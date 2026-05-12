Một 'cá mập' công nghệ nuôi tham vọng định hình hạ tầng trong kỷ nguyên AI tại Việt Nam - thách thức cốt lõi là gì?

Tại sự kiện Cisco Connect Vietnam mới đây, công ty đã công bố định hướng trở thành nền tảng hạ tầng then chốt cho kỷ nguyên AI tại Việt Nam, với sự tham gia của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Trong bối cảnh chuyển đổi số tăng tốc, bài toán xây dựng hệ thống kết nối an toàn được đặt lên hàng đầu.

Trí tuệ nhân tạo được dự báo có thể đóng góp thêm 130 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam vào năm 2040. Tuy nhiên, để đạt được con số này, quốc gia cần vượt qua nhiều điểm nghẽn về hạ tầng. Dữ liệu vẫn phân mảnh, quản trị hệ thống thiếu đồng bộ, trong khi chất lượng nhân lực công nghệ chưa theo kịp nhu cầu.

Thực tế cho thấy, khoảng 62% doanh nghiệp đang đối mặt nguy cơ thất thoát giá trị từ các khoản đầu tư mới, chủ yếu do “nợ hạ tầng công nghệ”. Các giải pháp hiện tại thường chắp vá và thiếu tính đồng bộ. Điều này khiến nhiều tổ chức phải chấp nhận thỏa hiệp về mặt kỹ thuật khi đưa ứng dụng vào vận hành.

Để thu hẹp khoảng cách này, Cisco giới thiệu loạt giải pháp mới, nổi bật là kiến trúc mạng bảo mật sẵn sàng cho AI mang tên Cisco Unified Edge.

Doanh nghiệp cũng ra mắt chip Silicon One G300 phục vụ các cụm máy chủ quy mô lớn, đồng thời mở rộng hợp tác với NVIDIA nhằm xây dựng mô hình “nhà máy an toàn”.

Các mô hình bảo mật Zero Trust được triển khai rộng rãi cho các tác nhân hệ thống, giúp đảm bảo vận hành an toàn và duy trì khả năng phục hồi cao trước sự cố.

Tại Việt Nam, nhiều tổ chức đã bắt đầu hiện đại hóa nền tảng số với sự tham gia của Cisco. Bệnh viện Phương Đông triển khai hệ thống dựa trên Cisco Meraki để hỗ trợ các quyết định lâm sàng, duy trì độ ổn định mạng tới 95% và đảm bảo truy cập liên tục vào hồ sơ bệnh án.

Viettel cũng ứng dụng dòng thiết bị định tuyến Cisco 8000 để mở rộng năng lực hạ tầng. Cải tiến này đáp ứng nhu cầu kết nối an toàn trên quy mô lớn.

Cisco cũng đang vận hành phòng thí nghiệm mạng quang định tuyến tại Hà Nội. Đây là môi trường kiểm thử quan trọng cho các nhà mạng nhằm tối ưu các kịch bản ứng dụng thực tế. Bên cạnh đó, chương trình giáo dục toàn cầu của hãng đã đào tạo hơn 160.000 học viên tại Việt Nam về an ninh mạng.

Tuy vậy, mở rộng công nghệ luôn đi kèm rủi ro về bảo mật và quá tải hệ thống. Ông Ben Dawson, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản và Trung Quốc mở rộng của Cisco khẳng định, quản trị rủi ro phải phát triển tương xứng với tốc độ công nghệ.

Theo ông, vấn đề đầu tiên nằm ở thiết kế hạ tầng ổn định và an toàn, hạn chế các điểm yếu dễ bị tấn công. Thứ hai là khả năng phản ứng nhanh khi phát hiện lỗi hệ thống. Thứ ba là xây dựng kịch bản ứng phó sự cố và tổ chức diễn tập thường xuyên. Cuối cùng, doanh nghiệp cần xem đánh giá rủi ro nền tảng số là yếu tố quan trọng ngang với các rủi ro kinh doanh cốt lõi.

Ở cấp độ vĩ mô, Việt Nam đang thúc đẩy chiến lược công nghệ quốc gia đến năm 2030 với mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ của khu vực.

Phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Hữu Hạnh nhận định, Việt Nam đang ở thời điểm bản lề khi doanh nghiệp chuyển từ thử nghiệm sang ứng dụng thực tế. Trong giai đoạn này, yếu tố bảo mật và quản trị trở thành nền tảng quyết định. Cơ quan quản lý cũng đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng quốc gia để hiện thực hóa mục tiêu dài hạn.

Mô hình hợp tác công - tư được xem là đòn bẩy quan trọng cho quá trình này. Ông Nguyễn Như Dũng, Tổng Giám đốc Cisco tại Việt Nam, Lào và Campuchia cho rằng, trước hết các bên cần thống nhất tầm nhìn và mục tiêu chung.

Tiếp đó là xây dựng mô hình có khả năng mở rộng, đưa đào tạo và công nghệ vào vận hành thực tế. Cuối cùng, mọi hoạt động phải được đo lường bằng các chỉ số cụ thể để đánh giá hiệu quả đầu tư. Theo ông, một nền tảng hạ tầng mạng an toàn sẽ là điểm khởi đầu vững chắc cho hành trình phát triển trong kỷ nguyên AI.