Giá bạc vượt 80 USD/ounce nói lên điều gì?

Bất chấp mối đe dọa hiện hữu đối với nền kinh tế toàn cầu do cuộc chiến ở Iran gây ra, thị trường bạc đang thu hút sự chú ý trở lại của các nhà đầu tư khi giá tăng trở lại trên mức 80 đô la một ounce, với kỳ vọng ngày càng tăng rằng mức 90 đô la sẽ là đích đến tiếp theo.

Quan điểm lạc quan này xuất hiện sau khi bạc khởi đầu tuần với mức tăng 7%, đẩy giá lên mức cao nhất trong chín tuần, gần 87 đô la một ounce. Mặc dù giá bạc đang chịu một số áp lực bán kỹ thuật hôm 12/3, nó vẫn giữ được phần lớn mức tăng của ngày thứ 2. Giá bạc hiện duy trì ở mức trên 86 USD/ounce.

Theo một số nhà phân tích, diễn biến giá bạc đang trái ngược với điều kiện thị trường, khi áp lực lạm phát đang buộc các ngân hàng trung ương toàn cầu phải có lập trường cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ, làm tăng chi phí cơ hội của các tài sản tiền tệ không sinh lời như vàng và bạc. Đồng thời, sự bất ổn kinh tế ngày càng gia tăng cũng đang gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ bạc trong công nghiệp.

Giá bạc có đà phục hồi tốt trong một tuần qua.

Bất chấp những khó khăn, các nhà phân tích lưu ý rằng vẫn có những yếu tố sẽ tiếp tục hỗ trợ giá bạc ngay cả trong một môi trường có khả năng biến động. Các nhà phân tích cho rằng sự mất cân bằng kéo dài trên thị trường bạc là yếu tố quan trọng thúc đẩy giá cả và nhu cầu đầu tư.

Tháng trước, Viện Bạc đã công bố báo cáo khảo sát bạc thường niên do Metals Focus thực hiện, dự báo thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung 43 triệu ounce. Điều này sẽ đánh dấu lần thiếu hụt nguồn cung thứ sáu liên tiếp của kim loại quý này.

Barbara Lambrecht, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank, cho biết sản lượng kim loại cơ bản suy yếu trong năm nay có thể làm gia tăng thêm sự thiếu hụt nguồn cung bạc. Bà nói thêm rằng cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do chiến tranh với Iran đang ảnh hưởng đến sản lượng kim loại cơ bản, trong đó bạc là một sản phẩm phụ.

"Động lực cho sự mạnh mẽ của bạc, vốn chịu ảnh hưởng bởi nhu cầu công nghiệp lớn hơn so với vàng, có khả năng bắt nguồn từ thị trường kim loại công nghiệp," bà nói.

Simon-Peter Massabni, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho biết diễn biến giá bạc phản ánh sự điều chỉnh giá đáng kể của kim loại quý này do các yếu tố cấu trúc trên thị trường thúc đẩy.

"Những yếu tố này không còn là thứ yếu nữa; chúng đã trở thành một động lực chính định hình lại vị thế của bạc trong hệ thống tài chính toàn cầu, không chỉ đơn thuần là một phương tiện lưu trữ giá trị, mà còn là một tài sản chiến lược," ông nói trong một bản ghi chú hôm 14/5.

Massabni nói thêm rằng do tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài, giá bạc phải tăng cao hơn để cân bằng lại thị trường.

Đồng thời, Massabni cho biết những thay đổi trong điều kiện kinh tế đang giúp bạc thoát khỏi cái bóng của vàng và tự khẳng định mình là một kim loại tiền tệ có giá trị riêng.

"Sự sụt giảm tỷ lệ vàng/bạc từ mức kỷ lục xuống mức cân bằng hơn, theo quan điểm của tôi, phản ánh sự đánh giá lại có ý thức của các nhà đầu tư, những người ngày càng coi bạc là một cơ hội sinh lời cao hơn trong một môi trường đầy bất ổn. Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên; nó bắt nguồn từ sự nhận thức ngày càng tăng rằng bạc là sự kết hợp độc đáo giữa đặc điểm của một kim loại quý và một tài sản công nghiệp - một sự kết hợp hiếm có mang lại lợi thế cho nó trong các chu kỳ kinh tế phức tạp," ông nói.

Massabni giải thích rằng mức nợ công gia tăng và căng thẳng địa chính trị dai dẳng đang thúc đẩy các nhà đầu tư hướng tới các tài sản thay thế như bạc.

"Ngay cả với những áp lực tạm thời do kỳ vọng về lãi suất cao hơn, tôi tin rằng những tác động này sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và khó có thể làm thay đổi xu hướng chung," ông nói. "Câu hỏi không còn là liệu giá bạc có tiếp tục tăng hay không, mà là đợt tăng giá này có thể kéo dài đến đâu trong một thế giới ngày càng biến động và phụ thuộc nhiều hơn vào các nguồn tài nguyên chiến lược".

Tại Việt Nam, giá bạc hiện được niêm yết ở mức hơn 87,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý. Trong 1 tuần qua, giá bạc đã tăng gần 10% nhưng vẫn thấp hơn so với mức đỉnh hơn 123 triệu đồng/lượng ghi nhận vào cuối tháng 1/2026.



