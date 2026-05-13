Phát hiện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã làm một việc 'không biết mệt' trong 19 tháng qua

Theo số liệu từ VAMA, VinFast và Hyundai TC, trong tháng 4/2026, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận 60.615 xe bán ra.

Trong đó, khối các hãng xe thành viên VAMA ghi nhận doanh số 31.937 xe bàn giao đến tay khách hàng, tăng 7,95% so với cùng kỳ 2025 (29.585 xe).

VinFast bán được 24.774 xe, tăng trưởng 158,39% so với cùng kỳ năm 2025 (9.588 xe). Đây cũng là hãng xe có doanh số dẫn đầu thị trường trong 19 tháng liên tiếp.

Trong khi đó, Hyundai TC ghi nhận doanh số 3.904 xe, giảm 12,66% so với 4.470 xe của tháng 4/2025.

Xét ở góc độ sản phẩm, trong danh sách 10 xe bán chạy nhất tháng, có tới 5 mẫu xe thuộc thương hiệu VinFast và 5 mẫu xe đó cũng chiếm luôn tất cả vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Cụ thể, xe có doanh số đứng đầu là VinFast Limo Green với số lượng bán ra đạt 6.480 chiếc. Vị trí thứ hai thuộc về VinFast VF 3 với doanh số ghi nhận được là 5.273 xe. Dòng xe VinFast VF 5 tiếp tục duy trì sức hút ổn định khi cán đích ở vị trí thứ ba với 4.732 xe giao đến tay khách hàng.

Tiếp sau đó, VinFast VF 6 giữ vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng khi đạt mức doanh số 2.704 xe. Vị trí cuối cùng trong nhóm 5 xe dẫn đầu thị trường là mẫu VF MPV 7 với ghi nhận bán được 2.526 xe.

5 vị trí còn lại lần lượt thuộc về các mẫu xe động cơ đốt trong, đó là: Toyota Veloz (1.503 xe), Toyota Yaris Cross (1.344 xe), Mitsubishi Xpander (1.273 xe), Mitsubishi Xforce (1.250 xe), xếp cuối cùng là Mazda CX-5 (1.177 xe).

Ngoài danh sách 10 mẫu xe kể trên, thị trường vẫn ghi nhận sự hiện diện của nhiều dòng xe khác có doanh số đáng chú ý, như VinFast VF 7 đạt doanh số 1.148 xe, suýt soát để lọt vào nhóm dẫn đầu.

Các mẫu xe động cơ đối trong là Ford Territory và Ford Ranger cũng có doanh số ấn tượng lần lượt là 934 xe và 933 xe. Thương hiệu Toyota tiếp tục có thêm mẫu Vios góp mặt ở nhóm dưới với 750 chiếc bán ra. Kia Seltos và Honda CR-V cũng ghi nhận mức doanh số ổn định lần lượt là 742 xe và 706 xe.

VinFast VF7 chỉ cách vị trí top 10 của CX-5 đúng 29 xe.

Các con số này cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt ở phân khúc xe xăng dù không còn giữ vị trí thống lĩnh doanh số tổng.