retro cho đến nhóm khách hàng trẻ ưu tiên sự năng động.

Tâm điểm của lần ra mắt này không gì khác ngoài Peugeot XP400. Đây là mẫu xe tay ga địa hình được nhập khẩu trực tiếp, mang trong mình kỳ vọng cạnh tranh ở phân khúc xe phân khối lớn tầm trung. Với mức giá 43.990 RM (tương đương khoảng 194 triệu đồng theo tỷ giá hiện tại), XP400 không dành cho số đông. Trái tim của chiếc xe là khối động cơ PowerMotion 400 cc, sản sinh công suất 36,7 mã lực.

Điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe này chính là sự kết hợp giữa bánh căm kích thước lớn - 17 inch phía trước và 15 inch phía sau - tạo nên dáng vẻ cơ bắp và khả năng vượt địa hình ấn tượng. Hệ thống treo hành trình ngược 41 mm cùng phanh đĩa đôi phía trước có tích hợp ABS hai kênh là những thông số khẳng định vị thế "anh cả" trong gia đình Peugeot. Không chỉ mạnh mẽ, XP400 còn hiện đại với hệ thống I-Connect, cho phép kết nối điện thoại và điều hướng thông minh ngay trên mặt đồng hồ.

Dòng Django 150 duy trì phong cách retro đặc trưng của Pháp với hai biến thể khác biệt về ngoại hình.

Song hành cùng sự mạnh mẽ của XP400 là vẻ thanh lịch vượt thời gian của dòng Django 150. Tại Malaysia, người tiêu dùng có hai lựa chọn là Classic và Cafe Racer với mức giá lần lượt là 14.990 RM và 16.990 RM (tương đương khoảng 100-113,5 triệu đồng).

Sử dụng động cơ 150 cc, 4 van, làm mát bằng chất lỏng, Django 150 cung cấp sức mạnh 14,5 mã lực. Đây là con số vừa đủ để vận hành mượt mà trong đô thị mà vẫn giữ được cá tính lịch lãm của người Pháp. Xe vẫn duy trì những tiện ích đặc trưng như ngăn chứa đồ dưới yên rộng rãi và ổ cắm sạc 12V tiện lợi, đi kèm hệ thống an toàn ABS tiêu chuẩn.

Mảnh ghép cuối cùng trong dải sản phẩm là Speedfight 4+, mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất ở mức 9.990 RM (tương đương khoảng 67 triệu đồng). Với trọng lượng chỉ 125 kg và ngoại hình mang đậm hơi thở thể thao, Speedfight 4+ là lời giải cho những ai tìm kiếm một chiếc xe linh hoạt trong phố nhưng vẫn sở hữu những công nghệ an toàn hàng đầu như ABS hai kênh. Động cơ SmartMotion 150 cc trên mẫu xe này tối ưu hóa sự cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, một yếu tố then chốt cho phân khúc xe tay ga phổ thông.

Mẫu Speedfight 4+ là lựa chọn xe tay ga thể thao gọn nhẹ, hướng đến khách hàng trẻ. Xe sử dụng động cơ SmartMotion 150cc, EFI, xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 12,5 mã lực.

Nhìn từ góc độ thị trường Việt Nam, sự sôi động của Peugeot tại Malaysia mang lại những góc nhìn tương phản thú vị. Tại dải đất hình chữ S, thương hiệu xe máy Pháp vốn được biết đến qua bàn tay phân phối của tập đoàn THACO. Tuy nhiên, chiến lược tại Việt Nam có phần tập trung hơn vào tính biểu tượng và sự sang trọng tinh tế. Mẫu xe nổi bật của thương hiệu này tại thị trường nội địa chính là Peugeot Django 125cc.

Khác với sự đa dạng các dòng động cơ 150 cc hay 400 cc tại Malaysia, Peugeot tại Việt Nam chủ yếu xoáy sâu vào dòng 125cc để tối ưu hóa trải nghiệm lái nhã nhặn trong phố thị. Phong cách Pháp cổ điển, những đường cong mềm mại của Django 125cc đã trở thành hình ảnh quen thuộc tại các đô thị lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, với sự ra mắt của những mẫu xe như XP400 hay Speedfight 4+ tại nước láng giềng Malaysia, giới mộ điệu xe máy tại Việt Nam hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào một sự mở rộng danh mục sản phẩm trong tương lai. Nếu XP400 có cơ hội về Việt Nam, mẫu xe này chắc chắn sẽ tạo nên một làn gió mới trong phân khúc xe ga địa hình đang dần trở nên ưa chuộng. Còn hiện tại, Peugeot vẫn đang vững vàng với vị thế của một thương hiệu lịch lãm qua dòng Django, khẳng định một hướng đi riêng biệt, không chạy theo số đông mà tập trung vào giá trị cảm xúc và đẳng cấp khác biệt.