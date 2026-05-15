Đoàn xe kỷ niệm 140 năm của Mercedes-Benz dừng chân tại Hà Nội

Nhân dịp hành trình toàn cầu “140 Years. 140 Places.” đi qua Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) đã tổ chức một sự kiện dành cho khách hàng thân thiết, giới truyền thông, đối tác và các nhà sưu tập xe tại Hà Nội.

Sự kiện diễn ra tại showroom Mercedes-Benz nằm trong một tòa nhà kiến trúc Pháp hơn 100 năm tuổi ở trung tâm thủ đô. Theo MBV, đây là một phần trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 140 năm kể từ khi Carl Benz phát minh chiếc ô tô đầu tiên vào năm 1886.

Dự án “140 Years. 140 Places.” được Mercedes-Benz triển khai trên phạm vi toàn cầu với mục tiêu kết nối cộng đồng yêu thương hiệu thông qua hành trình xuyên lục địa. Đoàn xe sẽ đi qua 140 điểm đến thuộc 6 châu lục, với tổng quãng đường khoảng 50.000 km trước khi trở về Stuttgart, Đức.

Một số hình ảnh đoàn xe tại Hà Nội.

Sau hơn 12.000 km đầu tiên, đoàn xe đã hoàn thành 32 chặng đường qua 10 quốc gia khác nhau. Hành trình đã đi qua nhiều khu vực có điều kiện khí hậu và địa hình khác nhau, trong đó điểm cao nhất là đèo Paso Internacional Los Libertadores nằm giữa Argentina và Chile, ở độ cao khoảng 3.200 m so với mực nước biển.

Theo kế hoạch, đoàn xe có 12 ngày di chuyển tại Việt Nam. Lộ trình bao gồm các địa điểm như Lào Cai, Sa Pa, Hà Nội, Ninh Bình, Phong Nha – Kẻ Bàng, Huế, Đà Nẵng và Hội An trước khi tiếp tục sang các quốc gia khác trong khu vực.

Mercedes-Benz cho biết Việt Nam được lựa chọn là một trong những điểm dừng tại châu Á nhờ sự đa dạng về cảnh quan, văn hóa và hệ thống giao thông đang phát triển. Hành trình lần này không chỉ tập trung vào trải nghiệm lái xe mà còn ghi lại những câu chuyện địa phương tại các điểm đoàn đi qua.

Trong chuỗi hoạt động tại Việt Nam, Hà Nội được chọn là nơi tổ chức sự kiện chào đón chính thức. MBV cho biết số lượng khách mời được giới hạn nhằm tạo không gian trao đổi trực tiếp giữa khách hàng, kỹ sư toàn cầu và đại diện thương hiệu.

Một trong những điểm đáng chú ý tại sự kiện là sự xuất hiện của ba mẫu xe di sản do các nhà sưu tập trong nước sở hữu, gồm Mercedes-Benz 220 S, Mercedes-Benz 280 S (W108) và Mercedes-Benz McLaren SLR.

Mercedes-Benz 220 S.

và Mercedes-Benz McLaren SLR trưng bày tại sự kiện Home of Heritage tổ chức ở Hà Nội.

Trong đó, Mercedes-Benz 220 S được xem là một trong những nền tảng đầu tiên đặt nền móng cho triết lý phát triển dòng S-Class. Mẫu 280 S (W108) đại diện cho dòng sedan hạng sang của Mercedes-Benz giai đoạn cuối thập niên 1960, trong khi McLaren SLR là mẫu xe hiệu suất cao gắn với di sản đua xe của thương hiệu.

Bên cạnh các mẫu xe cổ, sự kiện cũng trưng bày ba chiếc S-Class đang trực tiếp tham gia hành trình “140 Years. 140 Places.” trên toàn cầu.