Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung 4 màu mới của iPhone 18 Pro Max

Theo Huỳnh Duy | 12-05-2026 - 20:11 PM | Thị trường

Bốn tùy chọn màu sắc này được cho là sẽ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max.

Sau thành công của bộ đôi iPhone 17 Pro, Apple được cho là sẽ tiếp tục đến tùy chọn màu sắc nổi bật hơn trên dòng iPhone Pro thế hệ mới. Theo các nguồn tin rò rỉ mới nhất, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể xuất hiện với màu Dark Cherry, tông đỏ rượu vang trầm được xem là điểm nhấn lớn nhất trong thiết kế năm nay.

Macworld dẫn nguồn tin cho biết Dark Cherry sẽ là màu chủ đạo của dòng iPhone Pro thế hệ mới. Đây là tông đỏ rượu vang trầm, mang cảm giác sang trọng và cao cấp hơn thay vì sắc đỏ tươi nổi bật thường thấy.

Trước đó, nhiều nguồn tin từng nhắc đến một phiên bản “Dark Red” dành cho iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, màu thực tế được cho là gần với sắc wine đậm hơn. Nhà báo Mark Gurman của Bloomberg cùng một số leaker nổi tiếng cũng từng tiết lộ Apple đang thử nghiệm màu đỏ cho dòng iPhone cao cấp năm nay, nhưng tông màu cuối cùng sẽ tiết chế hơn đáng kể so với màu Cosmic Orange trên iPhone 17 Pro, nhằm phù hợp xu hướng thiết kế tối giản và cao cấp hiện nay.

4 màu sắc được đồn đoán sẽ có trên iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: MacRumors)

Nguồn tin cho biết Apple hiện thử nghiệm 4 tùy chọn màu cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, gồm:

- Light Blue (Pantone 2121), tương tự màu Mist Blue trên iPhone 17

- Dark Cherry (Pantone 6076), màu mới được xem là điểm nhấn của năm nay

- Dark Gray (Pantone 426C)

- Silver (Pantone 427C), gần giống phiên bản hiện tại

Dù vậy, các màu sắc này vẫn đang trong giai đoạn phát triển và hoàn toàn có thể thay đổi trước khi máy bước vào sản xuất hàng loạt. Apple cũng không phải lúc nào duy trì đủ 4 màu cho dòng Pro, nên một tùy chọn có thể bị loại bỏ trước thời điểm ra mắt.

Toàn bộ thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến thiết kế hay màu sắc của dòng iPhone 18 Pro. (Ảnh minh hoạ)Toàn bộ thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến thiết kế hay màu sắc của dòng iPhone 18 Pro. (Ảnh minh hoạ)Toàn bộ thông tin hiện vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn và Apple chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào liên quan đến thiết kế hay màu sắc của dòng iPhone 18 Pro. (Ảnh minh hoạ)

Sau thông tin từ Macworld, leaker “Instant Digital” cũng lên tiếng xác nhận sự xuất hiện của màu Dark Cherry. Theo người này, đây là sự pha trộn giữa sắc burgundy, nâu cà phê và tím đậm, những gam màu từng xuất hiện riêng lẻ trong các tin đồn trước đây về iPhone 18 Pro.

“Instant Digital” được xem là nguồn tin có độ chính xác khá cao về Apple, từng dự đoán đúng màu vàng trên iPhone 14 và iPhone 14 Plus.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Apple dự kiến ra mắt dòng iPhone 18 Pro cùng mẫu iPhone gập đầu tiên vào tháng 9/2026. Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cho rằng thiết bị màn hình gập có thể được lùi lịch ra mắt sang thời điểm muộn hơn. Trong khi đó, iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 nhiều khả năng sẽ xuất hiện trong nửa đầu năm 2027.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bán xe 'mát tay' như tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Mỗi ngày người Việt mua hơn 800 xe VinFast, Limo Green thành 'ngôi sao' mới

Bán xe 'mát tay' như tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Mỗi ngày người Việt mua hơn 800 xe VinFast, Limo Green thành 'ngôi sao' mới Nổi bật

Khoan 10m xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng 1,42 triệu mét khối khí/ngày

Khoan 10m xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng 1,42 triệu mét khối khí/ngày Nổi bật

Nhiều mẫu xe Honda, Toyota không bán được chiếc nào trong tháng 4

Nhiều mẫu xe Honda, Toyota không bán được chiếc nào trong tháng 4

19:36 , 12/05/2026
Bi kịch của xe Nhật tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới: Doanh số lao dốc, CEO một 'tượng đài' ngậm ngùi thừa nhận: 'chúng tôi đã quá chậm chân'

Bi kịch của xe Nhật tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới: Doanh số lao dốc, CEO một 'tượng đài' ngậm ngùi thừa nhận: 'chúng tôi đã quá chậm chân'

19:30 , 12/05/2026
Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt Việt Nam: Giá từ 605 triệu đồng, bổ sung ghế điện, camera 360, bản ‘base’ có nhiều điểm mới, ‘phả hơi nóng’ lên Yaris Cross

Mitsubishi Xforce 2026 ra mắt Việt Nam: Giá từ 605 triệu đồng, bổ sung ghế điện, camera 360, bản ‘base’ có nhiều điểm mới, ‘phả hơi nóng’ lên Yaris Cross

19:07 , 12/05/2026
Audi lần đầu mang sedan điện dòng S về Việt Nam: Giá chỉ từ 4,2 tỷ đồng, một lần sạc đầy đi được từ Hà Nội vào đến Huế

Audi lần đầu mang sedan điện dòng S về Việt Nam: Giá chỉ từ 4,2 tỷ đồng, một lần sạc đầy đi được từ Hà Nội vào đến Huế

19:05 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên