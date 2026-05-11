VinFast VF 8 2026 bất ngờ lộ diện không che chắn: thiết kế thể thao, chờ ngày mở bán chính thức

Khánh Vy | 11-05-2026 - 14:46 PM | Thị trường

Những hình ảnh rò rỉ về mẫu xe SUV điện VinFast VF 8 thế hệ mới vừa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

Những hình ảnh thực tế đầu tiên của mẫu VinFast VF 8 phiên bản mới không hề che chắn đang thu hút sự chú ý lớn trên các diễn đàn ô tô và mạng xã hội Việt Nam. Trước đó, những hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy VinFast sắp cho ra mắt một mẫu xe mới.

Theo các hình ảnh được chia sẻ, mẫu VF 8 mới vẫn giữ tổng thể kiểu dáng SUV điện cỡ D quen thuộc nhưng đã được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và thể thao hơn. Phần đầu xe gây chú ý với cản trước thiết kế lại, hốc gió lớn hơn cùng cụm đèn định vị LED tạo hình sắc nét. Một số chi tiết màu đen bóng xuất hiện nhiều hơn ở phần đầu và thân xe, giúp tổng thể mang phong cách mạnh mẽ hơn trước.

Ở khu vực thân xe, thiết kế tạo cảm giác trường xe và liền mạch hơn nhờ các đường dập nổi kéo dài. Một điểm đáng chú ý khác nằm ở thiết kế mâm khí động học mới với tông màu tối, góp phần tăng vẻ hiện đại và phù hợp với phong cách xe điện. Trong khi đó, cụm đèn hậu LED nối liền toàn chiều rộng đuôi xe tiếp tục được giữ lại nhưng có giao diện đồ họa mới, tạo cảm giác sắc sảo hơn khi nhìn thực tế.﻿

Dù chưa công bố chính thức, nhiều ý kiến trên các diễn đàn nhận định đây có thể là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của VF 8 nhằm tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV điện.

Trước đó, một số đại lý và nguồn tin trong ngành cũng tiết lộ VinFast đang chuẩn bị mở bán VF 8 phiên bản mới trong thời gian tới. Một số thông tin cho biết xe tiếp tục có hai phiên bản Eco và Plus tương tự hiện nay.

Ngoài thay đổi ngoại thất, VF 8 mới được cho là sẽ nâng cấp thêm về công nghệ và phần mềm vận hành. Trợ lý ảo Vivi tích hợp AI tạo sinh được kỳ vọng là một trong những điểm nhấn đáng chú ý trên phiên bản mới, bên cạnh các tính năng kết nối và hỗ trợ lái thông minh.

Không gian nội thất hiện chưa được hé lộ đầy đủ, tuy nhiên nhiều khả năng xe vẫn duy trì màn hình trung tâm cỡ lớn cùng phong cách thiết kế tối giản quen thuộc của VinFast.

VF 8 hiện là một trong những mẫu SUV điện chủ lực của VinFast tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ D. Mẫu xe này cũng đang được hãng đẩy mạnh xuất khẩu sang nhiều thị trường quốc tế như Mỹ, Canada và châu Âu.

Việc tung ra phiên bản nâng cấp mới được xem là bước đi cần thiết của VinFast trong bối cảnh thị trường ô tô điện ngày càng cạnh tranh mạnh, đặc biệt khi nhiều hãng xe Trung Quốc, Hàn Quốc và châu Âu liên tục giới thiệu sản phẩm mới tại Đông Nam Á.

Hiện phía VinFast chưa công bố chính thức thông số kỹ thuật, giá bán cũng như thời điểm mở bán của VF 8 mới. Tuy nhiên, sự xuất hiện của xe ngoài thực tế cho thấy thời điểm ra mắt có thể đã đến rất gần.

