Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Chuyến bay đặc biệt đưa 98 tấn nông sản Việt vào chuỗi bán lẻ nổi tiếng thế giới

Theo Lê Thúy | 12-05-2026 - 14:38 PM | Thị trường

Tập đoàn bán lẻ sở hữu chuỗi LuLu Hypermarket nổi tiếng vừa thuê chuyến bay thứ 2 chở 98 tấn hàng nông sản Việt Nam sang UAE tiêu thụ.

Thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho hay theo chỉ đạo của ông M.A. Yusuff Ali - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LuLu Group International, tập đoàn bán lẻ hàng đầu sở hữu chuỗi LuLu Hypermarket nổi tiếng toàn cầu - thuê chuyến bay thứ 2 tiếp tục được triển khai nhằm vận chuyển nông sản Việt Nam sang thị trường UAE.

Chuyến bay đặc biệt đưa nông sản Việt Nam vào chuỗi bán lẻ toàn cầu năm 2026 - Ảnh 1.

Chuyến bay thứ 2 vận chuyển nông sản Việt Nam sang thị trường UAE

Chuyến bay chở 98 tấn hàng nông sản Việt Nam do công ty MAY Exports Vietnam có trụ sở tại TPHCM thực hiện dưới sự chỉ đạo và điều phối trực tiếp của ông Mirash Basheer, đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-5-2026, tiếp tục khẳng định sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường UAE nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung đối với chất lượng, uy tín và năng lực cung ứng của hàng Việt Nam.

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, việc LuLu Group International tiếp tục mở rộng thu mua và tổ chức thuê các chuyến bay cho hàng Việt Nam khẳng định niềm tin ngày càng lớn của thị trường Trung Đông đối với doanh nghiệp Việt, đồng thời mở ra thêm cơ hội thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sang khu vực giàu tiềm năng này.

Qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy mạnh hơn nữa kim ngạch xuất khẩu nông sản, nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế và góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động.

Trước đó, vào tháng 4-2026, Tập đoàn Lulu Group International cũng đã thuê máy bay vận chuyển hơn 98 tấn nông sản từ Việt Nam sang UAE. Lô hàng gồm các sản phẩm chủ lực từ khu vực phía Nam như chanh, thanh long, bưởi và mít tươi.

Lulu Group International có trụ sở tại Abu Dhabi, hiện vận hành hệ thống bán lẻ tại hơn 23 quốc gia ở Trung Đông, châu Á và châu Âu, với doanh thu hằng năm trên 8 tỉ USD. Tập đoàn đã mở văn phòng đại diện tại TPHCM nhằm tăng cường thu mua và đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối toàn cầu.

Theo Lê Thúy

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục đón tin vui ở thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới

Hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục đón tin vui ở thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới Nổi bật

Khoan 10m xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng 1,42 triệu mét khối khí/ngày

Khoan 10m xuống vùng nước nông, phát hiện mỏ khí đốt trữ lượng 1,42 triệu mét khối khí/ngày Nổi bật

Eo biển Hormuz tê liệt, thế giới đổ dồn về một tuyến đường thủy mới: Gần 1,8 triệu thùng dầu băng qua mỗi ngày, tắc nghẽn cục bộ, trả giá đến 1 triệu USD cũng khó mà đi qua được

Eo biển Hormuz tê liệt, thế giới đổ dồn về một tuyến đường thủy mới: Gần 1,8 triệu thùng dầu băng qua mỗi ngày, tắc nghẽn cục bộ, trả giá đến 1 triệu USD cũng khó mà đi qua được

14:29 , 12/05/2026
Đột kích 5 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất mỹ phẩm giả do người Trung Quốc điều hành, tịch thu hơn 700.000 sản phẩm

Đột kích 5 căn nhà, công an phát hiện đường dây sản xuất mỹ phẩm giả do người Trung Quốc điều hành, tịch thu hơn 700.000 sản phẩm

14:13 , 12/05/2026
Loại vải to như quả trứng gà, giá 400.000 đồng/kg vẫn không có để ăn tại Thanh Hà

Loại vải to như quả trứng gà, giá 400.000 đồng/kg vẫn không có để ăn tại Thanh Hà

13:41 , 12/05/2026
Một 'cá mập' công nghệ nuôi tham vọng định hình hạ tầng trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam - thách thức cốt lõi là gì?

Một 'cá mập' công nghệ nuôi tham vọng định hình hạ tầng trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam - thách thức cốt lõi là gì?

11:31 , 12/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên