Audi lần đầu mang sedan điện dòng S về Việt Nam: Giá chỉ từ 4,2 tỷ đồng, một lần sạc đầy đi được từ Hà Nội vào đến Huế

Sự xuất hiện của Audi S6 Sportback e-tron đã mang đến một lựa chọn mới trong phân khúc xe điện hạng sang. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Ingolstadt tại Đức.

Đây là dòng xe thuần điện đầu tiên thuộc dòng S hiệu suất cao của Audi được phân phối chính hãng cho người tiêu dùng Việt Nam. Mức giá khởi điểm của xe được công bố từ 4,199 tỷ đồng.

Về thiết kế ngoại thất, Audi S6 Sportback e-tron sở hữu kiểu dáng Sportback với đường mái vuốt thấp dần về phía sau. Thân xe được tối ưu hóa khí động học giúp đạt hệ số cản gió 0,21 Cd.

Đại diện của thương hiệu Đức khẳng định, đây là con số thấp nhất trên các mẫu xe thương mại của Audi từ trước đến nay. Xe trang bị đèn hậu OLED kỹ thuật số và logo bốn vòng tròn có khả năng phát sáng ở phía sau. Cụm đèn trước và sau tích hợp nhiều hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật số có thể tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Ngoại thất của xe hiện đại, sang trọng.

Không gian nội thất của xe được xây dựng trên nền tảng kỹ thuật số với hệ thống màn hình cong MMI sử dụng công nghệ OLED. Hệ thống này bao gồm một màn hình bảng đồng hồ 11,9 inch và một màn hình cảm ứng trung tâm 14,5 inch.

Ngoài ra, hành khách phía trước còn có riêng một màn hình 10,9 inch tích hợp chế độ riêng tư chủ động để không gây xao nhãng cho người lái.

Các tiện nghi khác trong khoang cabin bao gồm hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa, ghế trước cũng có chức năng massage và trần kính có thể điều chỉnh độ mờ.

Không gian khoang nội thất của Audi S6 khá tương đồng với các mẫu xe khác của hãng như Q5, A6.

Audi S6 Sportback e-tron được phát triển trên nền tảng Premium Platform Electric (PPE) hoàn toàn mới. Xe sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro với hai mô-tơ điện cho tổng công suất 370 kW.

Khi người lái kích hoạt chế độ Launch Control, công suất có thể đẩy lên mức tối đa 405 kW. Sức mạnh này giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong thời gian 3,9 giây. Tốc độ tối đa của mẫu sedan điện này được giới hạn ở mức 240 km/h.

Khả năng vận hành của xe được hỗ trợ bởi hệ thống treo khí nén thích ứng đặc trưng của dòng S. Bộ pin trên xe cung cấp phạm vi di chuyển tối đa khoảng 678 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Nhờ kiến trúc điện 800 volt, xe có khả năng tương thích với trạm sạc nhanh DC công suất 270 kW.

Trong điều kiện lý tưởng, người dùng chỉ mất khoảng 21 phút để sạc pin từ 10% lên 80%. Hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến giúp duy trì công suất sạc ổn định trong suốt quá trình nạp năng lượng.

Về tính năng an toàn, mẫu xe này hội tụ nhiều công nghệ hỗ trợ người lái hiện đại. Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm hỗ trợ hành trình thích ứng, hỗ trợ lái và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động. Những công nghệ này góp phần nâng cao tính an toàn và giảm bớt áp lực cho người điều khiển trên các hành trình dài.

Hiện tại, khách hàng mua xe có thể lựa chọn một trong hai gói ưu đãi đi kèm. Gói thứ nhất là chương trình sạc miễn phí trong vòng 2 năm tại hệ thống trạm sạc công cộng EVONE.

Gói thứ hai là bộ sạc tại nhà công suất 22 kW bao gồm cả chi phí vật tư và công lắp đặt. Các mẫu xe Audi S6 Sportback e-tron đầu tiên đã có mặt tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc để khách hàng trực tiếp trải nghiệm.