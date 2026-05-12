VIDEO: Chuyến bay đặc biệt đưa 98 tấn nông sản Việt vào chuỗi bán lẻ nổi tiếng thế giới

Thông tin từ Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho hay theo chỉ đạo của ông M.A. Yusuff Ali - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LuLu Group International, tập đoàn bán lẻ hàng đầu sở hữu chuỗi LuLu Hypermarket nổi tiếng toàn cầu - thuê chuyến bay thứ 2 tiếp tục được triển khai nhằm vận chuyển nông sản Việt Nam sang thị trường UAE.



Chuyến bay thứ 2 vận chuyển nông sản Việt Nam sang thị trường UAE

Chuyến bay chở 98 tấn hàng nông sản Việt Nam do công ty MAY Exports Vietnam có trụ sở tại TPHCM thực hiện dưới sự chỉ đạo và điều phối trực tiếp của ông Mirash Basheer, đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ngày 10-5-2026, tiếp tục khẳng định sự quan tâm ngày càng lớn của thị trường UAE nói riêng và khu vực Trung Đông nói chung đối với chất lượng, uy tín và năng lực cung ứng của hàng Việt Nam.

Theo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, việc LuLu Group International tiếp tục mở rộng thu mua và tổ chức thuê các chuyến bay cho hàng Việt Nam khẳng định niềm tin ngày càng lớn của thị trường Trung Đông đối với doanh nghiệp Việt, đồng thời mở ra thêm cơ hội thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sang khu vực giàu tiềm năng này.

Qua đó, tạo nền tảng thúc đẩy mạnh hơn nữa kim ngạch xuất khẩu nông sản, nâng cao giá trị thương hiệu hàng Việt Nam trên thị trường quốc tế và góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang có nhiều biến động.

Trước đó, vào tháng 4-2026, Tập đoàn Lulu Group International cũng đã thuê máy bay vận chuyển hơn 98 tấn nông sản từ Việt Nam sang UAE. Lô hàng gồm các sản phẩm chủ lực từ khu vực phía Nam như chanh, thanh long, bưởi và mít tươi.

Lulu Group International có trụ sở tại Abu Dhabi, hiện vận hành hệ thống bán lẻ tại hơn 23 quốc gia ở Trung Đông, châu Á và châu Âu, với doanh thu hằng năm trên 8 tỉ USD. Tập đoàn đã mở văn phòng đại diện tại TPHCM nhằm tăng cường thu mua và đưa hàng hóa Việt Nam vào hệ thống phân phối toàn cầu.