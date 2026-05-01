Theo Reuters, Chính phủ Mỹ ngày 12/5 công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc, trong bối cảnh Washington tiếp tục gia tăng sức ép đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng của Tehran.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, 3 cá nhân và 9 doanh nghiệp có trụ sở tại Hong Kong, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Washington cho rằng các tổ chức này tham gia điều phối thanh toán, vận chuyển và mua bán dầu của Iran thông qua mạng lưới công ty bình phong phục vụ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Bộ Tài chính Mỹ cho biết IRGC sử dụng mạng lưới công ty ma và doanh nghiệp trung gian để thu xếp giao dịch và nhận thanh toán cho lượng dầu được phân bổ từ Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp tài chính nhằm cắt giảm nguồn doanh thu của Iran.

Theo thông báo của OFAC, các biện pháp mới mở rộng từ đợt trừng phạt hồi tháng 7/2025 nhằm vào Golden Globe – một công ty có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc xử lý hàng trăm triệu USD doanh thu từ hoạt động bán dầu của IRGC mỗi năm.

Ba cá nhân bị Mỹ trừng phạt được cho là làm việc cho trụ sở dầu mỏ Shahid Purja'fari thuộc IRGC và tham gia điều phối các khoản thanh toán thông qua Golden Globe.

Trong số các doanh nghiệp bị nhắm mục tiêu, Hong Kong Blue Ocean Ltd và Hong Kong Sanmu Ltd bị cáo buộc đóng vai trò công ty bình phong cho các giao dịch dầu của Iran.

Tại UAE, Ocean Allianz Shipping LLC có trụ sở tại Dubai và Atic Energy FZE tại Sharjah bị cáo buộc hỗ trợ vận chuyển dầu Iran bằng các tàu thuộc "hạm đội bóng tối" – thuật ngữ chỉ các tàu bị nghi sử dụng phương thức che giấu hành trình hoặc tắt thiết bị nhận dạng để né tránh lệnh trừng phạt.

Ngoài ra, Zeus Logistics Group tại Oman bị cho là bố trí tàu phục vụ vận chuyển dầu Iran, trong khi Jiandi HK Ltd và Max Honor International Trading Ltd tại Hong Kong bị cáo buộc tham gia mua hàng triệu thùng dầu từ IRGC trong năm 2025.

Hai doanh nghiệp khác tại Dubai là Blanca Goods Wholesaler LLC và Universal Fortune Trading LLC cũng nằm trong danh sách trừng phạt. Theo Bộ Tài chính Mỹ, Universal Fortune Trading LLC còn được Công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC) sử dụng như một công ty bình phong trong các giao dịch thương mại.

Các biện pháp mới cho thấy Washington tiếp tục siết chặt kiểm soát đối với chuỗi cung ứng dầu của Iran, đặc biệt là các tuyến xuất khẩu sang Trung Quốc – thị trường tiêu thụ dầu lớn nhất của Tehran trong bối cảnh các lệnh cấm vận quốc tế vẫn được duy trì.