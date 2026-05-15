Chấm dứt nguy cơ cháy nổ xe điện? Startup trình diễn pin thể rắn bị cắt vẫn chạy bình thường

Pure Lithium New Energy, startup pin thể rắn có trụ sở tại Bắc Kinh, cho biết dây chuyền sản xuất pin thể rắn công suất 500 MWh của hãng tại Hà Nam đã đạt trạng thái vận hành tối đa, đồng thời doanh nghiệp đang chuẩn bị đưa vào hoạt động nhà máy quy mô trên 1 GWh trong năm 2026.

Tại triển lãm CIBF 2026 ở Thâm Quyến, Pure Lithium trình diễn thử nghiệm cắt trực tiếp vào cell pin đang hoạt động. Theo OFweek, sau khi bị cắt vật lý, pin vẫn tiếp tục cấp điện cho thiết bị bên ngoài và không xuất hiện hiện tượng cháy nổ.



Đây được xem là màn thử nghiệm nhằm chứng minh ưu thế an toàn của pin thể rắn so với pin lithium-ion dùng điện phân lỏng truyền thống.

Với pin lithium-ion hiện nay, chất điện phân ở dạng lỏng có thể gây rò rỉ hoặc chập mạch khi pin bị đâm thủng hoặc hư hỏng vật lý, từ đó dẫn tới hiện tượng quá nhiệt và cháy nổ. Trong khi đó, pin thể rắn sử dụng chất điện phân dạng rắn nên giảm đáng kể nguy cơ mất ổn định khi cell pin bị tác động mạnh.

Theo Pure Lithium, việc “bị cắt vẫn hoạt động” không đồng nghĩa pin có thể tiếp tục sử dụng bình thường sau khi hư hỏng, mà cho thấy cell pin vẫn duy trì được dòng điện và không xảy ra phản ứng nhiệt mất kiểm soát ngay sau tác động vật lý.

Các sản phẩm thế hệ đầu của Pure Lithium sử dụng cathode LFP và anode graphite, với mật độ năng lượng khoảng 180–190 Wh/kg. Công ty cho biết thế hệ tiếp theo đang được phát triển với mục tiêu vượt 200 Wh/kg.

Nhà sáng lập Yang Fan cho biết doanh nghiệp đã phát triển vật liệu copolymer ba thành phần và vật liệu oxide mới nhằm cải thiện độ dẫn điện và độ ổn định giữa điện cực với chất điện phân rắn. Theo công ty, pin hiện đạt tuổi thọ từ 6.000–8.000 chu kỳ sạc/xả.

Pure Lithium hiện ưu tiên thương mại hóa trong các lĩnh vực lưu trữ năng lượng, xe điện tốc độ thấp và đổi pin xe hai bánh trước khi mở rộng sang thị trường ô tô điện phổ thông.

Công ty cho biết đã triển khai dự án cùng State Grid, State Power Investment Corporation và Jingneng Group. Một dự án lưu trữ năng lượng hạ tầng của hãng đã vận hành liên tục hơn 12 tháng.

Trong dự án đổi pin xe hai bánh tại Bắc Kinh triển khai từ năm 2025, Pure Lithium đưa vào sử dụng 1.500 bộ pin thể rắn, 1.000 xe điện và 100 tủ đổi pin. Theo Yang Fan, một số mẫu xe trong chương trình thử nghiệm đạt quãng đường khoảng 100 km, so với mức 30–50 km trước đây khi dùng pin điện phân lỏng.

Theo China EV DataTracker, tổng lượng pin EV lắp đặt tại Trung Quốc trong tháng 4/2026 đạt 62,4 GWh, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Pin LFP tiếp tục chiếm ưu thế với hơn 81% thị phần.

Pure Lithium cho biết nhà máy quy mô trên 1 GWh dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026, đồng thời đặt mục tiêu doanh thu vượt 100 triệu nhân dân tệ trong năm tới.