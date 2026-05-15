Giá bạc bất ngờ rơi mạnh, lùi về mức 80 triệu đồng/kg
Giá bạc trong nước giảm mạnh 6 triệu đồng/kg so với phiên ngày hôm qua.
Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 3.009.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.086.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 80,2 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 82,2 triệu đồng/thỏi (bán ra), rơi mạnh so với kết phiên ngày hôm qua, tương đương giảm khoảng 6 triệu đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm mạnh xuống dưới 81 USD/ounce, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp khi sự suy yếu trên toàn bộ nhóm kim loại nói chung gia tăng trong bối cảnh lo ngại về lạm phát ở Mỹ và khả năng tăng lãi suất.
Dữ liệu được công bố đầu tuần này cho thấy lạm phát bán buôn của Mỹ đã tăng tốc nhanh nhất kể từ năm 2022 trong tháng Tư, trong khi giá tiêu dùng ghi nhận mức tăng mạnh nhất kể từ năm 2023. Áp lực lạm phát chủ yếu do cuộc chiến tranh Iran kéo dài và việc đóng cửa eo biển Hormuz đang diễn ra, làm gián đoạn đáng kể dòng chảy năng lượng toàn cầu.
Thị trường hiện đã loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong khi một số người đang đặt cược vào khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.
Mặc dù giảm gần đây, bạc đã tăng mạnh vào đầu tuần và vượt trội hơn các kim loại quý khác, được hỗ trợ bởi kỳ vọng về nhu cầu công nghiệp mạnh mẽ hơn liên quan đến điện tử, tấm pin mặt trời và các ứng dụng khác dựa trên độ dẫn điện cao của kim loại này.
