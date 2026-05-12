Giải thưởng được trao cho hãng xe điện VinFast nằm trong khuôn khổ sự kiện Times Drive Auto Summit & Awards 2026.

Đây là diễn đàn uy tín của ngành ô tô Ấn Độ do Times Network tổ chức nhằm tôn vinh các đơn vị có thành tựu đột phá trong đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Hội đồng chuyên môn ghi nhận đà phát triển nhanh chóng của VinFast cùng những cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy chuyển đổi xanh tại quốc gia này.

Danh hiệu này cũng phần nào phản ánh sự hiện diện mạnh mẽ của thương hiệu trên thị trường Ấn Độ, thông qua chiến lược sản phẩm nhất quán và đầu tư vào hệ sinh thái di chuyển. Đồng thời, bổ sung vào danh sách các danh hiệu mà VinFast đã đạt được tại thị trường Ấn Độ trong năm 2026.

VinFast VF7 là mẫu xe SUV của năm tại Ấn Độ.

Trước đó, hãng đã nhận giải “Thương hiệu EV tiên phong của năm” tại Jagran Hi-Tech Awards và “Thương hiệu bứt phá của năm” tại Car&Bike Awards. Các mẫu xe cụ thể của hãng cũng nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên môn địa phương. Mẫu VF 7 được trao giải “SUV điện của năm” tại BBC TopGear India Awards. Trong khi đó, mẫu VF 6 nhận danh hiệu “Xe đáng tiền của năm” tại Autocar India Awards.

Đại diện VinFast Ấn Độ khẳng định, giải thưởng là sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn của hãng. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đơn giản hóa việc tiếp cận xe điện cho người dân bằng cách kết hợp sản phẩm phù hợp với các chính sách hỗ trợ mạnh mẽ.

Biên tập viên của Times Drive nhận định, VinFast không chỉ phát triển phương tiện mà còn đang xây dựng một hệ sinh thái toàn diện. Các yếu tố như cam kết sản xuất nội địa, phát triển hạ tầng sạc và dịch vụ khách hàng là những điểm nhấn quan trọng trong cách tiếp cận của hãng.

Trong năm 2026, VinFast tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bằng việc mở rộng danh mục sản phẩm. Hai mẫu SUV điện là VF 6 và VF 7 đều đã đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao Bharat NCAP.

Hãng cũng vừa ra mắt mẫu VF MPV 7 để gia nhập phân khúc xe điện dành cho gia đình. Song song với đó, doanh nghiệp triển khai các chính sách như bảo đảm giá trị bán lại và chương trình mua lại có cấu trúc rõ ràng nhằm nâng cao trải nghiệm sở hữu.

VinFast cũng đang hợp tác với các đối tác địa phương để tích hợp các giải pháp tài chính và hạ tầng sạc liền mạch. Ngoài hoạt động kinh doanh, hãng thực hiện chương trình “Gieo mầm thay đổi” để đóng góp cho cộng đồng thông qua việc trồng cây và hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Ấn Độ.