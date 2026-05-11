Honda UC3 bất ngờ nhận cọc tại Việt Nam: Giá dự kiến từ 80 triệu nhưng làm thao tác này sẽ được giảm 20 triệu

Những ngày gần đây, cái tên Honda UC3 bất ngờ trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên nhiều diễn đàn xe điện tại Việt Nam. Nguyên nhân đến từ việc một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm mẫu xe này và dự kiến được phân phối tại Việt Nam từ cuối tháng.

Một số đại lý đang nhận cọc Honda UC3 với mức giá tạm tính khoảng 58 - 60 triệu đồng cho phiên bản Tiêu chuẩn và khoảng 59,4 - 61,4 triệu đồng với bản Đặc biệt. Tuy nhiên, có đại lý cho biết, đây thực chất là giá ưu đãi, giá "gốc" chính hãng là 80 - 81,4 triệu đồng. Tuy nhiên, Honda Việt Nam hiện chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về kế hoạch mở bán cũng như giá bán.

Honda UC3 trong sự kiện ra mắt hồi đầu năm. Ảnh: Hoàng Dũng

Nếu mức giá kể trên trở thành giá bán chính thức, đây sẽ là bước đi đáng chú ý của Honda trong cuộc cạnh tranh ở phân khúc xe điện phổ thông. Bởi tại thị trường Thái Lan, Honda UC3 hiện có giá lên tới 132.600 baht, tương đương khoảng 108 triệu đồng. Mức giá dự kiến tại Việt Nam thấp gần một nửa rõ ràng sẽ giúp mẫu xe này tiếp cận dễ dàng hơn với nhóm khách hàng đang có nhu cầu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Không chỉ gây chú ý về giá bán, Honda UC3 còn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý trong phân khúc. Điểm nổi bật nhất nằm ở bộ pin LFP dung lượng 3,174 kWh được đặt cố định dưới sàn xe thay vì sử dụng dạng pin tháo rời như nhiều mẫu xe điện phổ thông hiện nay. Thiết kế này giúp tối ưu độ ổn định khi vận hành, đồng thời tăng cảm giác chắc chắn cho tổng thể xe.

Bộ pin của UC3 còn được bảo vệ bằng lớp vỏ hợp kim nhôm và đạt chuẩn chống nước IP67, giúp tăng độ bền cũng như khả năng vận hành trong điều kiện thời tiết thất thường.

Pin LFP cố định đặt dưới sàn giúp hạ thấp trọng tâm và giữ cốp xe rộng rãi. Ảnh: Hoàng Dũng

Theo thông tin được công bố trước đó, mẫu xe điện này có khả năng di chuyển tối đa khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe sử dụng mô-tơ điện cho công suất hơn 8 mã lực cho tốc độ tối đa 82 km/h.

Ngoài ra, Honda cũng trang bị cho UC3 nhiều tiện ích hướng tới nhu cầu sử dụng trong đô thị như 3 chế độ lái, hệ thống phanh CBS và tính năng hỗ trợ lùi xe. Cụm màn hình TFT màu 5 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh giúp người dùng theo dõi thông báo cuộc gọi, tin nhắn cũng như các thông tin vận hành trực tiếp trên xe.

Trong bối cảnh thị trường xe điện tại Việt Nam ngày càng sôi động, sự xuất hiện của Honda UC3 được xem là động thái đáng chú ý từ thương hiệu Nhật Bản. Với lợi thế về thương hiệu, công nghệ cùng mức giá dự kiến tương đương Honda SH Mode, mẫu xe này hoàn toàn có thể trở thành một trong những sản phẩm chiến lược của Honda tại Việt Nam trong thời gian tới.