Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Shopee và TikTok Shop đồng loạt ra thông báo quan trọng

Theo Lê Tỉnh | 15-05-2026 - 10:38 AM | Thị trường

Hai nền tảng thương mại điện tử Shopee và TikTok Shop vừa ra thông báo tăng phí đối với một số ngành hàng.

Từ ngày 23-5, Shopee Việt Nam tiếp tục điều chỉnh phí cố định đối với nhiều ngành hàng trên sàn thương mại điện tử. Theo thông báo mới, một số nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu sẽ được giảm 1% phí cố định nhằm hỗ trợ nhà bán và kích cầu mua sắm.

Các ngành hàng được giảm phí gồm đồ uống (nước tinh khiết), thực phẩm khô, sản phẩm chăm sóc da cho bé, đồ tắm gội cho bé và một số mặt hàng gia dụng như chổi, cây lau nhà, túi rác, khăn giấy, giấy ướt…

Ở chiều ngược lại, nhiều nhóm hàng khác lại tăng phí. Đáng chú ý, ngành sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, nâng mức phí lên 16% - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực… cũng tăng khoảng 4%, lên mức 15%.

Không chỉ Shopee, TikTok Shop Việt Nam cũng vừa điều chỉnh tăng phí hoa hồng từ sau ngày 9-5. Trong đó, ngành thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%; nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%.

Shopee và TikTok Shop tăng phí: Thông báo quan trọng cho nhà bán hàng 2026 - Ảnh 1.

Shopee điều chỉnh phí cố định từ 23-5

Theo nhiều nhà bán hàng, việc các sàn liên tục điều chỉnh phí khiến tổng chi phí bán hàng hiện nay đã lên khoảng 23% - 24% doanh thu, chưa bao gồm chi phí quảng cáo, khuyến mãi và vận hành.

Dữ liệu từ nền tảng phân tích thương mại điện tử Metric.vn cho thấy trong năm 2025, thị trường thương mại điện tử Việt Nam tiếp tục tập trung vào hai nền tảng lớn là Shopee và TikTok Shop với tổng thị phần khoảng 97%. Trong đó, Shopee chiếm hơn 56%, còn TikTok Shop đạt hơn 41%.

Shopee và TikTok Shop tăng phí: Thông báo quan trọng cho nhà bán hàng 2026 - Ảnh 2.

TikTok Shop tăng phí hoa hồng từ 9-5

Về phía Shopee, doanh nghiệp cho biết vẫn duy trì nhiều chính sách hỗ trợ người bán mới. Ngoài chương trình miễn phí cố định trong 30 ngày đầu, sàn tiếp tục mở rộng ưu đãi cho các nhà bán đăng sản phẩm đầu tiên trong giai đoạn từ 1-1 đến 31-5-2026.

Theo đó, với ngành hàng có phí cố định dưới 6%, nhà bán sẽ được giảm 50% phí từ ngày 1-6 đến 31-8. Với các ngành hàng có mức phí từ 6% trở lên, mức giảm là 3% trong cùng thời gian.

Trước đó, từ ngày 1-5, Shopee cũng đã tăng phí xử lý giao dịch từ 5% lên 6%. Theo sàn này, khoản phí được sử dụng cho các hoạt động xử lý thanh toán, đối soát và vận hành hệ thống trong bối cảnh lưu lượng giao dịch tiếp tục tăng cao.

Việc các sàn thương mại điện tử đồng loạt điều chỉnh phí đang tạo thêm áp lực lên người bán, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và chi phí quảng cáo liên tục tăng.

Theo Lê Tỉnh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Siêu tỉnh" của VN có “rừng vàng, biển bạc” muốn xây trung tâm đấu giá sản vật gần tỷ USD đầu tiên ở ĐNÁ

"Siêu tỉnh" của VN có “rừng vàng, biển bạc” muốn xây trung tâm đấu giá sản vật gần tỷ USD đầu tiên ở ĐNÁ Nổi bật

Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc và Mỹ

Việt Nam vừa đón tin cực vui từ Trung Quốc và Mỹ Nổi bật

Giá bạc bất ngờ rơi mạnh, lùi về mức 80 triệu đồng/kg

Giá bạc bất ngờ rơi mạnh, lùi về mức 80 triệu đồng/kg

10:09 , 15/05/2026
Từng rụng đầy gốc không ai nhặt, thứ quả rừng 'tím lịm' bất ngờ thành đặc sản 130.000 đồng/kg

Từng rụng đầy gốc không ai nhặt, thứ quả rừng 'tím lịm' bất ngờ thành đặc sản 130.000 đồng/kg

09:51 , 15/05/2026
Tỷ phú Trung Quốc gặp Elon Musk, trên tay cầm món đồ "gây sốt" toàn cầu: Ở Việt Nam cũng có thể sở hữu

Tỷ phú Trung Quốc gặp Elon Musk, trên tay cầm món đồ "gây sốt" toàn cầu: Ở Việt Nam cũng có thể sở hữu

09:45 , 15/05/2026
Mua bán lợn nhiễm tả châu Phi về giết mổ bán ra thị trường, 3 người bị khởi tố

Mua bán lợn nhiễm tả châu Phi về giết mổ bán ra thị trường, 3 người bị khởi tố

09:30 , 15/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên