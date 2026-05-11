Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích kho hàng giả quy mô lớn

Theo Hải Định | 11-05-2026 - 11:45 AM | Thị trường

Công an Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh, phát hiện và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn.

Động thái này được triển khai theo Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng về đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát kinh tế đột kích các kho hàng thời trang giả mạo thương hiệu

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 2.

Tổng giá trị các kho hàng khoảng hơn 1 tỉ đồng

Theo đó, 3 tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an các phường kiểm tra hộ kinh doanh STARFIELD (số 118 Trần Phú, phường Hải Châu); hộ kinh doanh HAU HOANG (số 42 Thái Thị Bôi, phường Thanh Khê) và một kho hàng tại số 19 Nguyễn Trường Tộ (phường Hải Châu).

Tại hộ kinh doanh STARFIELD, lực lượng chức năng phát hiện 378 sản phẩm gồm túi xách, ví, giày dép có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu “DIOR”, “PRADA”, “GOYARD”, tổng giá trị ước tính hơn 300 triệu đồng. Chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.

Trong khi đó, tại hộ kinh doanh HAU HOANG, công an phát hiện hơn 100 sản phẩm quần áo, dép, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu “DOLCE&GABANA”, “DIOR”, “BURBERRY”, “GUCCI”, “HERMES”, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Toàn bộ số hàng đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 3.

Các nhãn hiệu thời trang lớn bị làm giả

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 4.

Các chủ cơ sở kinh doanh không chứng minh được giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ của số hàng

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 5.

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 6.

Lô túi xách là hàng giả, hàng nhái bị công an triệt phá

Hình ảnh Công an Đà Nẵng đột kích các kho hàng giả số lượng lớn - Ảnh 7.

Niêm phong số hàng hàng hóa để xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Đáng chú ý, tại kho hàng số 19 Nguyễn Trường Tộ do bà P.H.A.Q làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 4.000 đôi dép mang nhãn hiệu “CROCS”, ước tính trị giá khoảng 600 triệu đồng.

Theo công an, cơ sở này hoạt động không có giấy phép kinh doanh và chủ kho không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa.

Toàn bộ số hàng hóa nói trên đã bị lập biên bản, niêm phong và tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Đơn vị sẽ tiếp tục xác định giá trị hàng hóa, phối hợp với các thương hiệu được bảo hộ và trưng cầu giám định nhằm củng cố hồ sơ xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ công nghiệp.

Cửa hàng thời trang ở Hà Nội bị phát hiện bán hàng giả mạo Burberry, Gucci

Theo Hải Định

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giữa 'cơn bão' giảm giá, một mặt hàng của Việt Nam vẫn đón tin vui lớn từ EU

Giữa 'cơn bão' giảm giá, một mặt hàng của Việt Nam vẫn đón tin vui lớn từ EU Nổi bật

Khối thép siêu trọng sừng sững giữa Biển Đông: Cuộc "trỗi dậy tỷ USD" ngoạn mục của ngành dầu khí Việt

Khối thép siêu trọng sừng sững giữa Biển Đông: Cuộc "trỗi dậy tỷ USD" ngoạn mục của ngành dầu khí Việt Nổi bật

Cuba đón tin cực vui từ Việt Nam

Cuba đón tin cực vui từ Việt Nam

11:21 , 11/05/2026
Giá dầu lại tăng mạnh sau một động thái ông Donald Trump và ông Netanyahu

Giá dầu lại tăng mạnh sau một động thái ông Donald Trump và ông Netanyahu

11:14 , 11/05/2026
Cục CSGT công bố kết quả bất ngờ về cao điểm kiểm tra hơn 9.500 ô tô

Cục CSGT công bố kết quả bất ngờ về cao điểm kiểm tra hơn 9.500 ô tô

11:12 , 11/05/2026
Giá bạc sáng nay 11/5 vượt 83 triệu đồng/kg

Giá bạc sáng nay 11/5 vượt 83 triệu đồng/kg

10:37 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên