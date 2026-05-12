Kia Sonet đời mới lần đầu lộ diện trên đường: Đổi khung gầm giúp nội thất rộng hơn, dễ thêm nhiều công nghệ hiện đại đấu Raize, Fronx

Kia đã chính thức bắt đầu quá trình thử nghiệm thế hệ kế tiếp của dòng SUV cỡ nhỏ Sonet tại Ấn Độ. Mẫu xe mới này, mang mã nội bộ QY2E, vừa được ghi hình khi đang vận hành trên đường công cộng, chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt thị trường vào năm 2027.

Những hình ảnh chụp trộm cho thấy một nguyên mẫu thử nghiệm giai đoạn đầu được ngụy trang khá kỹ lưỡng, tuy nhiên một vài chi tiết thiết kế sơ khai và tỷ lệ thân xe vẫn có thể quan sát được.

Sonet mới có thiết kế mới hoàn toàn. Ảnh: Automatta

Thay đổi mang tính bước ngoặt trên Kia Sonet thế hệ mới nằm ở việc chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm K1 hiện đại hơn. Đây cũng là cấu trúc đang được áp dụng trên mẫu Kia Syros vừa ra mắt.

Việc thay đổi kiến trúc xe hứa hẹn mang lại những cải tiến đáng kể về độ an toàn, công nghệ và khả năng tối ưu hóa không gian. Nền tảng này cho phép tích hợp các tính năng cao cấp như cập nhật phần mềm qua mạng (OTA), chẩn đoán lỗi từ xa và các chức năng kết nối xe thông minh tiên tiến.

Đặc biệt, những cải thiện về cấu trúc khung gầm được kỳ vọng sẽ giúp Sonet đạt xếp hạng an toàn cao hơn tại các bài kiểm tra NCAP, tương tự như cách mà mẫu Syros cùng nền tảng đã đạt chứng nhận 5 sao.

Việc thay đổi khung gầm sẽ giúp Sonet cải thiện từ không gian tới công nghệ. Ảnh dựng đồ họa: AP

Bên cạnh đó, hệ thống khung gầm mới dự kiến sẽ giúp kéo dài trục cơ sở, từ đó trực tiếp cải thiện không gian để chân cho hàng ghế sau và tính thực dụng của khoang cabin. Điều này giúp Kia định vị Sonet rõ nét hơn là một mẫu SUV gia đình nhưng vẫn giữ được phong cách thể thao đặc trưng.

Về phương diện vận hành, ở giai đoạn đầu mở bán, Sonet thế hệ mới nhiều khả năng vẫn duy trì các tùy chọn động cơ hiện hữu, bao gồm máy xăng 1.2L hút khí tự nhiên, máy xăng 1.0L tăng áp và máy dầu 1.5L, đi kèm các lựa chọn hộp số tương ứng.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Kia đang phát triển một phiên bản hybrid (strong hybrid) cho dòng xe này. Phiên bản điện hóa có thể sẽ xuất hiện muộn hơn trong vòng đời sản phẩm, vào khoảng năm 2028 hoặc 2029. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những mẫu xe đầu tiên sở hữu cấu hình hybrid toàn phần trong phân khúc SUV cỡ nhỏ dưới 4 mét.

Động cơ hybrid sẽ là một điểm mạnh để Sonet cạnh tranh. Ảnh dựng đồ họa: AP

Công nghệ và tiện nghi cũng là trọng tâm trong đợt nâng cấp toàn diện lần này. Kia dự kiến trang bị màn hình giải trí và bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước lớn lên đến 12,3 inch, đi cùng bố cục khoang lái hiện đại hơn.

Sonet có thể "bê" nội thất từ Seltos nhưng được tinh chỉnh lại các chi tiết. Ảnh: Kia

Hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn ADAS cũng sẽ được nâng cấp từ Cấp độ 1 hiện tại lên Cấp độ 2 với nhiều tính năng thông minh hơn.

Sau khi chính thức trình làng, Kia Sonet thế hệ mới sẽ tiếp tục cuộc đua thị phần với các đối thủ đáng gờm như Toyota Raize hay mới đây là Suzuki Fronx.